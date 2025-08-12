Alaska’nın sırrı: Türkiye

Dünyanın gözü, ALASKA'YA çevrildi.

15 Ağustos Cuma günü, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Alaska'da buluşacaklar.

Alaska'yı tarihi bakımdan sembolik yapan bir sırrı var. TÜRKİYE ABD ve Rusya liderlerinin, Rusya- Ukrayna savaşını bitirmek için Alaska'yı seçmeleri ilk anlarda şaşırtıcı görüldü. Alaska ile ilgili tarihi bilgiler hatırlanınca, Alaska'nın tarihi bakımdan özelliği daha net konuşuluyor ve yazılıyor.

Alaska'nın sırrını yazmadan önce, Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da İstanbul'da Trump ile Putin'i buluşturmak için büyük çaba sarfettiğini hatırlamalıyız. TARİH 15 MAYIS 2025 PERŞEMBE

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Trump ile Putin'i buluşturmaya çok yaklaşmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önerisiyle 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan Rusya- Ukrayna görüşmesi öncesi taraflardan gelen açıklamalar gündemi belirlemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Türkiye'ye geldi.

ABD Başkanı Donald Trump da "Putin gelirse uçarım, ben İstanbul'a gelirim" demişti. Putin'in Zelenskiy ile masaya oturmak istememesi sonucu İstanbul'a gelemeyince, Trump'la İstanbul görüşmesi gerçekleşmedi. O gün buluşma olsaydı, aradan 4 ay geçti, savaş sürüyor. Karşılıklı binlerce asker ölüyor. VE ALASKA'NIN SIRRI TÜRKİYE.

Geçen hafta Trump ile Putin nerede görüşücekler? Tartışmaları yapılırken, İSTANBUL-ROMADUBAİ şehirlerinin ismi geçmişti.

Dünyanın gözünün çevrildiği ALASKA açıklandı. Trump ve Putin'in Alaska'da buluşmalarında TÜRKİYE'NİN VE KIRIM'IN

TARİHİ ÖZELLİĞİ var.

KIRIM SAVAŞI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında uzun süredir beklenen zirvenin yapılacağı Alaska'nın iki ülkenin ortak tarihinde önemli bir yeri var.

Arka planda ise TÜRK-Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım savaşı yer alıyor. 1853-1856 yıllarında Rusya Kırım'a çökmek için Osmanlı İmparatorluğu ile savaşa girdi. Hazinesi tam takır olunca, Rusya Çarı II. Aleksandr, Rusya toprağı Alaska'yı 7.2 milyon dolar karşılığında 1867 yılında ABD'ye sattı. Amerika satın aldıktan sonra, ALASKA'nın başta petrol olmak üzere orman, nehir ve deniz ürünleri bakımından zengin topraklara sahip olduğunu belirledi.

İLGİNÇ BİR TESADÜF

İkinci dünya savaşı biterken, ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, İngiliz Başbakanı Churchill ve Rusya Başkanı Stalin, UKRAYNA'nın YALTA KENTİNDE dünyayı paylaşan bir küresel anlaşma yapmışlardı.

ABD ,İngiltere, Rusya dünyayı paylaşma yeri olarak nereyi seçeceklerini arka kapılarda belirlediler.

ABD Başkanı Rooswelt, Sovyetlideri Josef Stalin'e ALASKA'da buluşmayı önermiş.

Stalin'e gönderdiği mektupta, "Afrika'ya yaz aylarında neredeyse hiç gidilmiyor ve üstelik Hartum(Sudan) da İngiliz toprağı.

İzlanda'yı sevmiyorum çünkü hem sizin hem de benim için oldukça zorlu uçuşlar gerektiriyor ve açıkçası, bu nedenle Bering Boğazı'nın sizin tarafınızda veya benim tarafımda buluşmayı öneriyorum" diye yazmış. NE TESADÜF. Trump'la Putin'in buluşacakları ALASKA'nın günümüz de derinliği var.

ABD Başkanı Trump, "Ulusal savunmamız ve ekonomimiz için Grönland Amerika'ya katılmalı" açıklaması sonrasında tüm gözler dünyanın kuzeyine çevrilmişti.

Kuzeyin derinliğinde, "Alaska, Bering Boğazı, Amerıka, Rusya, Grönland, Arktik Denizi gibi" jeopolitik ve jeoekonomik parametreler bulunuyor.

