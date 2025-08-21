Türkiye’nin yeni savunma doktrini (Gök Vatan)

Türkiye'nin savunma sanayindeki müthiş hamleleri, küresel ülkelerin (Amerika, Rusya ve Çin) beyin takımı tarafından adım adım izleniyor. Batı'nın etkili ülkeleri İngiltere, Almanya, Fransa'nın da Stratejik Düşünce kuruluşlarının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan- TÜRKİYE'nin gerçekleştirdiği jeopolitik hamleler hakkındaki derin raporları yabancı medyaya sızıyor. Önceki gün, DERİN İNGİLTERE'NİN sözcüsü, küresel yayıncılık yapan BBC çok dikkat çekici, "Yeni silah sistemleri Türkiye'nin savunma doktriniyle ilgili bize ne anlatıyor?" başlıklı bir analiz yayınladı. Analizi dikkatlerinize sunmadan önce, DERİN İNGİLTERE hakkında kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. TARİH: 24 HAZİRAN 2025. İngiltere'de hükümet, "Ulusal Güvenlik Stratejisi 2025 - Tehlikeli Bir Dünyada İngiliz Halkı için Güvenlik" başlıklı yeni güvenlik, savunma ve dış politika stratejisini yayımladı.

Belgede, Türkiye'nin İngiltere için önemine işaret edilerek, "Karadeniz, Kafkaslar, Orta Doğu ve Afrika'nın kesişim noktasında bulunan Türkiye, İngiltere'nin Avrupa'daki ve NATO'nun kanatlarındaki güvenlik çıkarları için elzemdir ve güçlü askeri entegrasyon ile savunma sanayi işbirliği sayesinde İngiltere için hem kilit bir NATO müttefiki hem de ikili düzeyde ortaktır" değerlendirilmesi yapıldı.

BBC'NİN ANALİZİ

Evet. İngiltere, Türkiye ile çok yakından ilgileniyor. Bu nedenle, Derin İngiltere'nin sesi BBC'nin önceki gün yayınladığı analize dikkatle bakmakta yarar var.

Yakın zamanda Türk ordusunun envanterine giren ya da girecek olan yeni sistemler arasında BALİSTİK FÜZELER, elektronik harp sistemleri, şifreli iletişim ağları, fiber optik kablolu insansız hava araçları gibi ileri teknolojiler bulunuyor. Yeni sistemler Türkiye'nin mevcut savunma yaklaşımında değişikliklere işaret ediyor.

Türkiye'nin içinde bulunduğu jeostratejik ortamın yıllar içinde balistik füzeler lehine kaydığını kaydeden bazı uzmanlar, Türkiye'nin önceliklerinin de buna göre değiştiği yorumunu yaptı.

Uzmanlar, Çelik Kubbe gibi çok katmanlı ve karmaşık sistemlerin hayata geçirilmesi sürecini değerlendiriyorlar.

En dikkat çeken sistemlerden biri ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN Blok-4 balistik füzesi oldu.

Türkiye'nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilmiş balistik füzesi. Blok-4'ün azami menziline dair resmi açıklama yok ancak basında 1000 kilometreye kadar çıkabileceğine dair haberler yer aldı. Halihazırda Türk ordusunun envanterinde bulunan Bora ve Tayfun gibi balistik füzeler yaklaşık 300 km menzilleriyle komşu başkentlere ulaşabilecek kapasitede. ABD merkezli Atlantic Council düşünce kuruluşundan kıdemli araştırmacı Dr. Rich Outzen: "Ankara'nın caydırıcılık hedefi var. Türkiye, İran'ın maruz kaldığı karşılığı gördü.

Yabancı bir askeri gücün stratejik tesisleri ya da hedefleri vurmasını istemiyor. Biri Ankara ya da İstanbul'a füze ve drone'larla saldırırsa buna eşit güçte karşılık verebilmek istiyor."

ÇELİK KUBBE

Savunma sanayi alanında geçtiğimiz yıldan bu yana sık sık manşetlerde yer bulan başka bir unsur da Türkiye'nin yeni hava savunma sistemi Çelik Kubbe.

