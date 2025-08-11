Bakü-Erivan Anlaşması ve Kafkasya şifreleri

Kafkasya jeopolitiğinde güç dengeleri yeniden şekilleniyor. Can Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağladığı sınırsız destekle, Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması sonrası, oluşan yeni dengeler, bölge ülkeleri kadar küresel güçlerin de dikkatini çekmeye devam ediyor. Karabağ'ın işgalden kurtarılmasından sonra, Erdoğan çok akıllı bir dış politika izleyerek, Azerbaycan ile Ermenistan arasında, barışı sağlayan hamleleri yaptı. Erdoğan'ın sağladığı olumlu iklimi çok iyi değerlendiren, ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da düzenlenen zirvede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile üçlü bir mutabakata imza atılmasını sağladı.

TÜRKİYE'DEN DESTEK

Cumhurbaşkanımız Erdoğan sağladığı olumlu iklimde, ABD Başkanı Trump'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı anlaştırmasıyla, Güney Kafkasya'nın jeopolitik dinamiğinde Türkiye'nin merkezde yer aldığı yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açıyor. BAKU-ERİVAN ANLAŞMASIYLA ABD etkili konuma gelirken, Başkan Erdoğan- Türkiye'de KAFKASYA'DA OYUN KURUCU POZISYONUNU

TAHKİM ETTİ. Amerika, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan ile yakın ilişkileri bulunan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bundan sonra Kafkasya'da ASYA TÜRK DEVLETLER BİRLİĞİ bağlamında daha çok jeopolitik hamlelerine tanık olacağız.

Çünkü, özellikle KÜRESEL Zengezur Koridoru'nun stratejik önemi...Bu hattın Türkiye'den Azerbaycan'a ve Orta Asya Türk Devletleri'ne kadar direkt ticaret ve sanayi yolu haline gelecek olması bu hattın bölgesel aktörler ile küresel güçler arasındaki rekabeti yeni güç dengesini tahkim edecek. Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ABD'nin başkenti Washington'da imzalanan barış anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, "Uluslararası çatışma ve krizlerin giderek yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adım, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması bakımından son derece önemli bir gelişme teşkil etmektedir" ifadesini kullandı.

ZENGEZUR'UN ÖNEMİ

Açıklamada, 8 Ağustos'ta Washington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "ABD Yönetimi'nin sürece sağladığı katkıları takdir ediyoruz" denildi. Bakanlık, Güney Kafkasya'nın huzur ve refaha kavuşması yönünde tarihi bir fırsat yakalandığını vurgulayarak, "Türkiye olarak, bu fırsatın hayata geçirilmesi için ortaya koyulan çabalara katkı sunmaya devam edecek ve can Azerbaycan'ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri destekleyeceğiz" ifadelerine yer verdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yoğunlaştığı, İran'ın sınırları içine sıkıştırıldığı Çin'in askeri anlamda Küresel Güç özelliği kazanmadığı ve başta Fransa olmak üzere Avrupa'nın sahadan çekildiği bir süreç yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili son açıklamasını 21 Temmuz 2025'te yaptı. Erdoğan "Zengezur Koridoru sadece Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye'ye değil bölgedeki diğer ülkelere de fayda sağlayacak" dedi ve ekledi: "Biz bu hattı aynı zamanda jeoekonomik boyutu itibarıyla son derece önemli bir konu olarak görüyoruz. Nitekim, bu hat bölgemizin ötesindeki coğrafyaları da birbirine bağlayacak ve ticareti canlandıracaktır. Bu hattın bir anlaşmazlık kaynağı değil, bir mutabakat simgesi haline gelmesi temel beklentimizdir. Zengezur Koridoru'nun tamamlanması halinde Asya Türk Devletleri, Can Azerbaycan direkt olarak birbirlerine bağlanacak, TARİHİ TURAN YOLU 21. yüzyıla damga vururken, Türkiye ile Azerbaycan ve Orta Asya'daki diğer Türk devletleri arasında ticari ve ekonomik bağların güçlenmesini sağlayacak. Rusya-Ukrayna savaşı gibi jeopolitik gerilimler nedeniyle aksayan kuzeydeki ticaret yollarına bir alternatif sunabilecek koridorun geçtiği bölgelerdeki ekonomik faaliyetleri ve yatırımları artırarak Trump, Ermenistan'ın bu koridoru geliştirmek için ABD ile özel bir ortaklık kurduğunu ve bu ortaklığın 99 yıla kadar uzayabileceğini söyledi. Koridor, Ermenistan yasaları kapsamında işletilecek ve ABD koridor içinde kalan bölge üzerindeki haklarını altyapı ve yönetimden sorumlu bir konsorsiyuma devredecek.

Temmuz ayında, ABD yönetimi, Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki görüşmelerde tıkanıklığa neden olan Zengezur Koridoru'nun kontrolünü devralmayı teklif etti. Yer alan haberlere göre açıklama, cuma günü New York'ta bir grup gazeteciyle bir araya gelen ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack tarafından yapılmıştı. ABD'nın Güney Kafkasya'da yeni etkin rolü de yeni bir gerçek.

KÜRESEL İKİ KORİDOR

Yeni Dünya Düzeni inşası (2030) sürerken, 'yeni nesil', hibrid, deniz ve kara taşımacılığının birlikte tasarladığı KÜRESEL KORİDORLAR önümüzdeki yüzyılın yükselen stratejik ağları olacak. Bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hazırlattığı KÜRESEL KORİDORLAR STRATEJİSİ ilmek ilmek örülüyor.

Türkiye'nin MEGA projeleriyle geniş imkan ve yüksek değer kattığı 'ZENGEZUR -Orta Koridor' ve yine Irak'la birlikte geliştirilen 'KALKINMA YOLU Koridoru' küresel platformlarda son dönemin en çok konuşulan başlıkları olarak öne çıkıyor. iki stratejik koridoru daha çok konuşacağız. Birisi, Çin-İngiltere arasındaki Türk Devletleri'nden geçen küresel Orta Koridor ZENGEZUR.. İkincisi KALKINMA YOLU... Bu iki küresel koridor, Türkiye tarafından Suriye'ye de bağlanacak. Basra Körfezi'nden kalkan bir geminin herhangi bir ürünü Baltık Cumhuriyetleri'ne deniz yoluyla taşınması 40 günü bulurken, kara koridoru ile aynı ürün 9 günde ulaştırılacak. Kalkınma yolu ve Zengezur Koridoru, Hindistan, Doğu Asya ve Basra Körfezi üzerinden Irak'a gelecek, ürünler Büyük Fav Limanı'ndan başlayarak, 615 kml'lik demiryolu ve 320 km'lik demiryolu ile Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika birbirine bağlanacak.

SONUÇ

BAKÜ-ERİVAN Anlaşması, Türk Devletler Birliğini ilmek ilmek geliştiren Erdoğan-Türkiye'nin gücü ve prestiji her alanda yükseliyor.

Rusya, Çin, İran ve Avrupa'nın hegemonyasının zayıfladığı bir dönemde Büyük Türkiye Güney Kafkasya'da da öne çıkıyor. Orta Asya'da da Türkiye ağırlığını bundan sonra her alanda daha fazla hissettirecek.

Türk Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev birlikte YENİ KAFKASYA sürecini yönetmesi söz konusu olacak.