1) KÜRESEL GEÇİŞ YOLU

Bering Boğazı, günümüzde Rusya ile ABD (Alaska) arasında coğrafi bir sınır konumunda olması ile birlikte Amerika ve Asya kıtalarının birbirine en yakın olduğu yerdir. Asya'nın en doğu noktası Amerika'nın en batı noktası arasında bir boğazdır.

2) TRUMP,GRÖNLAND'A NEDEN ÇÖKMEK İSTİYOR? ABD Başkanı Donald Trump, ocak ayında Grönland'ı ele geçirmek istediğini açıklamıştı.

Trump'ın Panama ve Kanada'ya ilave olarak dünyanın en büyük adası Danımarka Grönland'ı da Amerika'ya katma düşüncesi detaylı düşünülmesi gereken konular.

Grönland Adası, füze saldırılarına karşı erken uyarı sistemleri barındıran Pituffik Uzay Üssü olan Thule Hava Üssü nedeniyle ABD açısından askeri olarak kritik önemde. Günümüzde ise adanın bahsettiğimiz askeri öneminin yanı sıra, küresel ısınmanın da etkisiyle sunmaya başladığı -jeopolitik unsurları da içeren- çeşitli "fırsatları" mevcut.

Buzulların erimesiyle Arktik Denizi ve Grönland'da, ortaya çıkmakta olan birçok ekonomik fırsat mevcuttur. Birleşik Krallık ve İzlanda geçidi, Atlantik Okyanusu'ndan Avrupa'ya ulaşım için önemli bir güzergâh olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, Kuzey Buz Denizi/Arktik Okyanusu'ndan geçen kuzey rotasına bağlanan kuzeybatı geçidi de Grönland'dan geçmekte ve bu konumuyla bölgeye stratejik değer katmaktadır.

3) ARKTiK DENİZİ'NİN JEOPOLİTİK ÖNEMİ Buzullar eriyor ve Arktik nakliye rotaları her gün daha çok gelişiyor.

Arktika'daki nakliyenin çoğu Kuzeybatı ve Kuzeydoğu Geçitleri'nden geçmektedir.

Temmuz 2023'te, Arktik deniz yolları boyunca düzenli bir Çin- Rusya nakliye koridoru resmen başlatıldı ve bu da Rusya'nın kuzey limanlarından Çin'ekargo taşımacılığı için gereken mesafeyi ve süreyi önemli ölçüde azalttı.

2023 yılında, kargo gemileri, yolcu gemileri ve petrol tankerlerinden oluşan 80 sefer, Arktik su yolu üzerinden Çin limanlarına ulaştı. Bu gelişmelerle Çin, kendi kendine ilan ettiği "Arktika'ya yakın ülke" statüsünü neredeyse sağlamlaştırdı. Çin'in Arktik'teki çıkarlarının Genişletilmesi tarihsel olarak Arktik, sekiz kutup çevresi ülkesi arasında bir iş birliği modeli teşkil ediyordu.

Ancak 3 Mart 2022'de Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç ve Amerika Birleşik Devletleri, Arktik Konseyi bünyesinde Rusya ile iş birliklerini askıya aldıklarını duyuran ortak bir bildiri yayınladılar ve bu durum, Moskova'yı bölgeyi geliştirmek için yeni ortaklara ihtiyaç duymaya itti. Bölgenin stratejik değeri, Arktik Okyanusu'na açılan bir kapı olarak askeri ve ekonomik faaliyetler için kritik bir koridor olmasıyla daha da artmaktadır. Arktik bölgesinin keşfedilmemiş petrol rezervlerinin yüzde 25'ine kadar sahip olduğu tahmin edilmektedir ve bu durum, Arktik devletleri arasında evrensel bir rekabet oluşturmaktadır.

SONUÇ

Peki 15 Ağustos'taki ALASKA zirveden bir barış sürprizi çıkar mı?

Trump neleri kapacak? Putin atalarının sattığı topraklarda ne Yapacak? birlikte göreceğiz.

EVET. DÜNYANIN GELECEĞİNDE ALASKA, BERİNG BOĞAZI, GRONLAND, ARKTİK DENİZİ, ABD, RUSYA VE ÇİN ARASINDA YENİ EGEMENLİK SAVAŞLARINA YOL AÇACAK ÖZELLİKLER TAŞIYOR. TRUMP ile Rusya liderlerinin Alaska'da buluşmaları sadece Ukrayna savaşını bitirme olmayacağı, daha da ötesinde İkinci Dünya savaşı sırasında gerçekleşen dünyayı parselleyen YALTA KONFRANSI. 2 manaya gelebileceğini de akıllarımızın bir köşesinde tutmakta büyük yarar var.