CHP'den kaçan kaçana

Siyasi tarihte az görülen bir gelişmeyle 14 Ağustos 2001'de AK Parti, kurulmasından bir sene sonra iktidara geldi. Aziz milletin eksilmeyen desteğiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu AK Parti o günden bu yana kesintisiz şekilde Türkiye'yi yönetiyor. Kurumsal tarihinin neredeyse tamamını iktidarda geçiren bir siyasi partidir AK Parti.

Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti, 24 yıldır Türkiye'yi değiştiren, ülkemizi bölgesel güç ve küresel aktör konumuna getiren devrim nitelikli başarılara imza attı. Erdoğan ve tecrübeli kadrosu büyük değişim hareketi ve mega projelerle Türkiye'yi daha çok başarılara ulaştırmak için kararlı yürüyüşünü sürdürüyor. Türk siyasetinde, AK Parti 24 yaşına girerken, geleceği de ilgilendiren önemli katılımlar oldu. AK Parti 24 yaşında, aziz milletimizin umudu olmayı sürdürüyor. AK Parti, siyaset içinde olanlar ve siyasete atılmak isteyenler için bir yuva özelliğinde. AK Parti'ye katılımlar sürerken, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinden çıkarmaktan başka hedefi olmayan Özgür Özel'in CHP'sinden kaçan kaçana. CHP'den istifa eden isimler, Özgür Özel'i panikletti.

Ne yapacağını bilmez bir durumda.

Savruluşu sürüyor.

PARÇALANIYOR

Başta Ekrem İmamoğlu ve 15 CHP'li belediye başkanı yolsuzluk- irtikap-ihaleye fesat karıştırmaktan cezaevinde yargılanacak günleri beklerken, CHP'li belediye başkanlarının yönettiği İzmir'de su sıkıntısı yaşanırken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa etmesi, Özgür Özel'in rüyalarına girdi.

Ana muhalefet partisi demek, iktidara hazırlanmak demek. CHP bırakın iktidara hazırlanmaya, kaçanlar partisi oldu. Parçalanmaya doğru gidiyor. Çerçioğlu'nun istifa ederken yaptığı açıklama yenilir yutulur değil. "Kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle CHP ile yürüme imkânım yok.

CHP içinde yaşadığım sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadım. Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkânım artık kalmadı. CHP'de şahsım ve ailem hedef alındım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkânı kalmadı." İşte Özgür Özel'in CHP'si. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP politbürosu tarafından kale alınmıyor.

CHP Genel Merkezi'nden neler istenmiş ki dayanamamış. CHP içinde kulisler çok yoğun. Rahatsız olanlar, kenara itilenler, yolsuzlukları deşifre oldukça çıldıran namuslu CHP üyeleri. CHP'den daha çok kaçan olacak. AK Parti değişim, CHP statüko partisi.

Türkiye için AK Parti ne anlam ifade ediyor? AK Parti'nin iktidara geldiği yıllarda Türkiye olağanüstü bir dönemden geçiyordu.

DEĞİŞİM-DÖNÜŞÜM

1999 ve 2001 krizleri ülke ekonomisini derinden vurmuştu.

1990'ların istikrarsız ve kasvetli siyasi havası, yolsuzluklar, faili meçhul cinayetler, kısa süreli hükümetler toplumun siyaset kurumuna yönelik güveninin kaybolmasına yol açmıştı. Krizin ve kaosun güçlendiği bir tablo vardı. Erdoğan liderliğindeki AK Parti tüm zorlukların üstesinden geldi. AK Parti ve değişim. AK Parti'yi bugünlere getiren en önemli dinamiklerin başında kendi içerisinde yaşadığı değişim ve dönüşüm oldu. Sorunla karşılaşıldı.

