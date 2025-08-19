Ahmet Şara’dan da PKK-SDG’ye son uyarı

Siyonist, katil, soykırımcı Netenyahu ile kirli tezgahlara giren derin ABD aparatı terör örgütü PKK-PYDSDG'ye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan sonra, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'dan da son uyarı yapıldı. Suriye'nin Şara, yabancı servislerin aparatı terör örgütü PKK-PYD-SFG'nin çatışma ihtimalini dile getirdi.

Şara, Aralık 2024'te Şam'ı ele geçirmeden önce liderlik ettiği İdlib'de üst düzey yöneticilerle bir araya geldi. Şara, (PKK-PYD) SDG'nin 10 Mart'ta merkezi hükümet ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ifade etti. Aparat SDG için "Bazen sahadaki sinyaller müzakerelerde söyledikleri ile zıt düşüyor" diye konuştu. Çatışma ihtimalini dile getirdi. Derin Amerika aparatı PKK-SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 8 maddelik bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre SDG, yıl sonuna kadar Suriye ordusuna entegre olacaktı.

PKK-SDG, şuana kadar taahhüt ettiklerinin hiçbirini yerine getirmedi. Tam aksine İsrail ve Fransa ile ilişki kurarak yeni şartlar ileri sürmeye başladı.

Suriye PKK'sının bu tavrı sabırları taşırmaya başladı. Önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son uyarıyı yapmış, 'müdahale ederiz' demiş ve sert şekilde konuşmuş, sabırların tükendiğini gösteren ifadelerde bulunmuştu: "YPG-SDG tarafından çok fazla açıklama yapılıyor. 10 Mart Mutabakatı'nın kendilerini çok fazla bağlamadığını düşünüyorlar. Türkiye'deki 'Terörsüz Türkiye' sürecinin de kendilerini ilgilendirmediklerini söylüyorlar. Sizi ne ilgilendiriyor?

İsrail'in maşası olmak mı? "Biz tolere etmekte zorlandığımız gelişmeler görüyoruz. Avrupa'dan, dünyanın dört bir yanından gelen örgüt üyelerinin Suriye'yi terk etmediğini görüyoruz. Örgütün 10 Mart'tan sonra Suriye'de olumlu manada güven telkin edici bir adımını da görmüyoruz. Bir bekleyiş içindeler. Bunu görüyoruz.

Bekledikleri karışıklık çıkmayacak.

Büyük devlet olmanın bir kuralı var. Biz onu yapıyoruz. Ama sizi tekrar buradan uyarıyorum:

Durduğunuz yer doğru bir yer değil. Bunu değiştirin. Suriye'nin Türkiye'nin milli güvenliği için olan önemi tartışılmaz. Komşularımız bizim için hayati yaşam alanları." Türkiye'nin pozisyonu net. PKK'nın tüm uzantılarıyla birlikte silah bırakması temel şart.

Türkiye kararlı Suriye PKK'sının Siyonist Israil ile kirli çalışmaları Suriye'nin de sabrını taşırdı. Suriye hükümeti, SDG'nin kontrol ettiği bölgelere yönelik askeri operasyon hazırlıklarına başladı.

Suriye yönetimi, SDG'nin silah bırakıp Suriye ordusuna entegre olmasını ve petrol ile doğalgaz sahalarından çekilip sınır kapılarını teslim etmesini istiyor.

PKK/SDG İŞBİRLİĞİ

Dışişleri bakanımız net tavır koyarak, "İsrail'in maşası olmak mı? İstiyorsunuz" dedi. Aparat Şahin Abdi PKK-SDG, İsrail'in desteğiyle zaman kazanmaya ve federasyon şartı tezgahı peşinde hem Türkiye hem Suriye yönetimi bu konuda kararlı. Toprak bütünlüğü korunacak. Uniter Suriye inşa edilecek. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da Suriye'nin üniter bir devlet olacağını belirterek, SDG'ye federasyon sözü vermediklerini ifade etmişti. Türkiye, "Suriye'nin parçalanmasına varacak gelişmeleri beka tehdidi olarak göreceğini ve kayıtsız kalmayacağını" açıkça ilan etti. Şara'nın, PKK- SDG'yi uyarması askeri operasyondan bahsetmesi bağlamında İsrail'in desteği Suriye PKK'sının elebaşını kurtaramayacak. Şam'dan SDG'ye rest: Masayı devirdi.

Suriye'nin resmi haber ajansının Şam'a yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Şam hükümeti, SDG ile Fransa'da masaya oturmama kararı aldı.

