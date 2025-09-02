Çin zirvesinde Erdoğan rüzgarı

Bır NATO ülkesi olan Türkıye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya lideri Vladimir Putin ile ÇİN'de yaptığı baş başa görüşmelerin Dünya milletlerine verdiği mesajlar, stratejik analizlere konu olacak özellikler içeriyor.

Şanghay beşlisi. BRİCS'İN Batı'nın hegemonyasına alternatif olmayı düşündüğü bir süreçte, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan- Türkiye, ÇİN Zirvesi'nde diplomasiye damga vurdu. ÇİN ZİRVESİNİ Yeni Dünya Düzeni inşasında tarihi bir eşik olarak değerlendirmekte büyük yarar var. İşbirliği teşkilatının omurgasında yer alan BRİCS ülkelerini birlikte ele alırsak küçümseme ya da abartma olmaksızın, askeri ve ekonomik düzeyde gerçek bir gücü temsil ettiği söylenebilir.

DAMGA VURAN HAMLELER

Zira dünyanın en güçlü ordularını (Çin, Rusya, Hindistan) bünyesinde barındırıyor ve hem bugün hem de gelecekte geniş bir ekonomik ufka sahip oldukları gerçek. Şanghay Zirvesi'nde merak uyandıran diplomasi atakları ile bir NATO ülkesi Türkiye lideri olarak Başkan Erdoğan'ın, dünyaya verdiği mesajların başında Şİ CİNPİNG ve PUTİN ile dünya meselelerini ele alması çok dikkate değer stratejik gelişmeleri haber veriyor. Erdoğan'ın dünyada ses getiren DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR mottosu sahibi olarak, baş başa görüştüğü Şi ve Putin'in BM'nin beş daimi üyesinden ikisi olduğu önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Nitekim Erdoğan'ın, BM Güvenlik Konseyi'nin iki üye devlet başkanına, "BM yetersizdir, yeniden teşkilatlanmalıdır. Müslüman dünya temsilcisi de BM güvenlik konseyinde olmalıdır" demesi, ÇİN Zirvesi'ne damga vurmasının en önemli başlığı özelliğini taşımaktadır. Bir NATO ülkesi Türkiye lideri olarak Erdoğan'ın Çin zirvesine damga vuran 2. hamlesi, "Türkiye, Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile derinlikli ilişkiler kuracaktır" sözleridir. Erdoğan'ın bu hamlesini tamamlayan bir gerçek daha var. Rusya lideri Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Türkiye'nin BRİCS üyesi olmasını teklif etmelerinden sonra ÇİN Zirvesinde tüm olasılıkların ele alınmış olmasıdır.

Yeni Dünya düzeninde Kutup başı olacak ABD-Trump'ın, Türkiye'nin Doğu Güç odağı ile derinlikli ilişkiler kurma arzusu, başlı başına BAĞIMSIZ TÜRKİYE gerçeğini zihinlere nakşetmektedir.

Yeni Dünya Düzeni inşa edilirken, Türkiye'nin Batı ile Doğu arasında bir KİLİT ÜLKE olması daha çok stratejik analizlere konu olacaktır.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Erdoğan'ın Putin ile de baş başa yaptığı görüşme derin mesajlar veriyor. Görüşme öncesi Başkanımız Erdoğan Putin'e, "Sizi Türkiye'de davet etme arzumuzu biliyorsunuz.

Davetim bakidir. En kısa sürede sizi ülkemizde bekliyoruz. Aramızda güvene dayalı samimi bir ilişki var. İlişkilerimiz konjoktürel sınamalardan etkilenmeden ilerliyor" dedi. Erdoğan, Putin ile Zelenski'yi İstanbul'da barış masasına oturtmaya kararlı.

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirecek anlaşmanın İstanbul'da gerçekleşmesi için büyük çaba sarf ediyor. Putin ile Zelenski İstanbul'da masaya oturmaları halinde, ABD Başkanı Trump'ın İstanbul'a gelmesi söz konusu olacak. Erdoğan-Türkiye, savaşın başladığı günden itibaren NATO müttefiklerine göre daha farklı bir politika izlemiş ve barışın sağlanması için her iki tarafla etkin diyalog içinde olmaya özen göstermişti. Erdoğan, hemen her konuşmasında, Türkiye'nin liderler seviyesinde bir görüşme yapmaları için ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da vurguluyor. Rusya ve Ukrayna arasında olası bir barış anlaşmasının geniş bir güvenlik garantileri paketini içermesi öngörülüyor.

