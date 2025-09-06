CHP’de dengeler mutlak butlana bağlı

CHP'de gözler 15 Eylül kurultay davasında. Mahkemenin 'mutlak butlan' ya da 'kayyum' kararı alması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu eski koltuğuna kavuşabilir. Bu durumda 2026 Kasım ayına kadar 39. Kurultay'ı gerçekleştirmesi gerekiyor. Özgür Özel'in bu süreçte partideki etkisi dengeleri oldukça sarsacak.



CHP'de, İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasının ardından gözler, CHP kurultayı ve olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül'deki duruşmasına çevrildi. 15 Eylül'de 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, İstanbul'da iptal edilen İl Kongresi kararları ve İstanbul başsavcılığının soruşturma sonrası hazırladığı iddianamenin İstanbul 72'nci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmesi üzerine, bu dosyaları istedi. İstanbul kararları CHP Kurultayı şaibeli olduğu iddiasıyla yapılan Büyük Kurultay'la çok ilişkili görüldüğünden 15 EYLÜL'DE İPTAL KARARI verilmesi ağırlık kazandı. CHP'deki kriz derinleşirken, CHP kulislerinde baş döndüren senaryolar konuşuluyor. Siyaset kulislerindeki senaryolarda, 2 konu, CHP'nin kaderini belirleyecek parametreler içeriyor.



ADAY OLUR MU?

Özgür Özel'in tedbiren görevden alınması, yeni kurultayda (39'uncu olağan kurultay olacak) Genel Başkan adaylığını etkiler mi? Kemal Kılıçdaroğlu kayyum olarak gelirse, CHP'nin 39'uncu kurultay takvimini başlatacağından, yeniden Genel Başkan adayı olur mu? Özgür Özel 'ne olacak?' sorusu bağlamında arka plan gelişmelerine bakalım. CHP Kurultayının iptali sonrası olası gelişmeleri konuştuğum değerli seçim ve siyasi parti duayenleri detaylı bilgiler verdiler. Duayenler, "Mutlak butlan kararı çıkarsa, Özgür Özel'in yetkisi bitiyor. Sadece bir CHP üyesi durumunda kalır. Mahkeme karar alsa dahi Özgür Özel'in olası 39'uncu kurultay ile ilgili seçilme yeterliliğini ortadan kaldırmaz" dediler. Evet. Özgür Özel olası olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlatacağı 39'uncu kurultay takvimine göre, CHP mahalle, ilçe ve il kongreleri çalışmaları yapabilir. Kılıçdaroğlu aday olur mu? Önemli bir konu. Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul CHP İl Kongresini iptal eden İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi gibi iptal kararı verirse, kayyum ataması yapacak. Peki, olası kararla Kılıçdaroğlu, tekrar genel başkanlığa dönüp, olağan kurultay takvimine başladığında neler olacak? Kılıçdaroğlu, görevi kabul edeceğini açıkladığı için muhtemelen Kayyum Heyeti ile göreve gelir.



SESSİZ KALIYOR

Ankara'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde ofis açan ve her gün düzenli olarak buraya uğrayan Kılıçdaroğlu'nun son gelişmelere ilişkin etrafından fısıltılar geliyor. Yakın çevresine göre, "Kılıçdaroğlu dava sonuçlanana kadar kesinlikle bu konuda konuşulmamasını, soru sorulmamasını rica ediyor. Bu süreçte, gazetecilerle de görüşmüyor. Bizim yorumlarımızı dinlerken de sadece 'Evet... evet' demekle yetiniyor" bilgisi geldi. Mutlak butlan çıkarsa, Kılıçdaroğlu'nun yeni CHP kurultayını yürütmesi için önünde zaman olur. CHP olağan kurultayı için takvimi açıklar. Mahalle delege seçimleri, ilçe ve il kongreleri en az 8 ay sürer. Bu takvimin muhakkak olarak 2026 yılı Ekim ayında bitirilmesi gerekiyor. Çünkü, olası iptal edilecek CHP olağan kurultayı, 4-5 Kasım 2023'te yapılmıştı. Bir partinin yeni kurultayını 2 veya 3 yıl içinde yapma zorunluluğu var. 5 Kasım 2023'ten üç yıl geçince, yani 2026 yılı Ekim ayına kadar, Kılıçdaroğlu'nun kurultay takvimini tamamlaması ve en geç Kasım 2026 başında hukuki gerekliliği tamamlaması gerekiyor. Hukuken Kemal Kılıçdaroğlu, 2026 yılı en geç kasım başında olacak olağan kurultay'da (39'uncu kurultay) aday olabilir. Olmayabilir de. Ancak, Kılıçdaroğlu, "Ben partiyi sağlam limana gördükten sonra bırakacağım" demişti. Bunu yapar mı yapmaz mı? Kayyum olursa, gazetecilerin ilk soracağı "YENİDEN GENEL BAŞKAN ADAYI OLACAK MISINIZ?" sorusu olacak. Kılıçdaroğlu'nun bu soruya vereceği cevap CHP içi mücadelenin gelişmelerini belirleyecek. Yapacağı açıklamaları beklemek gerekiyor. Kılıçdaroğlu eğer kayyum olarak göreve gelirse, iptal edilmiş 38'inci kurultay öncesindeki yönetim kurulu ve parti meclisi üyeleri ile CHP'yi yönetmeye başlayacak. Ancak, Özgür Özel'in seçildiği BÜYÜK KURULTAY öncesi ilçe ve il başkanı ve yönetimleri görevde olacağından, onlarla çalışmak zorunda kalacak. Yani Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu tandeminin seçtirdiği CHP ilçe ve il başkanları görevde kaldıklarından, Kemal Kılıçdaroğlu kurultay takvimini onlarla birlikte yürütmek durumunda. Bu durumda, kongrelerin çok çekişmeli-tartışmalı-manidar geçmesi söz konusu olacaktır. KEMAL KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKAN ADAYI OLURSA KARŞISINDA ÖZGÜR ÖZEL'İ bulacak demektir. Siyaset için ilginç ve çok çekişmeli bir CHP BÜYÜK KURULTAYI karşımıza çıkabilir.



