CHP’de Eylül depremleri sinyalleri

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin gelecek 50 yılını etkileyecek temeller atarken, Ekrem İmamoğlu'nu hapisten çıkarmaktan başka derdi olmayan Özgür Özel'in yönettiği CHP için için kaynıyor. İstifalar, mahalle delege seçimlerinde kavgalar ve kritik olası mahkeme kararlarının rüzgarından savruluyor. Ağustos ayında, CHP'de fay hatları hareketlendi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun istifasıyla sarsılan Özgür Özel, Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekillerini ve Çerçioğlu'nu takip edecek 3-5 belediye başkanının da istifasını önleme çabasında.

EYLÜL FIRTINALARI

Eylül'de şiddetli deprem olacağını gösteren işaret fişekleri arttı. Eylül ayına görülecek olası mahkeme kararlarını gölgelemek için Özgür Özel'in taktik icabı başlattığı, olağan kongre takvimine göre yürüyen birçok ilçe mahalle delege seçimlerinde kavgalara yol açıyor. İstifalar ardı ardına geliyor. Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel tandemi ile Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler arasında, delege savaşları ilçe ilçe yayılıyor. 22 Ağustos'ta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde Ortalık savaş alanına döndü. Çankaya Belediyesi Bahar Evi'nde gerçekleştirilen seçime kavga damga vurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Çankaya Beledıye Başkanı Hüseyin Can Güner ekini ile Önder Sav ve Tekin Bingöl ekibi sert tartışmalar içine girdi. Delege seçimlerini Özgür Özel'in ekibi kazandı. Önder Sav ekibi, 'CHP Genel Merkezi ve Çankaya belediye başkanının baskılarını sert şekilde eleştirdi. İstanbul, Uşak, Samsun'da kavgalı toplantılar kavgalı okurken, istifalar çıktı. Delege seçimlerinde yükselen tansiyonun, 4-9 Eylül'de yapılacak program çalıştayında, Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu tandemi ile Kılıçdaroğlu ekibi arasında sıcak tartışmalara konu olacağı gözleniyor.

KRİTİK MAHKEMELER

EYLÜL'de CHP'de fırtınalar kopacak. CHP'nin kaderini çok etkileyecek mahkeme kararları birer birer gündeme girecek.

1)Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarından dolayı iddianame açıklanacak ve duruşmalar başlayacak. Ekrem İmamoğlu ve peşi sıra gelen CHP'li belediye başkanlarının duruşmaları olacak. İddialara göre, Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma ekibiyle ilgili müteahhitler, işadamları ve İBB yöneticileri; kıymetli gayrimenkuller, nakit para transferleri, rüşvet baskıları ve siyasi nüfuz kullanımı karşılığında gerçekleştirilen yolsuzlukları itiraf etmeye başladı. İddialara göre, İskan karşılığı alınan villalar, değerli araziler, rüşvet için yöneltilen tehditler, gizli kapaklı toplantılarda çevrilen dolaplar gibi akıl almaz yolsuzluk itiraflarında bütün yolların eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çıkması dikkatlerden kaçmıyor. İtirafların içinde en önemlilerinden birisi İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI ERTAN YILDIZ'a ait. Ertan Yıldız "etkin pişmanlıktan" faydalanmak için itirafçı oldu ve Yıldız savcılığa yapmış olduğu itirafta Ekrem İmamoğlu'nun doğrudan talimat verdiği işler içerisinde bulunduğunu anlattı. Çok itiraf var. Yıldız'ın verdiği ifadeden bir bölüm şöyle: Ertan Yıldız itirafında şirketinin merkezinin Beylikdüzü olduğunu 2013 yılında CHP'nin Beylikdüzü İlçe Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile tanıştıklarını anlattı. İmamoğlu'nun 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilmesinin ardından İstanbulspor Beylikdüzü isimli basketbol takımının yöneticilik yaptığını ve hiçbir ücret almadığını anlattı. 2018 yılında ise İmamoğlu'nun İstanbul'a Belediye Başkanı adayı olmak istediğini söylemesi üzerine ilişkilerinin daha da sıklaştığını belirten Yıldız, "2018 yılında ben yukarıda bahsettiğim şirket ortaklığımdan ayrıldığımı duyan Ekrem İmamoğlu beni kendisi arayarak dışarıda yemek yemeğe davet etti. Bana İBB Başkanı adayı olacağını ve beni de kendi yanında görmek istediğini söyledi. Başkaca bir detay vermedi. Bende tamamen manevi duygularla böyle bir durumda kendisi ile beraber olacağımı söyledim. 2019 yılında seçimi kazanınca birlikte çalışmaya başladık. Beni resmi başkan danışmanı olarak atadı" dedi. Yıldız ayrıca operasyondan 7-8 ay önce Ekrem İmamoğlu tarafından dikkatli olmaları dinlenmemeleri ve takip edilmediklerinden emin olmaları konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi. Ertan Yıldız şöyle devam etti: "İBB'deki yapının ikinci büyük gayriresmi finans kaynağı Boğaziçi öngörünümdedir. Bu yapı Fatih Keleş üzerinden kontrol edilmektedir. Resmi muhatabı Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'dur. Gayriresmi ayağı ise Yakup Öner'dir. Öngörünümde kalıpta tadilat isteyen tüm yapılar Boğaziçi İmar'a başvuru yapmak zorundadır. Zabıta müdürlüğü eliyle kaçak yapılara izin verilmeyip birçok yapının inşaatı durdurularak Boğaziçi İmar'dan izin almaya zorlanmaktadır. Boğaziçi İmar'a başvuran kişiler ya Fatih Keleş ya da Yakup Öner'e yönledirilmekte, yine Boğaziçi İmar'da Fatih Keleş ve Yakup Öner'e bağlı ismini bilmediğim mimarlara yönlendirilmekteydi. Bu işlerin temel kontrolünün Yakup Öner yapmaktaydı. Bu işler neticesinde Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu'na doğrudan raporlar veriyordu. İlgili firmalarla yapılan görüşmeler neticesinde Yakup Öner, Elçin ile görüşerek işin olabiletisini görüşür bu tespitler neticesinde genellikle Fatih Keleş ile bazen ise Ekrem İmamoğlu ile şahıslardan istenecek paralar tespit edilir. Başvuran şahıslara ulaşılarak tespit edilen miktarların veya taleplerin gerçekleştirilmesi neticesinde bu imar işleri gerçekleştirilirdi."