Bu güvenlik garantilerinin nasıl şekilleneceği ise Rusya ile Batı arasında sorun oluşturmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin "kilit aktör" konumunda olduğunu vurguladı.

Erdoğan-Putin'in görüşme de de bu konuyu ele aldıkları belirtiliyor. Rusya, Ukrayna'da Avrupa ordularının olmasını istemiyor.

Trump'ta ABD askerini Ukrayna'ya güvenlik şemsiyesi için göndermeyi düşünmüyor.

Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenlik şemsiyesinde hem Rusya hem de Ukrayna tarafından olumlu karşılandığı biliniyor.

Türkiye'nin savaş sonrası süreçte Karadeniz'in güvenliği konusunda liderlik edeceği, taraflar arasında bir anlaşma olması durumunda da olası bir barışı koruma misyonuna katılım sağlayabileceği Ankara'da yapılan değerlendirmeler arasında.

Erdoğan ve Putin,'ın küresel gelişmeler ve Ortadoğu'daki süreçleri de ele aldıkları ifade ediliyor. İki liderin, İsrail'in Gazze'ye dönük artan saldırıları ve insani krizin yanı sıra Suriye'deki gelişmeleri de değerlendirdıklerı vurgulanırken, Erdoğan'ın, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini hem Şi Cinping hem de Putin'e söylemesini önemli bir durum olarak değerlendirmek gerekiyor. Türkiye'de, Rusya'da İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme ve Filistinlileri göç etmeye zorlamasına karşı. Erdoğan'ın ifadeleri eşliğinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Rusya'nın (Çin'in de) daha etkili girişimlere girmesi olası görülüyor.

Erdoğan ve Putin'in Suriye'deki son gelişmeleri de ele aldıkları belirtiliyor. Ankara'nın Şam yönetimi ile yakın ilişkisi de bu açıdan önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor. Erdoğan'ın Putin ile görüşmesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasına ilişkin duyarlılığı aktardığı, ASTANA FORMATINDA RUSYA'nın da Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunması dolayısıyla, bu konuda iki liderin ortak düşüncede olduğu belirtiliyor. İki liderin, başta enerji ve ticaret olmak üzere Türkiye-Rusya ikili ilişkilerini de ele aldıkları ifade ediliyor. Enerji işbirliği kapsamında Rusya'nın Mersin'de inşa ettiği Akkuyu Nükleer santrali en önemli proje olarak görülüyor. Nükleeer santralın birinci ünitesinin açılış töreninde Putin'in Erdoğan'la beraber Mersin'de olması ihtimali de ağırlık kazanmış görünüyor.

Akkuyu'nun ilk ünitesinin Kasım ya da Aralık ayında çalışması bekleniyor. Erdoğan ve Putin'in BOTAŞ ile Gazprom arasında devam eden işbirliğini de değerlendirdikleri belirtiliyor.

SONUÇ:

NEREDEN NEREYE?100 YIL ÖNCE EMPERYALİSTLER TÜRK-OSMANLI KADİM TOPRAKLARINI PAYLAŞMA PEŞİNDEYDİLER. 100 YIL SONRA YENİ DÜNYA DÜZENİ İNŞA EDİLİRKEN, BAĞIMSIZ TÜRKİYE LİDERİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN-TÜRKİYE İLE BERABER OLMAK-İTTİFAK İÇİNDE BULUNMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCIYORLAR. NEDEN? KİLİT ÜLKE TÜRKİYE. DOĞAL OLARAK TÜRKİYE İLE OLAN KAZANIR.

TÜRKİYE, HEM BATI (ABD-AVRUPA) HEM DE DOĞU(ÇİN-RUSYA) İLE YAKIN İLİŞKİLERİ TAHKİM EDİYOR. TÜRKİYE YÜZYILI PARADİGMASINDA İNŞALLAH DÜNYANIN 3. KUTUP BAŞININ TÜRKİYE OLMASI GERÇEKLEŞECEKTİR.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİNDE CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN-TÜRKİYE'NİN YOLU AÇIK OLSUN.