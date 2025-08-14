Milletin sinesinden doğan AK Parti 24 yaşında

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner özellikleriyle AK Parti, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" şiarıyla 24 yıl önce çıkılan kutlu yolda bir kilometre taşını daha bugün (14 Ağustos 2025) geride bırakıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti, umutsuzluğun, belirsizliğin ve yasakların adeta karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye Ağustos 2001 tarihinde tıpkı bir güneş gibi doğdu ve 24 yıldır umudun adı oldu. 14 Mayıs 1950'de rahmetli demokrasi şehidi Adnan Menderes'in aziz milletin sinesinden doğarak iktidara geldiği demokratik dönemin başlamasından bugüne kadar en uzun süre iktidarda kalan AK Parti'nin seçimleri sürekli kazanması ve iktidarını devam ettirmesi sonucu ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarla büyümesinin bir başarı hikayesi var. AK Parti'nin kurulduktan bir yıl sonra iktidara gelmesi ve Türkiye siyasetinde daha önce benzeri görülmemiş başarısında kuşkusuz en önemli faktör, bir siyaset ustası Erdoğan'ın liderliğidir.

Erdoğan'ı siyasette özel kılan özelliklerine dikkatle bakarsak, AK Parti'nin 24 yıllık millete hizmet kervanının ruhunu çok iyi anlamamız kolay olur.

BAŞARININ ANAHTARI

Erdoğan'ı siyaseten özel kılan çok sayıda özellik tanımlanabilir.

AK Parti'yi 2002 yılında iktidara taşıyan ve 24 yılda küresel liderliği perçinleyen Erdoğan'ı siyaseten özel kılan özellikleri: millet iradesine sonsuz bağlılık, yerli ve milli oluşu, vesayete direnme iradesi, reformculuk, büyük proje adamlığı. AK Parti siyasetinin merkezine millet iradesini ve toplumsal meşruiyetin konulmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 24 yılda yürümekte olduğu yolda tarihi eşikler aşılmıştır. Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin, içeriden ve dışarıdan her türlü müdahaleye karşı "milletle birlikte mücadele politikası" başarının anahtarının önde geleni olmuştur. AK Parti'nin iktidar olduğu günden bu yana siyasal, ekonomik ve toplumsal alanlardaki reformist ve dönüştürücü duruşu öne çıkan diğer önemli bir husustur. AK Parti, toplumun farklı kesimlerine ulaşabilmekte, toplum katmanları arasında bir köprü kurarak sosyal etkileşimi sağlayabilme özelliği yüksektir. Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin siyaset tarzı, siyasi ve toplumsal konsensüs konusunda diğer partilere kıyasla daha kapsayıcıdır. AK Parti'nin 24 yıllık başarısında, alternatif politika üretmede ve bunları topluma sunarak onları ikna etmede diğer muhalefet partilerinden daha önde oluşu da etkili olmuştur. Tüm bu açılardan bakıldığında, hâkim bir parti olarak vizyoner bir genel başkan olarak Erdoğan'ın varlığıyla AK Parti'nin millet iradesine sahipliğini koruduğu müddetçe hâkimiyetini sürdürmesi aziz milletimizin takdirine mazhardır.

ÖZEL'E DERS VERDİ

Aziz milletimizin sinesinden 14 Ağustos 2001'de doğan AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıldönümü coşku dolu programlarla sürüyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kuruluş yıldönümünden bir gün önce, dün (Çarşamba) AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda konuştu.

Gençlere verdiği uzun soluklu mesajlar kadar CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e siyasi dersler veren açıklamalar yaptı. Erdoğan, konuşmasında Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini belirtti. Üstat Necip Fazıl'ın "gençlik yaş işi değil, ruh işidir" sözüne atıfta bulunan Erdoğan, "Mukaddes emanetin bilincinde olan, değerlerini koruyan ve kollayan bir iradeyi işaret etmişti.

