Mutlak butlana karşı Ekim Partisi

CHP içindeki kriz derinleşiyor.

Esen fırtınaları kasırgaya çevirecek ardı ardına gelişmeler sürüyor. CHP klikleri kılıçları çekmiş, birbirini kollar durumda. 15 Eylül'de CHP Kurultayı'nın iptaline ilişkin senaryolar baş döndürücü. Ekrem İmamoğlu'nun Ekim Partisi kulisleri hızlandı. Perşembe günü gelişen beş önemli olayla yazıya başlayalım. İptal edilen CHP İstanbul Kongresi ile Ankara'da gerçekleşen 4-5 Kasım 2023 Büyük Kurultayla ilişkiyi gösteren 15 Eylül kasırgasının işaretini veren bir gelişme oldu. CHP Kurultayı ile ilgili davaya bakan Ankara 42.

Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderdiği talep yazısında, İstanbul İl Kongresi'ni iptal eden kararla ilgili dosyayı, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına kararını istedi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi ayrıca, İstanbul İl Kongresi'ndeki usulsüzlükler sebebiyle açılan ceza davasının dosyasını da İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesinden talep etti.

ÖZEL ATEŞLE OYNUYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde belirtilen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan iddianame hazırlamıştı.

İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul edip, 6 Ocak 2026'ya gün vermişti. Bunlar ne demek? Ankara Asliye, CHP Kurultayı ile iptal edilen İstanbul il kongresi arasında bağlantı olduğunu düşünüyor, İstanbul kararlarına yönelik aynı yolda karar verme eğilimini gösteriyor. Yani, 15 Eylül'de Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP Büyük Kurultayı'nı mutlak butlan kararı vereceğinin sinyalini veriyor.

Bu gelişme, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi tarafından heyecanla karşılandı.

CHP Ataşehir, Esenyurt ve Sarıyer ilçe kongreleri de iptal edildi. Özgür Özel il başkanlarıyla İstanbul'da bir araya geldi.

ÇETİN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

"Kongre süreci işleyecek, il başkanlığında nöbet tutulacak" dedi. Özgür Özel, Gürsel Tekin'e çok sert suçlamalarda bulundu, randevu vermeyeceğini belirtti. Gürsel Tekin'i pazartesi günü il binasına gideceğini söyledi ama Özgür Özel kendisini binaya sokmayacaklarını iddia etti. Özel, suç teşkil eden açıklamalarıyla, CHP'li vatandaşlar ile Gürsel Tekin ve polisleri karşı karşıya getirmek istiyor, kaos ateşini yakmak istiyor. Mutlak butlan kararı çıktığı takdirde CHP'ye kayyum olarak dönecek Kemal Kılıçdaroğlu kadar olmasa bile ismi geçen Hikmet Çetin siyasi kulisleri dalgalandırdı. Çetin'in CHP İstanbul il kongresinin mahkeme kararıyla iptal edildiği gün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyareti merak uyandırdı. Hikmet Çetin, "Sayın Devlet Bey'e yaptığım nezaket ziyaretiydi. Yaptığı bazı şeyler için kendisine teşekkür ettim. O kadar. Kendisinden herhangi bir siyasi talep veya yargı ile ilgili destek gibi bir talebim olmadı" dedi.

Hakkında çıkan haberleri reddeden Hikmet Çetin, "Ben ancak kapıda durur, içeriye kayyımı sokmam" dedi. İstanbul nöbetinde olan CHP İl Başkanlarını ziyaret edeceğini söyledi. CHP İstanbul İl yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, kendisiyle birlikte atanan dört isimle iki gündür çalışmalar yürüttüklerini aktardı ve "Pazartesi günü İstanbul il binasına geleceğim" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul il binasında süren nöbete de değinen Tekin, "O bina hepimize yeter. Beni tanıyanlarla bir sıkıntım yok, sorun sonradan CHP'li olanlarla. Biz ayrıştırmaya taraf değiliz" dedi.

Öte yandan CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş tedbirli olarak CHP Disiplin Kurulu'na sevk edildi. 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "mutlak butlan" kararı verirse Kılıçdaroğlu ve eski PM üyeleri doğal olarak göreve dönecek. Mahkeme kayyum ataması da yapabilir.

Bu durumda Kılıçdaroğlu'nun da kayyum olarak atanması mümkün veya çağrı heyeti kararı olabilir. Mahkeme ceza davasının sonucunu beklemeden yeni bir kurultay toplanması için çağrı heyeti görevlendirebilir.

EKİMCİLER NE YAPACAK?

Bu durumda çağrı heyeti 45 gün içinde olağanüstü kurultayı toplamak için hemen girişimde bulunacak. Kemal Kılıçdaroğlu kayyum olarak atanırsa, CHP yönetimi görevden çekilmiş sayılacağından, Gürsel Tekin örneğinde olduğu gibi "ihraç" kararı vererek Kılıçdaroğlu'nu etkisiz kılamayacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi alması halinde kurultayı hemen toplaması beklenmiyor. Bu durumda delege yapısının sakatlandığını belirterek il ve ilçe kongrelerini bir kez daha toplayacağı tahmin ediliyor. Bu durumda ağırdan alınması halinde kurultay en erken 1 yıl sonra yapılabilecek.

Böyle bir durumda CHP içinde derin bölünmelerin yaşanabileceği değerlendiriliyor. CHP yönetiminin bir başka düşüncesi de Kılıçdaroğlu takvimi başlatsa bile Özgür Özel'in il ve ilçe başkanları görevde olacağından yeterli sayıda delege imzasıyla olağanüstü kurultayın toplanması akıllarda dolaşıyor. Bu durumda da Kılıçdaroğlu bu süreci durdurmak için mahkeme yoluna gidebilir. Mutlak butlan kararı verilirse, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden Genel Başkanlığa dönerse ve Kemal Kılıçdaroğlu olağan kongre takvimini yönetmeye başlarsa, Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel tandemının ne yapacakları konuşuluyor. Böyle bir durumda ya Ekrem İmamoğlu'nun veya Özgür Özel'in kurucu başkanlığında Ekim Partisi (Ekrem ve İmamoğlu kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor) kurmalarından bahsediliyor. CHP'den en az 25 milletvekili, birçok il ve ilçe başkanı ve en az 100 belediye başkanının CHP'den istifa ederek Ekim Partisi ile seçime girecekleri iddia ediliyor. Ekim Partisi konuşmaları daha önce de 30 Haziran'da mutlak butlan kararının mahkemeden çıkması ihtimali sürecinde konuşulmuştu.

CHP önemli bir virajda. Gözler 15 Eylül'de ve ekim ayında İstanbul Başsavcılığının mahkemeye vereceği iddianamede.

CHP'de kavga bitmez, hizipçilik bitmez, ayak oyunları bitmez.

CHP doğuran partidir. Bakalım Ekimciler ne yapacak?