ÇEKİŞMELİ GEÇECEK

Kamuoyunda, mutlak butlan veya kayyum ataması çok tartışılıyor, merak ediliyor. Mutlak butlan: ANKARA 42'NCİ ASLİYE HUKUK

MAHKEMESİ "mutlak butlan" kararı vererek, mevcut yönetimin yok hükmünde olduğuna karar vermesi durumunda, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eski PM üyelerinin doğal olarak göreve dönecekleri söyleniyor. Bu durumda, Kılıçdaroğlu'nun OLAĞAN KURULTAY takvimini ilan edip, muhtemelen 8 ay sürecek bir mahalle delege seçimi, ilçe ve il kongre seçimlerini yöneteceği, en geç 2026 yılı Kasım ayı başında BÜYÜK KURULTAY'ı gerçekleştirecek. Kayyum ataması: Mahkeme, mutlak butlan kararı verdikten sonra karar kesinleşmediği için görevi eski yönetime devretmek yerine kayyum ataması yapabilir. Bu durumda da Kılıçdaroğlu'nun kayyum olarak atanması mümkün olduğu gibi farklı bir isme yönelebileceği de değerlendiriliyor. Kayyumun görevi OLAĞANÜSTÜ KURULTAY toplamak. Göreve gelir gelmez kayyumun, beklemeksizin kurultay takvimini işletmesi gerekiyor. Mevcut üyelerle yapılacak kurultay konusu tartışmalara yol açtı. Çünkü, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi İstanbul CHP İl Kongresini iptal ettiğinden, 196 İstanbul delegesi bu kurultaya katılamayacak. En çok delegeye sahip İstanbul'un (Genel Başkan olmak için 680 yetiyor. Bunun neredeyse üçte biri İstanbul) Büyük Kurultaya katılamaması, bir irade sakatlığı olarak değerlendiriliyor.



OĞUZ KAAN SALICI

CHP içinde güçlü bir hizip başı (10 Aralıkçı grubun lideri). Özgür Özel ekibine karşı kıran kırana mücadele eden bir isim. Gelişmeleri sormak için aranan Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşkilat başkanlığını da yapan Oğuz Kaan Salıcı'nın, "Şimdilik yorum yok. 15 Eylül sonrası konuşuruz" demesi dikkatleri çekiyor. Çünkü, Oğuz Kaan Salıcı, eski İstanbul İl Başkanı, sonra İstanbul milletvekili oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşkilat başkanlığını yaptı.

38'inci kurultayda, Özgür Özel parti meclisi listesini delerek, en yetkili organ parti meclisine seçildi. 6 Nisan 2025'te yapılan CHP olağanüstü kurultayında ayrı Özgür Özel'e karşı ayrı bir PARTİ MECLİSİ LİSTESİ çıkardı ama kazanamadı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasına yol açan kişinin Özlem Erkan olduğu ortaya çıkmıştı. Erkan'ın, 6 Nisan'daki CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Parti Meclisi (PM) seçimleri için çıkardığı "Denge ve Dayanışma Listesi"nde yer aldığı biliniyor. CHP'DE PAZARTESİ GÜNÜ DE ÇOK ÖNEMLİ. İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, Pazartesi günü CHP İl Binasına gidecek ama CHP İl Binasında Özgür Özel'in ekibi ve teşkilat mensupları nöbet tutuyor, bakalım il binasına girebilecek mi? Özgür Özel, ateşle oynuyor.