9 Ağustos 2025 günü de dikkati çeken bir haber yayınlandı. Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Suriye hükümetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Şam'ın,PKK- SDG ile Fransa'da yapılması planlanan görüşmelere katılmayacağını yazdı. Haberde, Şam'ın görüşmelere katılmama gerekçesinin, SDG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde ayrılıkçı güçlerle konferans düzenlemesi olduğu belirtildi.

Şam, SDG'nin bu adımıyla 10 Mart anlaşmasını da ihlal ettiğini söyleyerek, "Ateşkes ve kurumsal entegrasyon gerekliliklerinden kaçınma, anlaşmanın sürekli ihlali ve Kandil'den talimat alan aşırılıkçılar tarafından Suriyeli Araplara karşı uygulanan sistematik demografik değişim politikalarına kılıf oluşturuluyor" denildi.

GÜVENLİK ANLAŞMASI

Geçen hafta, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı ile Ankara'da güvenlik anlaşması yaptı. Suriye güvenlik birimlerinin eğtimi için çalışmalar hemen başladı.

Bu gelişmeden önce de ve şimdi güvenlik anlaşması imzalandıktan sonra da, Türkiye, Suriye yönetimi ile birlikte SDG'ye yönelik kapsamlı bir askeri harekât düzenleme imkanı var. Türkiye'nin A.B.C planları masada. Suriye hükümetinin de kararlılığı var. Gerekirse askeri operasyon yapabilirler. Evet.

31 Aralık 2025'e kadar, PKKSDG'nin silah bırakması, Suriye Ordu Güçleri'ne katılımı ve ülkenin her yanında görev alması esas İsrail ve Fransa tezgahları ile sadece Suriye'nin kuzey doğusunda konuşlu SDG formülünün kabul edilemezliği hem Türkiye hem de Suriye açısından net olarak ortada.

GÖLGE CIA RAND TEZGAHI

Derin ABD'nin siyonist-evanjelist kadroları ile ABD Başkanı Trump arasında mücadelesi bir gerçek. ABD Başkanı Trump ile çok yakın dostluğu olan ABD Ankara Büyükelçisi Barack'ın, "SDG Suriye yönetimine enregre olmak zorunda. ABD olarak UNİTER SURİYE istiyoruz.

PKK-SDG'ye ayrı yönetim sözü vermedik" diye sık sık konuşmasına rağmen, geçen hafta basına GÖLGE CIA olarak isimlendirilen RAND CORPARATİON Direktörü, Andrew Parasiliti, Al Monitor'da düzenli olarak yayınladığı "Week'in Review(Haftaya Bakış)" köşesindeki yazısında, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın temaslarını değerlendiriyor. Kritik laflar ediyor. "SDG ANLAŞMAK İÇİN ACELE ETMİYOR' diyor.

Suriye'deki durumun karmaşık olduğunu ifade eden RAND direktörü, SDG'nin Şam ile anlaşmak için acele etmediğini iddia ediyor.

Haseke'de PKK-SDG elebaşı Şahin Abdi'nin yaptığı toplantının, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı öfkelendirdiğini belirtiyor.

Amman'da yapılan toplantıya ve SDG ile yürütülen müzakerelere değinen gölge CIA Rand direktörü, bu görüşmeleri "Sürecin son kilometresi değil, daha çok başlangıcın başlangıcı" olarak nitelendiriyor.

Sonra, dilinin altından, Siyonist İsrail'in tezgahlarına göre değerlendirme yaparak, KİRLİ Suriye planı için şunları çiziyor:

"Anayasa, yerel liderler ve polis güçlerine yetki veren, ordu ve merkezi güvenlik birimlerine asgari rol biçen bir model üzerine inşa edilebilir. Başkan Erdoğan, bu modele karşı çıkacaktır. İsrail ise, Dürzileri de sahiplenmiş durumda.

İsrail ile bitmeyen bir çatışmayı tarif eden durumlar olabilir."

EKSİK PARÇA IRAK

RAND Direktörü Andrew Parasiliti, "Trump'ın bölgesel stratejisinde eksik parça Irak'tır.

42 milyonu aşan nüfusu ve büyük enerji kaynaklarıyla Irak, Suriye ile geniş bir sınıra ve Fırat Nehri dahil doğal bir bağa sahip. Irak Trump'ın Orta Doğu stratejisindeki eksik parça olmaya devam ediyor.

Kasım ayında yapılacak seçimlerin Irak'ın İran'dan uzaklaşıp ABD'ye yönelmesi için en iyi fırsatı sunacak" dedi. GÖLGE CIA RAND'A ÇOK DİKKAT ETMEKTE YARAR VAR. ABD DERİN DEVLETİ İÇİNDE SİYONİST-EVANJELİST KADROLARLA ÇALIŞIYORLAR