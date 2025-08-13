Erdoğan’dan 2 mega proje

10 Ağustos 2014 tarihinde Türkiye'de Cumhurbaşkanı olarak ilk defa halkımız tarafından seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan- Cumhurbaşkanı olarak 2003'ten bugüne kadar Türkiye'de uzun yıllar boyunca "hayal olarak görülen" yatırımları hayata geçirdi. Erdoğan'dan 2 YENİ MEGA PROJE daha. Birincisi, Gaziantep denize (İskenderun) bağlanıyor.

Gaziantep'i İskenderun Limanı'na bağlayacak Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi için imzalar atıldı.

29 Ekim 2025'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle ilk kazmanın vurulacağı projenin 2031 yılında tamamlanması hedefleniyor. Proje, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomik ve lojistik gücünü artıracak, bölgenin ve özellikle de Gaziantep ihracatının artmasına katkı sağlayacak.

Amanos Dağları'nın altından, her biri 20 kilometre uzunluğundaki 3 tünelle İskenderun Limanı'na bağlanacak. İskenderun Körfezi'ni Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne doğrudan bağlaması nedeniyle stratejik önem taşıyan Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi yaklaşık 1,55 milyar avro (73 milyar 200 milyon lira) tutarında olacak. Projede, 2 karayolu, 1 demir yolu tüneli ve bağlantı yollarıyla birlikte toplam 80 kilometreyi bulan Türkiye'nin en uzun tünelleri inşa edilecek. İskenderun-Gaziantep ve İskenderun-Kahramanmaraş güzergâhlarında ulaşımı kısaltarak güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunacak proje, bölgenin ticaret hacmini artıracak ve ekonomik canlılığı destekleyecek önemli bir adım niteliği taşıyor.

KESİNTİSİZ ERİŞİM

Hassa'daki elverişli alanlar üzerinde lojistik ve depolama alanları kurulacak. İskenderun- Gaziantep ve İskenderun-Kahramanmaraş güzergâhlarında ulaşımı kısaltacak proje iki etaptan oluşuyor. Tünel yapımını kapsayan ilk etap Hassa Kavşağı'nda sona erecek. Karayolu bağlantısı ise Toprakkale-İskenderun Otoyolu'ndan ayrılarak Dörtyol Kavşağı'ndan, Amanos Dağları'nın altından geçerek Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı güzergâhındaki yolla birleşecek.

Proje kapsamında kurulacak depreme dirençli kara ve demir yolu ulaştırma altyapısı sayesinde, bölgenin kesintisiz erişim kapasitesi güçlendirilerek olası afet durumlarında da kesintisiz ulaşım güvence altına alınacak. Proje ile 121 km olan Nurdağı-Osmaniye- Dörtyol (Payas) güzergâhı 20,6 km kısalarak 100,4 km, 78,8 km olan Payas-İskenderun-Kırıkhan- Hassa (Deliçay) güzergâhı 53,4 km kısalarak 25,4 km ve 84 km olan Payas-Fevzipaşa arasındaki demir yolu güzergâhı ise 29,6 km kısalarak 54,4 km olacak.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek tünel yapısı, demir yolu ve karayolu ulaşımını entegre eden fonksiyonel üçlü tüp tünel tasarımıyla, mühendislik alanında dünyada bir ilke imza atacak.

Projede yer alan tüneller sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en uzun fonksiyonel üçlü tüp tünel sistemi olma özelliğini de taşıyor.

Projedeki 1x1 (tek hat) olacak demir yolu hattının toplam uzunluğu 55.092,713 m, 2x2 şeritli olacak olan otoyolun uzunluğu ise 25.750 m olarak planlandı.

Bu proje ile; ulaşım ağına yaklaşık 26 kilometrelik bağlantı yolu ve 23,5 kilometrelik demir yolunun yanı sıra 2'si bağlantı yolu, 1'i demir yolu için olmak üzere toplam 3 tünel, 6 alt geçit, 1 üst geçit, 2 köprü, 2 viyadük, 1 derivasyon kanalı, 3 giriş-çıkış gişesi ile 5 menfez yapılması hedefleniyor.

