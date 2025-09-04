CHP’de 15 Eylül sendromu

CHP’de sert fırtınalar esiyor. İstanbul İl Kongresi, şaibeler nedeniyle iptal edildi ve Gürsel Tekin İl Başkanı olarak atandı. Şimdi gözler 15 Eylü’ldeki şaibeli kurultay davasına çevrildi. ‘Mutlak Butlan’ kararı çıkması durumunda Özelİmamoğlu tarafı, Kılıçdaroğlu’nun geri dönüşünü engellemek için partiyi bölebilir.

CHP lideri Özgür Özel, mahkeme kararını tanımadığını, Gürsel Tekin'i CHP'den atacağını, CHP İl Başkanlığı binasına sokulmayacağını söyledi.

15 Eylül'de CHP Kurultayı'na ilişkin karar beklenirken, gözler eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisine ziyaretlerin arttığı gözleniyor. Gelişmelere bakınca, 15 Eylül sonrası CHP'de büyük hesaplaşma olacağına yönelik işaretler arttı. Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da partiye sokmama kararlılığı dile getirilirken, yeni sarsıntılar sonucu, CHP'den yeni bir parti çıkmasının muhtemel olduğu CHP kulislerinde konuşuluyor. 8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'ni iptal edilmesi, 15 Eylül'de yapılacak olan CHP Büyük Kurultayı'yla ilgili davanın da benzer bir şekilde sonuçlanacağını işaret ediyor. Çünkü, İstanbul İl Kongresi'nin iptali, ondan sonra yapılan CHP Büyük Kurultayı'nı sakat hale getirdi.

DELEGE OYLARI GEÇERSİZ

İptal edilen İstanbul Kongresi'nde seçilen 196 delege büyük kurultayda oy kullanmıştı. Tamamı Ekrem İmamoğlu talimatı ile Özgür Özel'e oy verdi. 196 oy böylece kongre sonucunu sakatlamış oldu. Özgür Özel'in birinci turda 18 oy farkla kazandığı düşünülürse, sakat duruma düşmüş 196 delege oyu, kurultay sonucuna büyük etki etti. 15 Eylül'de büyük kurultayın iptali kararı alınırsa iki sonuç ortaya çıkabilir: Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, kayyum olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirebilir veya İstanbul'da olduğu gibi Ekim 2023'te CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yerine vekaleten seçilen Gülsüm Hale Özcömert geri getirilmeyip Gürsel Tekin'in getirilmesi örneği yaşanabilir. Özgür Özel ise, karara tepki gösteriyor, iktidarı

suçluyor. Ancak Özgür Özel ve ekibinin şapkayı önlerine koyup düşünmeleri lazım.

PARAYLA SATIN ALINDI

CHP kurultaylarında kıran kırana liste savaşları yaşandı.

Ama CHP'nin hiçbir kurultayında delegelerin parayla satın alındığı, 150 bin lira ile 350 bin lira arasında telefon-tablet verildiği, döviz bürolarının gece açıldığı (nitekim, bir CHP Genel Merkez yöneticisinin ismi dosyalarda geçiyor), pavyonlarda pazarlıkların yapıldığı, belediyelerde işe alma karşılığı delegelerin oy vermeye ikna edildiği iddiasıyla yönetimin görevden alınmasını ilk kez yaşıyor. İstanbul İl Kongresi iddianamesinde ses kayıtları var. CHP'li delegeler para teklif edildiğini itiraf ediyorlar.

Rüşveti teklif eden CHP yöneticisi, aldım diyen CHP delegesi, mahkemede itiraf eden CHP'li.

Peki iktidar bu işin neresinde?

Dillerde dolaşan bir şarkımız var:

"Kendim ettim, kendim buldum.

Gül gibi sararıp soldum. Akar göz yaşlarım dinmez. Bir kere yüzüm gülmez." Bu şarkı CHP'nin bugün yaşamakta olduğu durumu çok iyi anlatıyor. Ayrıca, kurultayın iptali için dilekçe verip ifade veren CHP'nin seçimi kaybeden Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş. Yolsuzluk, irtikap iddiaları ile tutuklanan Ekrem İmamoğlu soruşturmasında, ifşaatta bulunan bizzat Ekrem İmamoğlu'nun yanında olanlar.

Danışmanları, genel

müdürleri. İfşaatta bulundular diyerek, onları suçlayanlar ise CHP'nin medyası, sosyal medya trolleri. Yapan da eden de CHP'li.

PLANI SUYA DÜŞTÜ

Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu hapisten dışarı çıkarmak için açmaya çalıştığı tünelden başka bir ışık yok. Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianame

Ekim'de mahkemelere verilecek. Bilmediğimiz çok konuyu detaylarıyla Ekim'de öğreneceğiz. Çıkanlara bakınca ne görülüyor? İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmak için kurguladığı oyunun sahneleri ortaya çıkıyor. İddialar, ifşaatlar bir gerçeği gösteriyor: İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığında CHP'nin kontrolünü ele geçirme ve seçim çalışmalarında harcanacak paralar üzerine kurulan oyun planı. İstanbul İl Kongresi'nde dönen paralar, CHP Büyük Kurultayı'nda dönen paralar. İmamoğlu'nun planı, cumhurbaşkanlığına gelince deşifre oldu. İmamoğlu, CHP'nin İstanbul İl Kongresi'ni elde etti ama rüşvet iddiasıyla iptal edildi. İmamoğlu, CHP'nin Büyük Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirip Özgür Özel'i genel başkan seçtirdi ama sonucu 15 Eylül'de göreceğiz.

EN BÜYÜK YOLSUZLUK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına dair "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası" dedi. İlk operasyonun üzerinden henüz 6 ay geçtiğini hatırlatan Gürlek, "Aslında iddianame için çok kısa bir süre. Bizde sadece tanık beyanıyla tutuklu kimse yok. Beyanı delillendirmeden tutuklamıyoruz. Varsa öyle biri söyleyin, hemen ertesi gün tahliye edelim. Kuyumcu terazisi hassasiyetiyle iş yapıyoruz. Biz etkin pişmanlıkta bulunan herkesi bırakmıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'de muhalefet sorunu var. 15 Eylül'de ortaya çıkacak olası gelişmeler, bir yönüyle CHP'nin milli ve yerli muhalefet partisi olmasını da sağlayacağa benziyor.