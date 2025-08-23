Erdoğan’ın gelecek 50 yıla attığı temeller

Türkiye'nin yeni savunma doktrini Gök Vatan paradigmasındaki son gelişmeleri anlatan yazım önceki gün yayınlandı.

Bu yazımda, "Türkiye'nin MİLLİ savunma sanayisindeki müthiş hamleleri, küresel ülkelerin (Amerika, Rusya ve Çin) beyin takımı tarafından adım adım izleniyor. Batı'nın etkili ülkeleri İngiltere, Almanya, Fransa'nın da Stratejik Düşünce kuruluşlarının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan- TÜRKİYE'nin gerçekleştirdiği jeopolitik hamleler hakkında derin raporlar hazırlıyorlar" notunu düşmüştüm.

27 AĞUSTOS ÇARŞAMBA günü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, küresel güçlerin stratejik odaklarının duvarlarında yankılanacak müthiş bir hamle daha yapacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 27 Ağustos Çarşamba, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın destek ve katılımları ile MİLLİ GURURLARIMIZ ASELSAN ÇELİK KUBBE kapsamında "Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller" programını gerçekleştirecek. Türkiye'nin yeni silah sistemlerinin teslimatları yapılacak ve Yeni Teknoloji Üssü Oğulbey'in (Ankara) temel atma töreninde Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tarihi konuşmalarından birini daha yapacak.



ZAFERLERİN AYI

Büyük Türkiye milleti için AĞUSTOS AYI, Türk tarihinin zaferlerini içeren stratejik bir aydır. Türk tarihi boyunca Ağustos'ta gerçekleşen zaferler, dünyayı çok etkilemiş, tarihi virajlar alınmasını sağlamıştır.

Tarih sayfalarında Ağustos, zaferler ve şanlı direnişlerle doludur. Önümüzdeki hafta dört güne yayılacak etkinlikler, asırlar öncesinden bugüne gelen eşsiz birikimin bir kez daha hatırlanmasına vesile olacak. Aziz Milletimiz, Türkiyemizin gelecek 50 yılına yönelik atılan temellerin atılmasını bağrına basacak. 25 Ağustos Pazar günü: Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve devlet erkânı Ahlat'ta olacak. 26 Ağustos Pazartesi: Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlanacak.

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan, yurt yapan ve bin yıllık kardeşliği tescilleyen Malazgirt Destanı daha derinlikli yaşayacağız.

Geçen yıl, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin 50 yıldan bu yana küresel güçlerin ayağına taktığı aparat Terör Örgütü PKK'nın toprağa gömülmesini sağlayan, TERÖRSÜZ TÜRKİYE sürecini Ahlat'ta başlatmıştı. Bugün, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi başlığı altında çok önemli gelişmeler sürüyor.

Ahlat'ta, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, devlet ve millet kodlarını himaye ederek güncelleme yapacağı değerlendiriliyor. Gök Vatan'ın yeni oyuncusu: Çelik Kubbe'nin yeni silahları merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan-DEVLET AKLI'nın başlattığı, GÖK VATAN stratejisini taçlandıracak yeni silahlar, Türkiye'nin gelecek 50 yılına damga vuracak. ÇELİK KUBBE'NİN GÖREVİ: Hedefi tespit et, sonra teşhis et, ardından bunu değerlendir, karar ver ve nihayetinde imha et. Bu denklem ne kadar hızlı ve koordineli işlerse korumak istediğiniz bölge o kadar güvende oluyor.



SİSTEMLER SİSTEMİ

Sistem için bir taraftan halihazırda milli silahlar sahada kullanılıyor, diğer yandan yeni silahlar hızla üretilmeye devam ediyor. "Sistemler sistemi" olarak adlandırılan Çelik Kubbe, alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin entegre edildiği bir "savunma mimarisi" olarak çalışıyor. İsrail ve İran arasındaki çatışmaların hava savunma konusunda Türkiye'ye önemli doneler sağladı. Günümüzde artık tehdidin nereden, ne zaman ve nasıl geleceği konusu giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Gelişen teknoloji ve buna ulaşılabilirlik haliyle terör örgütleri ya da vekil güçler için de ciddi bir güç çarpanı oluyor. Gök Vatan'ın üzerine katmanlı güvenlik şemsiyesi.