Allah'a hamdolsun, yola çıkarken nasıl bir heyecan içindeysek, bugün de aynı heyecanla gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Eser, yatırım, proje ve hizmetlerle ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıdıklarını vurgulayan Erdoğan, en büyük miras olarak "Terörsüz Türkiye"yi inşa ettiklerini söyledi. "Lafa her başladıklarında karamsarlık zerk edenlere aldırmayacağız.

'Yapamazsınız, başaramazsınız' diyenlere kulak asmayacağız. Kim hangi dolabı çevirirse çevirsin, kim hangi engeli çıkartırsa çıkartsın sizlere terörün olmadığı bir Türkiye'yi inşallah biz teslim edeceğiz." dedi. Ana muhalefetin siyaset yapma biçimini eleştiren Erdoğan, "Hakareti, tehdidi, sağa sola çamur atmayı siyaset yapmak zannediyor. Aslında ortada bir siyasi söylem değil, üçüncü sınıf bir laf salatası var." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i "siyaset acemisi" olarak nitelendiren Erdoğan, "Gaflarıyla, kırdığı potlarla, kaş yapayım derken göz çıkardığı sakarlıklarıyla kimsenin ciddiye almadığı, hatta kendi partisinde bile itibarı, saygınlığı kalmamış bir siyaset acemisiyle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, Özel'in geçmişteki "kırmızı kart gösterme" ve "banka soyguncularının sloganlarıyla devrimcilik oynama" gibi eylemlerinde istikrar sağlayamadığını belirtti.

ÖNEMLİ KATILIMLAR

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, AK Gençlik konuşmasının sonunda, bugünü (Perşembe) işaret ederek, AK Parti 24'üncü kuruluş yıldönümü töreninde, "Yarın katılımlarla birlikte inşallah salonumuzda buluşmak üzere" dedi. Bugün yapılacak olan kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, AK Parti'nin 2053 stratejisine yönelik ifade edeceği sözler kadar, AK Parti'ye CHP ve Yeniden Refah'tan katılacak olan isimler de önemli. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye geçiyor.

Çerçioğlu'nun yanı sıra Osman Yıldırımkaya - Sultanhisar, Mustafa İberya Arıkan - Söke, Malik Ercan - Yenipazar da AK Parti'ye katılacak. Türkiye'nin en büyük 6. ilçesi olan CHP'li Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz partisinden istifa etmişti. Yılmaz da AK Parti'ye geçecek. Yeniden Refah Partisi'nden seçilen ve daha sonra partisinden istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da AK Parti'ye katılıyor.

SONUÇ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan bir siyaset ustası. Büyük liderlik özelliklerini hem içte hem dışta göstererek, büyük hedeflere yürüyor. Büyük hedeflerinden birisi de, AK PARTİ'Yİ 2053'e hazırlıyor. Gençlere ve kadınlara çok önem veriyor. Yetişmesi için uğruna ömrünü vakfettiği gençlerle yıllar boyu çağlayacak, mirasın nesilden nesile aktarılması için uğraşıyor. Erdoğan'ın şu sözleri de unutulmamalı: "Her bakımdan yenilenmiş, tazelenmiş, güç ve motivasyon toplamış bir şekilde kampınızı tamamladınız. İnşallah her biriniz kampta edindiğiniz bilgiler ışığında heyecanınıza heyecan katarak partimize ve davamıza hizmet etmeyi sürdüreceksiniz. AK Parti'nin AK gençleri olarak emanete iğne ucu kadar dahi olsa leke bulaştırmayacak, bizi milletimize mahcup etmeyeceksiniz. Sizlere umut bağlayan milyonlara hayal kırıklığı yaşatmayacaksınız. Ülkemizdeki gençlerle birlikte inşallah dünya gençliğine de örnek olmaya devam edeceksiniz. Unutmayın. Bölen değil, birleştiren, ötekileştiren değil, kucaklayan, kutuplaştıran değil, kaynaştıran bir anlayışla çalışacaksınız."