ŞAİBELİ KURULTAY

2) CHP'nın 4-5 Kasım 2023'te yapılan Kurultayı'n şaibeli olduğu iddiasıyla açılan soruşturma sonucu son karar 15 Eylül'de verilecek. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 8 Eylül'de MUTLAK BUTLAN KARARI vermesi bekleniyordu. 15 Eylül'e erteleme oldu. Davacı Hatay Belediyesi eski Başkanı Lütfü Savaş ve diğer iki parti delegesinin ıstemıyle soruşturmalar başlamıştı. Genel Başkan Özgür Özel ve yönetiminde "mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçme olasılığına ilişkin sert açıklamalar yapılmış, Kemal Kılıçdaroğlu da mahkeme kararını beklediğini partinin dağılmaması için görevi kabul edeceğini ifade etmişti. Özgür Özel ve CHP Genel Merkez yönetimi, 15 Eylül 2025'te Asliye Mahkemesi'nin verme ihtimali olan MUTLAK BUTLAN kararını boşa çevirme taktiğiyle, Ağustos 13'ünde olağan kurultay delege seçimi başlattı. Özgür Özel, Olağan Kurultay Sürecini hızla başlatıp, 2025 yılının Eylül ayında ilçe başkanlıkları seçimi, Ekim ayında il başkanlık seçimleri ve Kasım ayında kurultay yapıp, olası 15 Eylül davasını konusuz bırakma hesabı yapıyor.

3) Şaibeli olduğu iddiasıyla yapılan soruşturma sonucu, CHP İstanbul Kongresi için kritik gelişme. Ön inceleme duruşmasının 21 Eylül 2025'te yapılmasına karar verildi. Mahkeme, İl Seçim Kurulu'na yazarak belgelerin gönderilmesini istedi ve CHP'ye savunma için iki haftalık süre verdi. 14 Ağustos 2025'inde mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nin hukuka aykırı yapıldığı öne sürülmüştü. Başvuruda, 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların tedbiren durdurulması, bu kongrede seçilen il başkanı, il yönetim kurulu ve il disiplin kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırılması, bir önceki yönetimin veya mahkemece belirlenecek geçici bir kurulun göreve iade edilmesi talep edilmişti. Esas yönünden ise 8 Ekim 2023 tarihli kongre ve bu kongrede alınan tüm kararların yok hükmünde olduğunun tespitiyle iptali, 39. Olağan Kurultay sürecinin tüm takvimiyle birlikte iptali talep edilmişti.