Sistem temel olarak Gök Vatan'ın dört bir yanını kapsayacak bir güvenlik şemsiyesi.

Katmanlar halindeki bu sistemde temel amaç çok alçak irtifadan başlayıp en yükseğe varana kadarki tehditleri bir yelpaze içinde karşılayabilmek. Türkiye'nin ortaya koyduğu 'Çelik Kubbe' yaklaşımı tam da bunu hedefliyor.

Türk ordusunun envanterine giren ya da girecek olan yeni sistemler arasında balistik füzeler, elektronik harp sistemleri, şifreli iletişim ağları, fiber optik kablolu insansız hava araçları gibi ileri teknolojiler bulunuyor. En dikkat çeken sistemlerden biri ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN Blok-4 balistik füzesi oldu.

Türkiye'nin en uzun menzilli ve milli imkânlarla üretilmiş balistik füzesi. Blok-4'ün azami menziline dair resmi açıklama yok ancak basında 1000 kilometreye kadar çıkabileceğine dair haberler yer aldı. Halihazırda Türk ordusunun envanterinde bulunan Bora ve Tayfun gibi balistik füzeler yaklaşık 300 km menzilleriyle komşu başkentlere ulaşabilecek kapasitede.



HİSAR GÖREVDE

Çelik Kubbe için işin lokomotifi ASELSAN. ASELSAN imzalı Korkut, Gökberk, Şahin, Göker, İhtar ve Sungur şemsiyenin ilk kısmında yer alıyor.

5 ila 10 kilometre arası olarak bilinen alçak irtifa katmanında, HERİKKS, C-RAM, HİSAR

A+, GÖKDEMİR, GÜRZ geldi, gelmeyi sürdürüyor. Orta irtifa olarak bilinen alanda yeni Hİ- SAR görevde. Erken ikaz radarı olma özelliğini taşıyan sistem süreç içerisinde KALKAN 1 ve KALKAN 2 ile HİSAR O+ öne çıkıyor. KALKAN bu noktada bir nevi 'gözcü' rolünde. Hava hedeflerini hızla ve en doğru şekilde tespit ediyor. Uzun menzilde yeni SİPER'lerin yeri önemli.

100 kilometre menzilli SİPER Ürün-1, SİPER-2, SİPER-3 ile bu alan taçlandırıldı. Yeni sistemler Türkiye'nin çok farklı noktalarındaki radar ağlarına entegre olacak. Sadece bununla kalmayıp aynı zamanda hem radarlarla hem de birbirleriyle haberleşecek. Haliyle tüm bu süreçler tamamlandığında aslında Ankara hava savunmada uzun yıllardır hedeflediği entegrasyonu sağlamış olacak.

Sadece radarlar ya da hava savunma sistemleri üzerinden düşünmek fotoğrafın bütününü eksik bırakıyor. Ülkemizin havadan erken ihbar uçakları, GENESİS savaş yönetimi, Barış Kartalı gibi havadan ikaz ve uyarı için kullandığı gelişmiş kabiliyetleri de var. Çelik Kubbe, bu parçaların bir araya gelmesini ve birbiriyle eş zamanlı çalışabilmesini de hedefliyor.

Tüm bunları alt alta eklediğiniz zaman Türkiye kendi hava savunmasını başkasına muhtaç olmadan, son derece gelişmiş sistemlerle koruyabiliyor.



SONUÇ

TÜRKİYE'NİN savunma sanayiindeki muhteşem başarısında Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kararlı duruşu, Kahraman Türk Ordusunun özverisi ile geleceğe çok iyi hazırlanması, vatansever mühendis ve ustalarımızın omuzlarında yükselen TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN,

HAVELSAN ve binlerce milli savunma şirketimizin vefakâr çalışanlarına minnettarız. Aziz Milletimizin kalplerinde yaşıyorlar. Türkiyemizin KIZIL ELMA-2071 yürüyüşünde yolu açık olsun.