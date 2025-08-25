Terörsüz Türkiye'nin Ahlat-Malazgirt ruhu

Aziz Milletimizin şanlı zaferinin tarihe altın harflerle yazıldığı ve Anadolu'nun kapılarının ebediyen açıldığı Bitlis'in Ahlat ilçesinde 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünü kutlanıyor.

AHLAT, bu yıl Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü kutlamaları ile "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi" başlığı altında ayrı bir önem kazanmış Terörsüz Türkiye süreci bağlamında, bir başka günler yaşıyor. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli önderliğinde kardeş kanını durdurmaya, bölgede birliği, beraberliği, sükuneti tesis ve temin etmek için yürütülen DEVLET projesi Terörsüz Türkiye sürecinin başlatıldığı AHLAT, bir başka anlamlı ve manidar duyguları canlandırıyor.

AHLAT, Sultan Alparslan'ın cesaretiyle Anadolu'yu ebedi yurt yapan tarihi bir dönüm noktası oldu. O gün atılan adım bugün bizlere vatan kılınan bu toprakların da temelini oluşturdu. Başta Sultan Alparslan olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi de minnetle yad ediyoruz. 'Terörsüz Türkiye' hedefinde gelinen noktanın ilk adımı nasıl atılmıştı? İlk işaret fişeği, 30 Ağustos'ta atıldı. Geçen yıl, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, beraberce AHLAT'a gittiler, AHLAT-MALAZGİRT RUHU ile Büyük Türkiye'nin geleceğine yönelık tarihi kararlar aldılar.Erdoğan, Malazgirt destanı kutlamasında ve ardından 30 AĞUSTOS 'ta "iç cepheyi tahkim etmeliyiz" mesajı ile başlayan ilk işaret fişekleri atıldı. 1 EKİM 2024, TBMM açılış töreninde, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tarihi bir konuşma yaptı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEVLET PROJESİ işlemeye başladı.

KRİTİK ÖNEME SAHİP

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, ezberleri bozan bir hamle ile yabancı istihbarat servislerinin aparatı terör örgütü PKK üzerinden Türkiye'nin ayağına takılan prangayı kıran toprağa gömecek hamleleri ardı ardına sergilemeye başladılar. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bazı tarihler vardı ki kritik öneme sahip oldu.

22 EKİM 2024'te, İmralı sürecini başlatan çağrıyı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında yaptı. Bu sözler siyasetin gündemine otururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da destek mesajı geldi. Erdoğan, "Terör belasını kalıcı ve kati olarak defedecek bir fırsatın heba edilmesine hiç kimsenin gönlü razı olmaz.

Biz de zaten razı değiliz. Bu anlayışla ilgili arkadaşlarımıza bölücü terör örgütünün lağvedilmesini sağlayacak çalışmaların dikkatle ve çok yönlü bir şekilde yürütülmesi talimatı verdim" dedi. MHP Lideri Bahçeli, "İmralı'yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" diye seslendi. Takvimler 28 Aralık 2024'ü gösterdiğinde DEM Parti heyetinın, ilk İmralı ziyaret gerçekleşti. Takvimler 27 Şubat'ı gösterdiğinde İmralı'dan beklenen silah bırakma çağrısı geldi. 10 Nisan 2025'te gözlerin çevrildiği kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de DEM Parti heyetini kabul etti.

Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve DEM Parti heyetinden de Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan yer aldı.

6 Mayıs 2025'te Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Bahçeli buluştu.

Yeni eşiğe geçildi. Tarihler 3 Mayıs'ı gösterdiğinde ise acı bir haber geldi. Sürecin önemli aktörlerinden Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın yaptığı silahı bırakın çağrısı üzerine Kandil elebaşları 12 Mayıs 2025'i gösterdiğinde PKK fesih kararını duyurdular. Terör Örgütü PKK'nın, Türkiye, Irak, Suriye, İran'da silahların teslim etmeleri, tamamen dağılmaları yolundaki çalışmaları MIT Başkanı İbrahim Kalın, başarılı arka kapı temasları ile yürütüyor. Geri sayım sürüyor. 31 Aralık 2025, terör örgütü PKK'nın dağıtılması için son nokta olacak...

KOMİSYON ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" ideali, TBMM çatısı altında artık ete kemiğe bürünmek üzere. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığında "Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi" komısyonu kuruldu.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, eylül ayı ortasına kadar toplumun çeşitli kesimlerini dinlemeye devam edecek. Mehmet Uçum:

Terörsüz Türkiye için özel geçiş süreci kanunu şart" Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe geçişi için mevcut yasaların yetersiz kaldığını ve yeni bir "Geçiş Süreci Kanunu" çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin geçmişte 6551 sayılı yasa ile "terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi" konusunda deneyim kazandığını hatırlatan Uçum, gelinen noktada örgütün feshedildiği ve silahların bırakıldığı bir tabloya işaret ederek, mevcut kanunların bu sürece yanıt veremeyeceğini belirtti. Hukuksal Düzenleme İhtiyacı! TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun geçiş sürecinin hukukuna ilişkin bir perspektif oluşturması gerektiği ifade ediliyor. Burada kast edilen, komisyonun kanun teklif taslağı hazırlaması değil; olası kanun teklifi için temel hukuk politikasını bir raporla ortaya koymasıdır.

Türkiye bu konuda 2014 yılında çıkan 6551 sayılı kanunla bir tecrübeye sahip. Geçicilik: Sürecin bitmesiyle sona erecek geçici bir kanun olması. Özgünlük: Kanun, Türkiye'ye özgü çatışma çözüm modeli olan Terörsüz Türkiye hedefinin özgünlüğüne dayanmalıdır.

Mutabıklık: Geniş toplumsal ve siyasal mutabakat sağlamak esastır. Komisyon çalışmaları bu açıdan önemlidir. Geçiş sürecinde, kapsamdaki kişiler için teknik ve pratik hukuki koşullar esastır.

Ardından ulusal demokrasiyi güçlendirecek, hak ve özgürlükleri geliştirecek çalışmalar gündeme gelir ve sağlanacak mutabakatla hayata geçirilir."

27 ARALIK TOPLANTISI

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonu 27 Ağustos Çarşamba günü eski Meclis Başkanlarını dinleyerek devam edecek. Önceki dönem Meclis Başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop komisyona sürece ilişkin görüş, öneri ve değerlendirmelerini anlatacak.

SONUÇ

AHLAT-MALAZGİRT RUHU, milletimize daima güç veriyor, yaşadığımız günlerde 1000 yıllık kardeşliğimizi daha da pekiştiriyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonunun en sağlam dayanaklarından birisi TERÖRSÜZ TÜRKİYE'dir. İnşallah, 2026 yılı Türkiye'nin ayağına takılmış son pranganın da yok edildiği bir yıl olacak.

BÜYÜK HEDEF...2071...

KIZIL ELMA...