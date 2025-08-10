Erdoğan Gazze’ye yardım için zamanla yarışıyor

Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze Kasabı- Siyonist Katil Netanyahu'yu durdurmak ve masum Filistinlilere yardım kanalları açmak için yoğun çalışmalar yapıyor. Başkanımız Erdoğan'ın gece gündüz GAZZE çalışmaları zamanla yarışırken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da müthiş MEKİK DİPLOMASİSİ yürütüyor. Hakan Fidan Perşembe günü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Es-şara ve Cuma Günü Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edildi. Hakan Fidan, Başkanımız Erdoğan'ın, 'İsrail'in iki devletli çözümü hedef alan eylemlerinin ve Gazze'yi ilhaka yönelik adımlarının bölgesel barış için en büyük engel olduğunu vurgulayan, ortaklaşa neler yapılabilir mesajını Cumhurbaşkanlarını detaylı şekilde iletti.



SEFERBERLİK ÖNEMLİ

Sisi ve Bakan Fidan, Hamas ile İsrail arasında, Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinin son durumuna dair değerlendirmeleri paylaştığı görüşmelerde Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesine ve Gazze'ye insanî yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasına yönelik ortak çabaları ele aldı. Fidan ayrıca Kahire'de Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile de bir araya geldi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ı kabulünde, Libya, Doğu Akdeniz enerjisi, Sudan, Somali başta olmak üzere Kuzey ve Doğu Afrika ile Sahel kuşağındaki gelişmelerin ve Mısır'la Türkiye'nin bölgesel istikrara sunabileceği katkıların ele alındığı öğrenildi. Mısır-Türkiye ilişkilerinin 100'üncü yılı 2025 yılı iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümüne tekabül ediyor. Türkiye ile Mısır arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) ikinci toplantısının 2026 yılında iki ülke Cumhurbaşkanlarının eş başkanlıklarında KAHİ- RE'DE yapılması öngörülüyor.

YDSK'nın ilk toplantısı Ankara'da 4 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Mısır, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ticaret ortağı konumunda. 2024 yılında ikili ticaret hacmi 8,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. İkili ticaret hacmi için önümüzdeki döneme yönelik ortak hedef 15 milyar dolar olarak belirlenmiş durumda. Mısır'daki Türk yatırımlarının değeri 3,5 milyar dolar civarında.



DOĞU AKDENİZ KARARI

Mısır'dan, Türkiye'nin de lehine olacak bir açıklama yapıldı.

Yunanistan'ın 16 Nisan 2025'te yayımladığı Deniz Mekansal Planlama Haritası, sadece Türkiye ve Libya'nın değil, Mısır'ın da tepkisini çekti. Kahire yönetimi, haritadaki bazı alanların kendi deniz yetki alanlarıyla çakıştığını belirterek Atina'ya resmi nota verdi. Yunanistan,Türkiye ve Libya ile birlikte Mısır'ın da deniz alanlarını hiçe sayarak yayımladığı Deniz Mekansal Planlama Haritasına tepkiler sürüyor. Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından 8 Temmuz 2025'te Kahire'deki Yunanistan Büyükelçiliğine teslim edilen nota, Yunanistan'ın sözde kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarını sorguluyor. "KABUL EDİLEMEZ." Notada şu ifadeler yer alıyor: "Yunan Deniz Mekânsal Planlaması'nda tanımlanan bazı bölgeler ve Yunan Kararı'na ekli haritada gösterilen bazı bölgeler, Akdeniz'deki Mısır Arap Cumhuriyeti'nin Münhasır Ekonomik Bölge ve kıta sahanlığının uygulama alanıyla çakışmaktadır. "Mısır Dışişleri Bakanlığı, yukarıda belirtilen müdahaleye itirazını teyit eder ve Yunanistan'ın kararının doğurabileceği her türlü sonuç veya etkinin kabul edilemez olduğunu vurgular.

ANKARA'DAN SERT TEPKİ

Yunanistan'ın maksimalist sınırlarla hazırladığı Deniz Mekansal Planlama Haritası'na Türkiye'den de sert tepki gelmişti. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı: "Yunanistan tarafından AB mevzuatı gereği ilan edilen 'Deniz Mekansal Planlaması'nda (DMP) belirtilen alanların bir kısmı, Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin deniz yetki alanlarını ihlal etmektedir. Yunanistan'ın tek yanlı tasarruflarının ve iddialarının ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmayacağını bir kez daha vurguluyoruz. "Ege ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini, uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik ettiğini, bu bağlamda ülkemizin Ege Denizi'nde Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğunu hatırlatıyoruz.

"Söz konusu tasarruflar ve oldubitti teşebbüsleri ülkemiz açısından dün olduğu gibi bugün ve yarın da hiçbir hukuki sonuç doğurmayacaktır."



NELER OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Dünya Kupası açılışı için gittikleri Katar'da el sıkışıp görüşmeleri, Ankara-Kahire ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Ankara'nın Mısır'la yakınlaşmanın en önemli etkenlerinden biri Doğu Akdeniz'de son 10 yılda gelişen hidrokarbon kaynakları olarak öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşünde gazetecilere Sisi ile yaptığı görüşmeyi değerlendirirken, "Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim" sözleriyle Ankara'nın beklentisini dile getirmişti. Erdoğan'ın "Bize karşı Akdeniz'de tavır içinde olanlar" diyerek Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarını kastettiği biliniyor. Türkiye, Mısır'ın Yunanistan ile yaptığı deniz yetkilendirme anlaşmalarından zararlı çıktığını, kendisiyle benzer bir anlaşma imzalaması durumunda Akdeniz'deki münhasır ekonomik alanının çok daha genişleyeceğini de görüşmeler dile getiriyor. Türkiye'nin dile getirdiği Doğu Akdeniz tezlerinin Mısır lehinde oluşunun farkında olan Sisi, Yunanistan ile yapılmış anlaşmayı, Mısır Parlamentosundan geçirmedi. Mısır, aynı Türkiye gibi "Meis adasının tam yetki alanına sahip olamayacağı" tezine destek vererek, işlemez durumda bulunan anlaşmada, "Meis adası kapsam dışında bırakılması şartıyla" şerh düşmüştü. Mısır, Meis adasının kapsam dışında bırakması ile Girit ve Rodos adalarının kıta sahanlıklarının,Türkiye ile Libya anlaşması gereği kullanılamayacağını görmüştü.

SONUÇ

Son olarak, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Melon, ve Libya Başbakanı Dibeybe'nın geçen hafta, AKDENİZ'DE DENKLEM değiştiren hamlelerini çok iyi okuyor. Ayrıca, Türkiye ile Suriye beraberliğinden, Doğu Akdeniz enerji anlaşması çıkmasının yüksek olduğunu görerek, Türkiye ile ilişkilerini stratejik konuma getirme olasılığı gündeme giriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çok kritik bir durumda Mısır Cumhurbaşkanını ziyaret etmesi ve 2026 yılında Kahire'de Sisi ile Erdoğan buluşmasının çok dikkate değer jeopolitik gelişmelere ivme kazandıracağı değerlendiriliyor.