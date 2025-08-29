Ahlat- Malazgirt Oğulbey şifreleri

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Ahlat, Malazgirt ve Ankara'da Oğulbey savunma üssü temel atma törenlerinde yaptığı konuşmalarının her satırının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Ahlat'ta, "Son düzlüğe girmiş bulunuyoruz" diyen Erdoğan, Malazgirt'te, "Fitne duvarlarını yıkmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede önemli mesafe kat ettik. Tüm kurumlarımız çalışmalarını bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor. Kimin sürece alakasız gündemlerle süreci zehirleme gayretinde olduğu milletimiz tarafından not ediliyor. Süreci kundaklama çabalarına rağmen başardık.

Ne yaparsa yapsınlar bu sefer başaramayacaklar" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye süreci de geçen yıl AHLAT'ta Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından stratejik analizlerin eseri olarak gündeme girmişti. Erdoğan, Malazgirt'te "iç cepheyi tahkim etme" çağrısı yapmıştı. TBMM 1 Ekim 2024'te çalışma döneminde Erdoğan'ın tarihi konuşması ve MHP lideri Bahçeli'nin bu çağrının ardından ezber bozan çağrısı ile Terörsüz Türkiye hedefi için DEVLET PROJESİ ilmek ilmek örüldü.

Erdoğan'ın Malazgirt konuşmasında ifade ettiği, "Yönünü Ankara'ya ve Şam'a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendisine yeni yabancı patronlar arayanlar kaybedecek.

Kılıç kınından çıkarsa kelama yer kalmaz. Biz kalıcı barışın tesisinden yanayız" gündeme damgasını vurdu.

FRANSA'YA MESAJ

Erdoğan'ın Malazgirt konuşmasında, ABD'ye, Avrupa'ya (özellikle Fransa), Siyonist-Katil Netenyahu'ya derin mesajlar verirken, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG-SDG'nın kirli tezgahlarını da deşifre etti.

Derin ABD (CIA-Pentagon) aparatı olan PKK/PYD/YPG Suriye'de yönetime katılmakta direnç göstermesinin ve meşru hükümetle işbirliğine gitmemesinin arkasında, özellikle Katil-Siyonist Netanyahu-İsrail ve Fransa'nın bulunduğuna ilişkin derin bilgiler Türkiye'nin elinde bulunuyor. Cumhurbaşkanımız, ülke ismi vermeden, Batı'nın derin mahfillerine, Batı'nın tetikçiliğini yapan İsrail'e gerekli ikazı bir kez daha yaptı.

Suriye'de istikrarsızlık beklentisiyle Suriye'yi karıştırma olan Siyonist Netanyahu'nun tetikçiliğine yapışan terör örgütüne "Kılıç kınından çıkarsa olacaklar bellidir" diye aslında SON UYARI YAPILDI. Hatırlayalım.

Erdoğan, TERÖRSÜZ TÜRKİ- YE süreci başlangıcında önemli bir vurgulamada bulunmuştu.

"Türkiye Yüzyılı'nı, kardeşliğin yüzyılı yapmakta kararlıyız.

Önümüzdeki dönemde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacağız. Ülkemizin önünde yeni bir yol açacak bu sürecin suhuletle, karşılıklı iyi niyet ve anlayış içinde yürümesi için her türlü gayreti gösteriyoruz.

Ama gerektiğinde, devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz." Siyonist Netanyahu, Suriye'de kaos yaratmak için bazı Dürzileri ve PKK-YPG-SDG'yi kullanmaya kalktığında da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, net olarak uyarıda bulunmuştu: MÜDAHALE EDERİZ.

GENÇLERİ ÖNEMSİYOR

Türkiye'nin bölgesel barış vizyonuna, terörsüz bölge hedefine, tüm vatandaşlarının eşit haklara sahip istikrarlı bir Suriye çabasına sekte vurmaya çalışanlara son uyarılar yapılıyor.

Erdoğan, Gençlik ve Kadın Kolları'na çok değer veriyor ve güveniyor. Cumhurbaşkanımız, aile yapımızın direkleri kadınları ve geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerde, çok farklı değer ve hayatiyet buluyor. Nitekim, Zafer Haftası dolayısıyla yapılan törenlerde, Erdoğan'ın özellikle gençlere yönelik ifadeleri ve bir program çok kıymetli.

GÖK VATAN STRATEJİSİ'nin çatısını inşa edecek ANKARA OĞULBEY ASELSAN TEKNOLOJİ üssü temel atma töreninde, Erdoğan gençlere güvendiğini bir kez daha gösteren açıklamalar yaptı: "Oğulbey Teknoloji Üssü, bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacaktır.

Bu yatırım ASELSAN'ın seri üretim kapasitesini 2 katından fazla artırarak ülkemizi sadece bölgesinde değil dünyada da öncü bir konuma taşıyacak. Bu tesisler, gençlerimiz için hayallerinin peşinden koşabilecekleri en yüksek teknolojiler üzerinde çalışabilecekleri bir ortam sunacak. Olay sadece para değil, insan, insan, insan. Ana muhalefetin başını çektiği bir kesim bu ülkenin pırıl pırıl gençlerine umutsuzluk, karamsarlık kendi ülkesinden adeta nefret etmeyi aşılarken biz gençlerimize yepyeni ufuklar kazandırıyoruz.

Birileri Türk gençliğini soygunculara savunmak için sorumsuzca sokağa boykota ve adeta şiddete çağırırken biz TEKNOFEST gençliği olarak meydanlara çağırıyoruz." Zafer haftası için 30 Ağustos'ta Erdoğan'ın yapacağı konuşma merakla beklenirken, gençlerimiz için müthiş bir programda 30-31 Ağustos tarihlerinde, TEKNOFEST'in DENİZLERE açılışı olacak. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması, "TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan" ile bu yıl yeni bir boyut kazanacak. Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanacak etkinlikte, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması yapılacak.

Bunun yanı sıra TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi Türk donanmasının öne çıkan gemileri sergilenecek.

Sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı'nın özel gösterileri, "Mavi Vatan Zaman Tüneli" ve çeşitli sergilerle ziyaretçilere renkli bir deneyim sunulacak.

SONUÇ

"Geleceğimizi halkına, tarihine kinle bakan değil tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz" diyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan, bunun adını da koydu:

TEKNOFEST kuşağı. Erdoğan'ın kıymetli sözlerini tekrar hatırlayalım:

"Tüm çabalarımızın gayesi ülkemizi kalkındıracak donanımlı, araştıran, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençler yetiştirmektir.

Zihni ve kalbi boş avare bir gençlik değil; ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Bunun adı TEKNOFEST kuşağıdır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı bu kuşağın en donanımlı şekilde yetişmesini beka meselesi olarak görüyoruz.

Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil. Bugün gençlerine değer veren bir cumhurbaşkanına, hükümete, devlete sahipsiniz. Biz tarihi son bir asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir milletiz.

Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın. Annebabanızın, aile büyüklerinizin, öğretmenlerinizin tecrübelerine kulak verin. Dijital dünyanın imkanlarından faydalanırken sosyal medyanın, internetin, televizyonun, oyun konsollarının sizi gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Vakit en kıymetli sermayenizdir. Öğrenmenin, sabır gerektirdiğini gözden uzak tutmayın."