"Sistemler sistemi" olarak adlandırılan Çelik Kubbe alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin entegre edildiği bir "savunma mimarisi" olarak çalışıyor. İsrail ve İran arasındaki çatışmaların hava savunma konusunda Türkiye'ye önemli doneler sağladı. Hiçbir ülke saldırıya uğramayacağını varsayamaz.

Türkiye özelinde Çelik Kubbe içinde tüm tehditlere karşı unsurlar mevcut. Ama açıkçası bunlar muazzam karmaşık mühendislik süreçleri. İsrail'in Demir Kubbe'yi geliştirmesi on yıllar sürdü. Son savaşta bunun bile yüzde 100 etkili olmadığını gördük. Türkiye hava savunma konusunda Çelik Kubbe ile doğru yönde ilerliyor. Türkiye'nin savunma sanayi atılımının temelinde dışa bağımlılığı azaltma ve savunma sistemlerinde "yerli ve millilik" oranını artırma hedefleri yatıyor.

Özellikle geçtiğimiz on yılda yaşanan ihracat ve ithalat engelleri, S-400 ve F-35 meseleleri gibi başlıklar Ankara'yı bu alana öncelik vermeye itti. Türkiye "mühimmat, otonom sistemler, zırhlı araçlar ve uçaklar gibi kritik öneme sahip sistemleri öngörülebilir şekilde tedarik ediyor. IDEF 2025'te Türkiye'nin otonom sistemlerinin arasında başı çeken insansız hava araçları sergilendi fiber optik kablolu birinci şahıs görüşlü (FPV) dronelar, farklı boyut ve etkilerde mühimmat ve alçak irtifa tehditlerine karşı elektronik harp sistemlerinin fuarda geniş yer tuttu. Türkiye'de yerli sistem oranı son 20 yılda büyük ölçüde arttığı gözleniyor.

YERLİ VE MİLLİ

HİSAR hava savunma füzeleri, askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacı ile sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve İHA karşı kullanılan hava savunma füze ailesi olarak kullanılıyor.

BURÇ Mobil Hava Savunma (MHSS) Sistemi, üstün ateş gücünü (SUNGUR füzesi ve 20/30 mm top), aktif ve pasif sensörleri ile mevcut ve gelecekteki tüm muharebe sahası hava tehditlerine karşı angaje olmak için gereken dinamikleri bir araya getirerek, maliyet etkin optimize çözüm üretebilen yeni nesil hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. SUNGUR'un 8 kilometre üstü menzili bulunuyor.

LEVENT Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, deniz unsurlarına tehdit oluşturan uçak, helikopter, İHA-SİHA, satha yakın veya yüksek irtifadan seyredebilen, ses altı/ses üstü sürate ve düşük radar kesit alanına sahip güdümlü mermileri etkisiz hale getirebilecek bir sistem olarak dikkati çekiyor. ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS), asimetrik tehditlerin Elektromanyetik Karıştırma Silahı (EKS) ile engellenmesini (soft kill) ve Lazer Silahı (LS) ile tahrip edebilmesini (hard kill) sağlayan iki katmanlı çok yakın hibrit hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor.

MİDLAS Milli Dikey Atım Lançer Sistemi, güdümlü mermileri (G/M) güverte altında kanisterli olarak bulundurabilen, gemi savaş yönetim sistemi üzerinden alacağı komutlar ile farklı G/M tiplerini sıcak veya soğuk fırlatma yöntemleri ile fırlatabilme kabiliyeti bulunan, farklı hücrelerinde aynı anda satıhtan havaya, satıhtan satha, satıhtan karaya ve torpido tipindeki G/M tiplerini bulundurabilen ve bu G/M'leri farklı hedeflere tekli veya ardışık olarak ateşleyebilen, sistemi olarak dikkati çekiyor.

SONUÇ

İNGİLİZ gözüyle, Türkiye'nin müthiş savunma sanayi gelişmelerini okurken, Türkiye vergi rekortmenleri açıklandı. Türkiye'yi, dünyanın bir numaralı SİHA üreticisi yapan, hava savaş denklemlerini değiştiren ve özellikle İtalya'nın en büyük hava şirketi LEONARDO ile ortak olarak Türk Savunma sanayisini Avrupa'ya taşıyan Selçuk Bayraktar vergi rekortmeni oldu, tebrik ediyorum.

İSTİKBAL GÖKLERDEDİR.