Amerika anladı Özel anlamadı

Amerikan, İngiliz medyasında, Türkiye'nin yeni füzeleri, silahları, savunma sanayi teknolojileri yoğun biçimde analizlere konu oluyor.

Türkiye, Karadeniz'de Sinop açıklarında 15 Ağustos'ta nefes kesen yeni füze testi yaptı, TCG İstanbul fırkateyninden fırlatılan Hisar- D RF füzesi, düşman saldırısını simüle eden bir insansız hava aracını tam isabetle vurdu.

Amerikan dergisi The National Interest, Türkiye'nin Hisar-D RF füzesiyle savunmada ezber bozduğunu yazdı. Amerikan dergisi, bu sistemin yeni nesil deniz hava savunmasında öncü rol oynadığını vurgulayarak, "Hisar-D RF füzesi, yüksek hızlı manevralara ve 15 milden fazla operasyonel menzile sahip. Türkiye, Hisar-D RF füzesini, sabit kanatlı uçaklardan helikopterlere, seyir füzelerinden İHA'lara kadar geniş bir tehdit yelpazesine karşı etkili olacak şekilde geliştirdi.

Hisar-D RF sistemi yalnızca bir savunma aracı değil, aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik caydırıcılığının da güçlü bir göstergesidir. Bu sistem, bölgedeki tüm askeri ve diplomatik denklemlerde Ankara'nın konumunu şekillendiren temel unsurlardan biri haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

NEFES KESİCİ

Amerikan savunma sanayi dergisi, Türkiye'nin yeni füzesini nefes kesici olarak değerlendirirken, CHP lideri Özgür Özel, Sinop'ta yaptığı mitingte, yeni füzelerle ilgili "Balıklar füzelerden korkuyor" gibi gülünç açıklamalarda bulundu.

Gaf üstüne gaf kırmakta olan Özel'in gülünç sözleri, siyasi kulislerde, savunma sanayi çevrelerinde, sosyal medyada alay konusu oldu.

Atatürk'ün kurduğu CHP'nin genel başkanı Türkiye savunma sanayindeki gelişmelerden gurur duyacağı yerde, gülünç, ipe sapa gelmez laflar etmesi gerçekten en hafif deyimle Aziz Milletimizi rahatsız edici.

Karadeniz'in üstünde Rusya- Ukrayna savaşı sürüyor ve Orta Doğu'da katil-soykırımcı Netanyahu-İsrail çevre ülkelerine havadan füzelerle, uçaklarla saldırıyor, etrafımızda devasa savaşlar varken Türkiye'nin hava savunma için füze denemesi yapmasına Özgür Özel dalga geçilecek laflar ediyor. "Her şeye karşı çıkma" huyundan vazgeçmiyor. Polemik yapayım derken hakaret ediyor. Özgür Bey'e tane tane anlatalım. Sinop'taki Test Atış Sahası'nda denemeler her saat yapılmıyor. Boş bölgelerde ve belirli saatlerde yapılıyor. Füzenin deneme alanları bellidir ve denenecek füzenin menziline göre yer değiştirilir. Özgür Özel'ın mantığıyla gidilirse, Karadeniz, Ege, Akdeniz'deki illerimizin deniz alanlarında Türk donanma gemileri var, tatbikatları da planlı-zamanlı yapılıyor. Herhangi bir füze atışında herhangi bir lüfer, sazan, hamsinin olumsuz haberi alınmış değil. Özgür Bey, Türkiye'nin daha uzun menzilli füze testlerini yapmak üzere Somali'de mevcutta bir alanı var. Herhalde duymadınız.

Burada Sinop ya da başka bir yerde sonsuza kadar aynı noktada denemeler yapılacak diye bir şey yok. Ordu gerekli gördüğü yerde ihtiyaçlara göre daha başka alanlarda füze denemesi yapabilir.

DENGELER DEĞİŞECEK

Türkiye'nin yeni füzeleri ile ilgili, Amerikan ve İngilizlerin yaptıkları analizleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in okuması için veriyorum. Amerikan dergisi The National Interest dergisi: "Türkiye'nin yeni Hisar-D RF'nin teknik gücü, sahadaki başarısı ve bölgesel dengeleri değiştirecek özellikte.

