Suriye PKK-YPG-SDG tasfiyesinde geri sayım

Yabancı servislerin aparatı Suriye PKKYPG- SDG'nin tasfiyesi yolunda kum saati çalışıyor. Türkiye'nin Suriye'nin terörle mücadelesine destek, savunma ve güvenlik kapasitesini artırma yönündeki kararlı duruşu yeni gelişmeleri sağladı. Suriye'nin geleceğini ilgilendiren güvenlik ve savunma alanında 13 Ağustos'ta Ankara'da çok önemli bir anlaşma yapıldı. Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme 13 Ağustos'ta Ankara'ya geldiler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile çok önemli kararlar alındı. Bilindiği gibi Suriye geçen ay Türkiye'den resmen güvenlik yardımı talep etmiş ve Suriye ordusunun eğitimi için destek talebinde bulunmuştu. Mutabakata göre Fırat'ın doğusunda terör örgütü SDG'ye (YPG/PYD) karşı ortak adımlar atılması ve tasfiyesi için önemli bir eşiğe geçiliyor. Türkiye ile Suriye arasında Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası ile Fırat'ın doğusunda terör örgütü SDG'ye (YPG/ PYD) karşı ortak adımlar atılması ve sınır güvenliğinin sağlanması konularında yeni zemin oluştu.

DESTEK SÜRECEK

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriyeli bakanlarla ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmenin ardından Bakan Yaşar Güler ile Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra tarafından Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası imzalandı" dendi. Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakatı Suriye ordusunun kabiliyetlerini geliştirmeyi, kurumlarını ve yapısını modernize etmeyi ve güvenlik sektörü reform sürecini desteklemeyi amaçlıyor. Anlaşma Suriye ordusunun uluslararası standartlarda eğitilmesini ve operasyonel hazırlığının güçlendirilmesini hedefliyor. Türkiye ile Suriye arasındaki anlaşma çerçevesinde atılacak adımlar şu şekilde sıralanıyor: Düzenli askeri personel değişimi: Harekât hazırlığını artırmak ve birlikte çalışma kabiliyetini geliştirmek amacıyla karşılıklı olarak özel eğitim kurslarına katılım sağlanacak. Uzmanlaşmış beceri eğitimi: Terörle mücadele, mayın temizleme, siber savunma, askeri mühendislik, lojistik ve barışı koruma operasyonları gibi alanlarda uluslararası standartlara uygun programlar yürütülecek. Teknik yardım: Askeri sistemlerin, örgütsel yapıların ve komuta kabiliyetlerinin modernizasyonunu desteklemek için uzman personel görevlendirilecek. Yetkililer bu anlaşmanın Suriye ordu personelinin profesyonel ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde eğitilmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Böylece eğitimsiz gruplar tarafından gerçekleştirilebilecek olası ihlal risklerinin de azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.



SON UYARI

Suriye'deki son duruma ilişkin Milli Savunma Bakanlığı kaynakları şu ifadeleri kullandı: "10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında imzalanan mutabakattan bu yana terör örgütü SDG anlaşma şartlarının hiçbirisini yerine getirmemiş, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü bozacak girişimlere devam etmiştir. Son olarak terör örgütü SDG'nin 8 Ağustos'ta Haseke'de düzenlediği konferansta dile getirdiği ayrılıkçı söylemler Suriye hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymamaktadır." Bu imzayla işbirliği alanında kayda değer bir adım daha atılmış olduğu vurgulandı: "Söz konusu muhtıra ile askeri eğitim ve işbirliğinin koordinesi, planlanması, danışmanlık ile bilgi ve tecrübe paylaşımı, savunma ihtiyaçları doğrultusunda askeri teçhizat, silah sistemleri, lojistik malzemeler ve ilgili hizmetlerin tedarikinin sağlanması ve ihtiyaç halinde kullanımına yönelik teknik destek ve eğitim verilmesi hususları hedeflenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe ve deneyimiyle Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlamaya, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya devam edeceğiz." denildi. Suriye'deki olumlu gelişmeyi olumsuza çevirmek, durdurmak için belli eylemlerin hayata geçirildiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Süveyda'daki olaylar) Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri, İsrail olmuş durumda" değerlendirmesini yaptı. Bakan Fidan, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarının bir ayağını da Suriye'nin oluşturduğunun altını çizdi. Bakan Fidan, Suriye'deki sürece herkesin destek vermesi gerektiğine ve ülkedeki halkların kendilerini eşit hissetmelerinin önemine değinerek "Yeni Suriye bütün halkların, inanışların, kültürlerin muhafaza edildiği, bir arada yaşayabildiği bütünlük içerisinde bir Suriye olmalı. Türkiye olarak bu yönde telkinlerimizi yapıyoruz" diye konuştu.



TOLERE EDİLMEYECEK

Suriye hükümetinin de görüşü ve duruşunun bu yönde olduğunu vurgulayan Fidan, belli konuların hayata geçmesinin zaman alabileceğini belirtti. Fidan: "Bunu görmediğimizi zannetmesinler." Hakan Fidan, terör örgütü PKK/YPG'nin tutumuna yönelik şunları söyledi: "Bu noktada artık tolere etmekte zorlandığımız gelişmeleri görmeye başlıyoruz. Halihazırda Türkiye'den, Irak'tan, İran'dan, Avrupa'dan gelen örgüt üyelerinin Suriye'yi terk etmediğini görüyoruz, örgütün ne 10 Mart'tan sonra ne Türkiye'de yürüyen süreçten sonra Suriye'de herhangi bir olumlu manada güven telkin edici, silahlı hareketteki tehdidi ortadan kaldırdığını ifade eden bir gelişmeyi de görmüyoruz. Tam tersine bütün süreçleri gerek Şam'daki süreçleri gerek Ankara'daki süreçleri örgütün ömrünü uzatmak ve ortaya çıkacak muhtemel bir krizde faydayı maksimize etmek için bir bekleyiş içerisinde olduğunu görüyoruz. Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın bu noktada olumlu çaba ve gayretleri olduğunu söyledi.

Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye yönetimiyle sulh içerisinde tehdit olma özelliğini kaybederek bir entegrasyon sürecine girmesine yönelik bir süreç olduğunu belirtti.



SONUÇ

Dışişleri Bakanı Fidan'dan son uyarı: "Artık YPG'nin (PKK-SDG) zaman kazanma, zamana oynama politikasını bırakması lazım. Bekledikleri karışıklık çıkmayacak. Çıksa bile onların istediği bir sonuç hiçbir zaman gerçekleşmeyecek." Türkiye- Suriye güvenlik anlaşması ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptığı son uyarı, Suriye-PKK-YPGSDG'nin tasfiyesinde kum saatinin çalıştığını, aparatların sonunun geldiğini gösteriyor. Terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye adım adım...