AK Parti'yi başarı ile dönüştüren Başkan Erdoğan, ardından aziz milletin özgüven kazanması çalışmalarına hız verdi. AK Parti, iktidarının ilk günlerinden itibaren kapsamlı bir restorasyon çabasına girişti. Bürokratik ve askerî vesayeti yürüten müesses nizam, Erdoğan'ın yürüttüğü değişim dinamiklerini engellemek için görünür ve görünmez engeller çıkardı. E-muhtıra verilmesinden AK Parti'ye kapatma davası açılmasına kadar çok sayıda sorunla karşılaşıldı. Buna karşılık Başkan Erdoğan, karşısına çıkarılan tüm engellere rağmen statüko karşısında geri adım atmadı. Erdoğan ve AK Parti, bütün kırılma anlarında, aziz milletin iradesini önde tutarak, bürokratik ve askerî vesayet girişimlerine direndi.

Siyasal mühendislik ve kural dışı hareketlerle mücadele etti.

ANADOLU İHTİLALİ

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, AK Partinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'ndaki konuşmasında, ufuk ve istikametini milletin çizdiği Anadolu ihtilalinin 24. senesinin coşkuyla idrak edildiğini belirtti. AK Parti'nin 25. yılına bir adım daha yaklaştıklarını ifade eden Erdoğan, her sayfası adanmışlıkla dolu, başarılarla süslü, fedakarlıklarla örülü 24 yılı geride bırakmanın haklı kıvancını yaşadıklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iki gündür yaptığı üslubu bozuk konuşmalara ve bağımsız Türk yargısına saldıranlara taviz vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan dikkati çeken uyarılarda bulundu: "Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar. Kendi pisliklerini örtmek için, kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için utanmadan haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Edepten payesi olmayan, bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizlere evelallah pabuç bırakmayız.

Kültürümüzde 'Kem söz sahibine aittir.' Hakaretle karşısındakini küçülteceğini zanneden sadece kendisini rezil ve rüsva eder.

Edepten, adaptan, asgari nezaketten yoksun bir siyasi dilin ve siyasetçinin ne ülkeye ne millete ne de genel başkanı olduğu partisine hiçbir faydası olmaz. Bu şahıs sadece bizi değil, çok daha çirkin, çok daha hakaretamiz ifadelerle partisindeki insanları da hedef alıyor. Şantaj yapılan, tehdit edilen, uzaktan kumandayla kontrol edilen bir kişi varsa o da bu zattan başkası değildir. Özel psikiyatrlık CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil, hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

"Terörsüz Türkiye sürecimiz ile bunu yeni bir safhaya taşıyoruz.

Terör tehdidini ve ihtimalini de sıfırlamayı hedefliyoruz. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizi perçinleyelim istiyoruz." diyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın sözleri önemli parametreler içeriyor: "Cumhur İttifakı olarak bir devlet politikası olarak başlattığımız bu süreçte kısa sürede önemli mesafe alındı.

Temennimiz bu yapıcı atmosferin korunmasıdır. Cumhur İttifakı çözümden yana olduğunu ortaya koymuştur. Gönül ister ki diğer partiler de aynı hüsnü niyetle hareket etsin. Her konuda aynı düşünmek zorunda değiliz ama Terörsüz Türkiye'yi gerçeğe dönüştürmekle mükellefiz. Bu sürece katkı veren herkes ismini tarihe yazdıracaktır. Popülist tavırlarla konuyu yokuşa sürenleri ne bu millet ne de gelecek nesiller affeder. Yapıcı eleştiriye kulak tıkamayız ama yıkıcı eleştiriye ve algı operasyonlarına eyvallah etmeyiz.

Burada çok hassas bir süreç yönetiyoruz.

86 milyonun emanetini taşıyoruz ve bu emanete iğne ucu kadar da olsa leke bulaştırmamaya gayret ediyoruz. Milletimiz bizim ne yapmaya çalıştığımızın farkındadır. Şehit aileleri bizim bu riske neden girdiğimizin farkındadır.

Hasımlarımız da Terörsüz Türkiye'nin ne demek olduğunun farkındadır. Türkiye kronik sorununu çözmek için tarihi fırsat yakaladı, bunun heba edilmesine göz yummayacağız. Partimizin büyüklüğüne yakışır şekilde bu süreci özenle yöneteceğiz."