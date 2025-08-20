Donald Trump’ın müthiş zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki 7 Avrupa lideri ve Ukrayna Lideri Zelenskiy ile yaptığı zirve müthiş anlar yaşattı. Dünyanın nefesini tutarak izlediği tarihi YALTA konferansını hatırlatan görüşmelerin ardından, taraflardan Ukrayna'da barış sürecine yönelik olumlu sonuçlar çıktı.

Zirvede, Trump-Putin-Zelenskiy'in 15 gün içinde savaşı bitirecek ortak toplantı kararı alındı. Bu görüşmenin nerede olacağı büyük merakla takip edilecek. Tarihi 3'lü toplantının İSTANBUL'DA yapılması için bütün yollar açık. Putin ve Zelenskiy'in İstanbul tercihleri olduğundan Trump da tamam derse İstanbul tarihi görüşmeye ev sahipliği yapabilir. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 3 liderle de çok yakın oluşu, İSTANBUL'u favori hale getiriyor. Bu durum gerçekleşirse, YALTA gibi İSTANBUL da tarihin sembollerinden biri olma şansına sahip. Trump Pazartesi günü ilk olarak Zelenskiy ile görüştü, ardından Avrupalı liderlerle biraraya geldi. Son olarak da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 40 dakika görüşerek müthiş bir diplomatik temaslar içinde oldu. Trump'ın 40 dakikalık telefon konuşmasında Putin'e 'Hazır ol. Sen, ben ve Zelenskiy 15 gün içinde buluşacağız' dediği konuşuluyor.

Görüşmelerde ateşkes ihtimali, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri, Trump-Putin ve Zelenskiy'nin biraraya geleceği üçlü bir görüşmede ortak fikirler oluşturduğu ifade ediliyor

AVRUPA'YA GARANTİ

Trump zirve sonunda, AB liderlerini ikna etmiş bir pozisyonla kendisinin, Putin ve Zelenskiy ile biraraya geleceği zirve için çalışmalara başladığını, yerin henüz belli olmadığını açıkladı. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa son verme konusunda "ilerleme kaydedildiğini" de söyledi.

Trump, ABD'nin Ukrayna'ya "çok iyi koruma" sağlayacağını sözünü verdi, bunun "ABD ile koordinasyon halinde, bazı Avrupalı ülkeler tarafından sağlanacağını" ve Avrupa'nın da güvenliğinin sağlanacağı garanti etti. Trump görüşme öncesi Ukrayna'nın NATO'ya girmesinin ve Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'ı geri almasının söz konusu olmadığını açıklamıştı.

Washington zirvesinde Ukrayna'nın NATO'ya girmesine izin çıkmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı Yuri Ushakov, Putin'in Trump'la telefonda yaklaşık 40 dakika görüştüğünü, görüşmenin "samimi ve oldukça yapıcı" geçtiğini açıkladı. Ushakov görüşmedeki en önemli başlığın, "Moskova ve Kiev arasındaki görüşmelerde temsil seviyesinin artırılması ihtimali" olduğunu da belirtti. Görüşmenin başında Zelenskiy, eşi Olena Zelenska'nın Rusya'da tutulan Ukraynalı çocukları geri getirme çabaları için Trump'ın eşi Melania Trump'a kişisel teşekkür mektubunu iletti. Zelenskiy'in başkanlık ofisinin başkan yardımcısı Serhiy Palisa'nın Beyaz Saray'a girerken elinde rulo halinde bir kağıt parçası taşıdığı görüldü. Bunun bir harita olabileceği tahmin ediliyor.

TOPRAK PAZARLIĞI

Başkanlık ofisinin başındaki Andriy Yermak ve eski savunma bakanı Rustem Umerov da yanındaydı. Ardından Zelenskiy vardığında Trump kendisini kapıda karşıladı.

Bunlar olurken AB liderleri Beyaz Saray'a girmişler ve bir özel oda konuştukları belirtildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı Vonder Leyen bir araya geldiler. Avrupa'nın güvenliği konusunda Trump'tan garanti alan Avrupalı liderler de görüşme sonrası olumlu mesajlar paylaştı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte görüşmeleri "çok başarılı" olarak yorumlarken, Trump'ı "pragmatik bir barış yapıcı" olarak niteledi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da, görüşmenin sonuçlarından çok memnun olduğunu belirterek, özellikle güvenlik garantileri ile ikili ve üçlü görüşmeler konularında gerçek ilerleme kaydedildiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ile Zelenskiy'nin Washington'daki zirvesi ilginç görüntülere sahne oldu. Zelenskiy'nin 1 dakikada 7 kez, toplam ise kameralara yansıyan 11 kez teşekkür etmesi, masadaki tartışmalı harita, kravatlı sürpriz ve Trump'ın Macron'a mikrofon kapalıyken fısıldadığı sözler, toplantıya damga vurdu.

Daha önce Zelenskiy hakkında, "Ukrayna'ya milyarlarca yardım gönderdik, bir kere teşekkür etmedi" çıkışında bulunan Trump, bu kez farklı bir tabloyla karşılaştı. Trump ve Zelenskiy'in duvarda asılı Rusya'nın işgal ettiği toprakları gösteren harita önünde konuşmaları, KIRIM, DONBASS,

HERSON, HARKIV toprak pazarlığı iddialarını kuvvetlendirdi.

İddialara göre Trump, Zelenskiy ile Ukrayna'nın kaybettiği bölgeler üzerinden toprak pazarlığı yaptı.

KONUŞULAN CEKET

Kırımı Rusya'ya bırakan Trump'ın, Donbass'ı da verme hamlesine ilk anda karşı çıkılsa da Trump akıllı manevralarla. ikna edici görünüyor. Zelenskiy dört yıl sonra ceket giydi, kravat taktı. Siyah renk tercihi ızdırabını gösteriyor. Trump'ın daha önce "takım elbise giymediğin sürece görüşmem" şartı, uzun süre tartışma yaratmıştı. Zirvede Zelenskiy, yaklaşık dört yıl aradan sonra ilk kez kravat ve takım elbiseyle Trump'ın karşısına çıktı. İtalya'nın Başbakanı Meloni'nin yüz ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Toplantıya AB ve NATO liderleri de katıldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin yüz ifadeleri kameralara sık sık yansıdı. Trump'ın Macron'a fısıldadığı sözler çok konuşuldu. Basın mensuplarının gözü önünde mikrofonun kapalı olduğunu sanan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yaklaşarak, "Bence Putin bir anlaşma yapmak istiyor. Bence benim için yapmak istiyor, kulağa çılgınca gelse de..." dedi. Macron'un bu sözlere kuşkuyla yaklaştığı ve zirve boyunca moralinin bozuk olduğu gözlendi. Diplomasi kulislerine damga vuran bir zirveydi. Teşekkür yağmurundan tartışmalı haritaya, kravatlı sürprizden kulis fısıltılarına kadar birçok detayın yaşandığı zirve, uluslararası diplomasinin seyrine dair ipuçları verdi.