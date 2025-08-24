Türkiye-Libya-Mısır’ın yeni stratejik adımları

Büyük liderler, büyük düşünür ve büyük hamleler yapar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Akdeniz jeopolitiğinde denklemleri değiştirecek Mavi Vatan stratejisini derinleştirirken, 3 yeni hamleyi daha gerçekleştiriyor. Türkiye, Libya'nın hem Trablus hem Bingazi yönetimi ilişkilerinde stratejik yeni adımlar atıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mekik diplomasisi ile Türkiye, Bingazi merkezli doğu yönetimi ve başkent Trablus'taki batı yönetimi arasındaki kırgınlıkları giderdi. Libya'nın doğusundaki Bingazi Temsilciler Meclisi de, Türkiye'ye ülkenin Akdeniz deniz yetki alanlarında enerji arama hakkı tanıyan anlaşmayı onaylamaya hazırlanıyor. General Hafter yönetiminin Bingazi'deki Temsilciler Meclisi, önümüzdeki haftalarda Başkent Trablus yönetimi ile 2019'da imzalanan ve enerji arama faaliyetlerinin şartlarını belirleyen anlaşmayı onaylayacak. Bu demek ki Türkiye, Libya'nın tamamının Akdeniz'deki deniz yetki alanında petrol ve gaz aramasını uluslararası yetki bağlamında gerçekleştirecek. Bilindiği gibi, Türkiye- Libya ilişkilerinin derinliğinden çok etkilenen, Libya ile daha yakın olmak arzusundaki İtalya Başbakanı Meloni, İstanbul'da Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile tarihi bir anlaşma yapmıştı.



MÜTHİŞ GELİŞMELER

Türkiye-Libya-İtalya ekseni Akdeniz'de yeni bir jeopolitiğin kapılarını açmıştı. Trablus yönetiminden sonra Bingazi yönetimi de, 2019 tarihli Türkiye-Libya deniz anlaşmasını onayladığında, Türk sismik-sondaj gemilerinin Girit ile Türkiye arasında kalan bölgede petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine başlaması öngörülüyor. Bu müthiş gelişme, İsrail-Güney Kıbrıs Rumları-Yunanistan'ın Doğu Akdeniz oyunlarını net olarak bozmuş olacak.

Bingazi yönetimi ile Türkiye'nin yakınlaşmasını, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Hafter arasında son yıllarda adım adım gelen "normalleşme diplomasisi" sağladı. Hem Bingazi hem Trablus yönetimlerinin Cumhurbaşkanımız Erdoğan-Türkiye ile yakınlaşmasının bir stratejik sonucu da, Hafter yönetimi ile yakın ilişki içinde olan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile daha da yakın ilişki kurmasına yol açacak. Nitekim Türkiye, Mısır ile ilişkilerde başlatılan normalleşmenin ardından Hafter ile de yakınlaşma adımları attı. Geçen yıl Ankara ve Kahire, Libya Merkez Bankası etrafında yaşanan yetki krizini çözmek için işbirliği yaptı. İlişkilerdeki iyileşmenin bir diğer göstergesi olarak Türk donanmasına ait TCG Kınalıada korveti bu hafta Bingazi limanını ziyaret etti. Türk yetkililer, Ankara'nın bölgeye askeri danışman ve eğitimci göndermeyi değerlendirdiğini aktardı. Nisan ayında Hafter'in oğlu Saddam, Ankara'da Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüşmüştü. Diplomatik kulislere göre, Doğu Akdeniz'de enerji arama motivasyonu öne çıksa da Türkiye'nin bir diğer amacı, Kaddafi sonrası iç savaş nedeniyle askıda kalan milyarlarca dolarlık iş sözleşmelerini canlandırmak.



FİLO BÜYÜYOR

Akdeniz'de petrol aramalarına iki yeni sondaj gemisi katılıyor. Türk Donanması müthiş gelişmelere sahne oluyor. Türkiye'nin 2'nci uçak gemisi Trakya'nın inşası sürerken, yeni denizaltılar ve kruvazörler ardı ardına donanmaya katılmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin sismiksondaj gemileri filosu daha da büyüyor. Akdeniz jeopolitiğiyle çok yakından ilgilenen küresel ve bölgesel ülkelerin nefesini kesmeye devam edecek, iki yeni sondaj gemisi filoya katılıyor. Türkiye sondaj filoları, Akdeniz'de, Somali'den sonra Libya, Nijer, Pakistan'da önemli çalışmalara imza atacak. Evet, enerjide bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye, kendi karasularında 4 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin denizlerde doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına yönelik sismik ve sondaj faaliyetleri için kurduğu enerji filosunda Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis sismik arama gemileri olmak üzere toplam 6 gemi bulunuyor.

Eski Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın geleceği çok iyi okuyarak, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın kararlı duruşu ile satın alınan sismik sondaj gemileri tarih yazmayı sürdürüyor. Türkiye'nin ilk sismik arama gemisi olarak devreye giren Barbaros Hayreddin Paşa sayesinde ülkemizde yerli envanter oluşturulmaya başlandı. Diğer sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis tamamen yerli imkanlarla yapıldı. Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapabilecek kapasitede modern sevk ve manevra sistemleriyle donatılan MTA Oruç Reis gemisiyle, petrol ve doğal gaz araştırmalarının yanı sıra kara alanlarının deniz altındaki devamlılıklarının izlenmesi bağlamında kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmalar da etkin bir şekilde icra edilebiliyor.



TARİHE TANIKLIK

"Mavi vatan"ın muhafızları bugün (24 Ağustos) İstanbul'u selamlayacak. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, İstanbul Boğazı'nda Türk donanmasının seçkin platformlarının katılacağı görkemli bir geçit töreni gerçekleştirilecek. TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, milli teknoloji heyecanını İstanbul Boğazı'ndan tüm Türkiye'ye taşıyacak. "Türk bayrağını al, gel" çağrısıyla TEKNOFEST Mavi Vatan Boğaz Geçişi coşkusuna ortak olmak isteyenler Boğaz kıyılarında toplanacak. İzleyiciler, gökyüzü ve denizin kırmızı beyaza boyanacağı unutulmaz anlara tanıklık edecek. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri 30-31 Ağustos'ta devam edecek. Boğaz'daki görsel şölenin ardından TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı, 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda sürecek. Milli Teknoloji Hamlesi'nin denizlerdeki yansıması olan etkinlikte gençler, İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında yeteneklerini sergileyecek. Etkinlik alanında Deniz Kuvvetleri gemi maketleri sergisi, sanal gerçeklik deneyim alanları, SAT ve SAS Komutanlığı gösterileri, Dragon Kürek Yarışı ve Gemi Tasarımı Atölyesi gibi birçok aktivite de yer alacak. Ayrıca Mavi Vatan Resim ve Makale Yarışmalarında dereceye giren genç yetenekler, TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi platformları ziyaret ederek Türk denizcilik tarihine yakından tanıklık edecek.



SONUÇ

CUMHURBAŞKANIMIZ Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Mavi Vatan stratejisini yeni hamlelerle ilmek ilmek örüyor. Türkiye çok yönlü bir enerji diplomasisini de başarı ile yürütüyor. Türkiye; Libya, Nijer, Pakistan denizlerinde petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını hızlandırırken, Azerbaycan, Irak ve Rusya'daki mevcut üretimlerimizin yanına yenilerini ilave etmek ve farklı ülkelerde de petrol ve gaz üretimini arttırmakla alakalı temaslar sürdürüyor. Enerji bağımsızlığında tam yol ileri...