YENİ BİR SOLUK

MEGA 2. Ankara-Karadeniz Demiryolu. Birinci etap Ankara- Samsun hızlı tren seferleri 2029 yılında başlayacak. Seyahat 1 saat 15 dakika sürecek. İkinci etabı, Çorum-Samsun hattı inşaatı başlayacak. Ankara-Samsun seyahati 2 saat 30 dakika olacak.

Üçüncü etap, Samsun'dan Sarp'a uzanacak yeni demiryolu hattının fizibilite ve etüt çalışmalarının tamamlandığı, proje uygulama sürecinin ise kademeli olarak hayata geçirileceği açıklandı. 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Hızlı Tren Hattı, Karadeniz'in sahil şehirlerini birleştirerek ulaşımda tarihi bir dönüşüm sağlayacağı belirtiliyor. Saatte 200 kilometre hıza ulaşabilecek şekilde planlanan hat, hem yolcu hem de yük taşımacılığında hizmet verecek.

Proje tamamlandığında Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illeri kesintisiz raylı sistemle birbirine bağlanacak. Hızlı tren projesiyle birlikte Karadeniz'in yoğun karayolu trafiğinin azalması, ulaşım süresinin ciddi ölçüde kısalması, bölge turizmi ve ticaretinde büyük bir ivme yakalanması hedefleniyor. Proje, sadece Karadeniz için değil, Türkiye'nin genel ulaşım altyapısı açısından da stratejik bir öneme sahip olacak. Bu yatırımla Karadeniz'e hem ekonomik hem de sosyo-kültürel anlamda yeni bir soluk getirilmesi. İzmir-Ankara hızlı trenleri 2027 yılı sonunda çalışmaya başlıyor. Bir başka mega projede çalışmalar hızlandırıldı.

10 İSTASYON

Ankara-İzmir YHT hattının Ankara-Afyon kısmı 2026'da, Afyon-İzmir kısmı ise 2027'de hizmete girecek. İzmir-Ankara YHT hattının açılışı, Ankara-İzmir hattı ile eş zamanlı olarak planlanmış durumda. Ankara-İzmir arası demiryolu ile 14 saat, karayoluyla ise 7 saat sürüyor. 2027 yılında İzmir'den Afyon'a kadar olan kısmın hizmete girmesiyle, İzmir-Ankara arası seyahat süresi de 3.5 saate düşecek. Hattın tamamlanması ile yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınacağı belirtiliyor.

10 istasyon inşa edilecek. Proje kapsamında Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen istasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarlandı. Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafe 624 kilometreye inecek. Hat tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 15 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak.

Hızlı tren, Ankara-Afyon arası seyahat süresini 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arasını 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arasını 2 saat 50 dakikaya düşürecek.

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı, tamamlandığında sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda İzmir'in limanlarını, Ege'nin organize sanayi bölgelerini ve tarım merkezlerini ulusal demiryolu ağına daha güçlü bir şekilde bağlayarak, Türkiye'nin küresel ticaretteki rolünü perçinleyeceği belirtiliyor.

SONUÇ

Nereden nereye... 23 yılda Cumhurbaşkanımız Erdoğan, enerji, ulaştırma, ticaret, tarım, sağlık, savunma, turizm, eğitim ve sosyal hizmetlerde Avrasya'nın kalbindeki Türkiye'yi bölgesel güç-küresel aktör konumuna getirdi. Bugün imza atılan ve atılacak yeni projelerle, Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlıyor.

Gerçekleşen, dünyanın en büyük İstanbul Havalimanı, 100 yılın en büyük Marmaray, 3'üncü Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Boğaz Köprüsü, Zigana Tüneli, otoyollar, Osman Gazi Köprüsü, 3 katlı İstanbul Boğaz karayolu- demiryolu karma tüneli, hızlı tren mega projeler gurur verirken, yeni mega projeler de devreye sokuluyor. Evet, yaparsa Erdoğan yapar...