Bu sistem yeni nesil deniz hava savunmasında öncü rol oynayacak.

Operasyonel menzili 15 milden fazladır ve orta irtifa kabiliyetleri sayesinde farklı yükseklikteki hedefleri vurabilmektedir.

Bu, Hisar ailesindeki kızılötesi varyantlarla tezat oluşturmakta ve elektronik karşı önlemlere karşı üstün performans sunmaktadır. Hisar-D RF, sabit kanatlı uçaklardan helikopterlere, seyir füzelerinden İHA'lara kadar geniş bir tehdit yelpazesine karşı etkili olacak şekilde geliştirilmiş.

Hisar-A (alçak irtifa), Hisar-O (orta irtifa), Siper (yüksek irtifa) ve deniz versiyonu Hisar-D RF, Türkiye'nin katmanlı savunma stratejisinde kritik rol oynuyor. Hisar-D RF sistemi yalnızca bir savunma aracı değil, aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik caydırıcılığının da güçlü bir göstergesidir. Bu sistem, bölgedeki tüm askeri ve diplomatik denklemlerde Ankara'nın konumunu şekillendiren temel unsurlardan biri haline gelmiştir." İNGİLİZ BBC ANALİZİ: "İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF) kamuoyuyla ilk kez paylaşılan sistemler arasında balistik füzeler, elektronik harp sistemleri, şifreli iletişim ağları, fiber optik kablolu insansız hava araçları gibi teknolojiler yer aldı. Yeni tanıtılan sistemler Türkiye'nin mevcut savunma yaklaşımında değişikliklere işaret ediyor.

Türkiye'nin içinde bulunduğu jeostratejik ortamın yıllar içinde balistik füzeler lehine kaydığını kaydeden bazı uzmanlar Türkiye'nin önceliklerinin de buna göre değiştiği yorumunu yaptı. IDEF'te en dikkat çeken sistemlerden biri ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN Blok-4 balistik füzesi oldu.

YÜKSEK MENZİLLİ

Tayfun Blok-4'ün azami menziline 1000 kilometreye kadar çıkabileceği konuşuluyor.

Halihazırda Türk ordusunun envanterinde bulunan Bora ve Tayfun gibi balistik füzeler yaklaşık 300 km menzilleriyle komşu başkentlere ulaşabilecek kapasitede.

ABD merkezli Atlantic Council düşünce kuruluşundan kıdemli araştırmacı Dr. Rich Outzen, Ankara'nın caydırıcılık için İran gibi komşuları ile benzer menzillerde silahlara sahip olmayı hedeflediği yorumunu yaptı:

"Bence Türkiye, İran'ın maruz kaldığı karşılığı gördü. Yabancı bir askeri gücün stratejik tesisleri ya da hedefleri vurmasını istemiyor. Biri Ankara ya da İstanbul'a füze ve drone'larla saldırırsa buna eşit güçte karşılık verebilmek istiyor.

Bütün etrafındaki coğrafyada orta menzil balistik füzelere ilginin olduğu bir ortamda Türkiye'nin de seyirci kalması beklenemez. Savunma sanayi alanında geçtiğimiz yıldan bu yana sık sık manşetlerde yer bulan başka bir unsur ise Türkiye'nin yeni hava savunma sistemi Çelik Kubbe. "Sistemler sistemi" olarak adlandırılan Çelik Kubbe alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin entegre edildiği bir "savunma mimarisi" olarak çalışıyor. ÖZEL'İN GÜLÜNÇ LAFINA KARŞI SOSYAL MEDYADA DİKKATİ ÇEKEN HATIRLATMA! Vatandaşlarımız soruyor. "Özgür Bey, İzmir Körfezi'nde füze denemesi yapılmıyor fakat körfezin rezil hali ve ölen balıkları kendinizi neden dert etmiyorsunuz?

İzmir Körfezi'nin lağım akan ve denize girilemeyen, İzmir halkının kendi ilçelerinde parasız denize havlu atamadıkları bir yere sesiniz neden çıkmıyor?"