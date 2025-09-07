CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in panik atakları birbiri ardına geliyor. Adeta panik adam durumuna düşen Özel, ani bir kararla bir yıl içinde ikinci kez olağanüstü kurultay kararı aldı. Fakat bu kararı kurnazlık yaparak, kendi yönetiminin değil, doğrudan delegelere aldırdı. Böylece olağanüstü kurultayın meşruiyetini tartışmaya açtırmak istemiyor

CHP kurultayı ve olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül'deki duruşmasına gözler çevrilmişken, CHP'de ilginç, tuhaf, manidar yeni gelişmeler oluyor. CHP'deki kriz derinleşiyor, "Ne olacak bu CHP'nin hali" konuşmaları, tartışmaları yoğunluk kazanıyor. CHP hizipleri arasında kılıçlar çekildi. CHP içindeki krizin detaylarını vermeden önce, son olarak öne çıkan dört gelişmeye bakalım. Cuma gecesi Özgür Özel, CHP'nin şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada 15 Eylül'de verilmesi olası mutlak butlan kararını kırmaya yönelik son bir hamle yaptı. 900 CHP delegesinin imzasıyla, 21 Eylül'de olağanüstü kurultay yapmak için Ankara Çankaya ilçe seçim kuruluna dilekçe verildi. Özgür Özel, 15 Eylül paniğinden son hamleyi yaptırdı. İstanbul İl Kongresi ve kurultayın olağanüstü toplanmasıyla yargısal süreçlerden kurtulma senaryosuna yöneldi.



1 YILDA 2. KURULTAY

CHP, kongre ve kurultay süreçlerine ilişkin yargı kıskacını aşmak için bir yıl içinde ikinci kez olağanüstü kurultay kararı aldı. Ancak bu kez kritik bir fark var: Kararı parti yönetimi değil, bizzat delegeler aldı. 900 civarında delegenin imzasıyla 21 Eylül'de yapılacak olağanüstü kurultay talebinde bulunması, rakamsal olarak CHP'nin 300 delege firesi olduğunu gösteriyor. Ancak, imzalar içinde İstanbul'un 196 delege imzası yok. Mahkeme kararını zımnen kabul etmiş olarak onlardan imza alınmamış olması dikkati çekiyor. Asliye hukuk mahkemesi kararıyla görevden uzaklaştırılan İstanbul delegeleri, imza vermeleri halinde "kurultay iradesi sakatlandı" tartışmaları çıkacaktı. CHP'nin bu taktiği, olağanüstü kurultayın meşruiyetini tartışmaya açtırmamak için yapılıyor. İmzalar, gece yarısı seçim kurulu kapısı açtırılarak Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi. Yani kararı kurnazlık yaparak, Özgür Özel yönetimi değil, doğrudan delegelere aldırdılar. Nisan ayındaki olağanüstü kurultay Genel Merkez'in inisiyatifiyle toplandığı için, yargı süreçlerinde "delege iradesinin sakatlandığı" iddiası sonlandırılamamıştı. Bu nedenle bu kez Özgür Özel yönetimi güya kendisini dışarıda tutuyormuş, delegeler istiyor havasında. Yani, olursa 21 Eylül'de olağanüstü kurultaya ayrı bir meşruiyet kazandırılacağı hesaplanıyor.



YSK'DAN 2 KRİTİK KARAR

Özgür Özel ve ekibinin bu senaryoya göre, mutlak butlan kararı olmazsa, mahkeme 15 Eylül'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolunu açsa bile, delegeleri değiştirmeye fırsat kalmadan olağanüstü kurultay mevcut delege yapısıyla gerçekleştirmesine yönelik bir taktik olarak görülüyor. Çünkü mutlak butlan kararı değil de kayyum kararı çıkarsa ve Kemal Kılıçdaroğlu gelirse, 45 gün içinde imza veren 900 delege ile olağanüstü kurultay yapmak zorunda kalacak. Ankara Mahkemesi, 15 Eylül'de mutlak butlan kararı verirse, Özgür Özel 21 Eylül'de olağanüstü kurultay yapamayacak. YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin İstanbul İl Kongresi iptal edilmesi üzerine yaptığı itiraza karşı "bir iptal", "bir de ret kararı" verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun çok önemli ret kararı şöyle: "İstanbul 45 Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul İl Kongresi'ni şaibe iddiaları üzerine hazırlanan iddianameyi İstanbul 72'nci Ceza Mahkemesi'nin kabul etmesi bağlamında verdiği tedbir kararının yok hükmünde olduğuna dair itirazda bulunan CHP başvurusunu reddetti. Mahkemenin aldıkları kararların da geçersiz olması gerektiği yönündeki talebi de uygun bulmadı." YSK bu kararıyla, "45 Asliye Hukuk Mahkemesi'nin devam etmekte olan kurultay süreçlerinin güvenliği bakımından güçlü ve yeterli kabul ederek, geçici yönetim atamasını uygun buldum" dedi. Bilindiği gibi YSK temyiz mahkemesi değil. CHP'nin, İstanbul İl Kongresi iptaline ilişkin, zaten bir üst mahkemeye başvurma, istinaf yolu açık. Mahkemenin şaibeli il kongresi konusunda karar vermesi söz konusu değildi. YSK, kararının ikinci bölümünde ise İstanbul'daki CHP ilçe kurultaylarının durdurulmasını içeren ilçe seçim kurulu kararlarını iptal etti. 39'uncu kurultaya dair seçimi gölgeleyecek somut bir bilgi ve belgenin şimdilik söz konusu olmadığını da ifade etti. CHP'nin 39'uncu kurultayı için süren ilçe seçimleri yapılmaya devam edecek. CHP'de 15 Eylül paniği artarken, Ekrem İmamoğluÖzgür Özel tandeminin yeni bir parti kuracakları ete kemiğe dokunur hale geldi. CHP eski Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmasının ardından CHP kurultayı davasından da benzer bir kararın çıkması olasılığına karşı Özgür Özel ve yönetiminin yeni bir parti kurmak için hazırlıklara başladığını ve yeni parti için Ankara Balgat'ta beş katlı bir binaya baktıklarını öne sürdü. Yarkadaş, CHP'den ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.



EK-İM PARTİSİ YOLDA

Barış Yarkadaş, Haziran ayında da Ekim Partisi isminin resmen alındığını söylemiş, Ekim Partisi hakkında CHP İstanbul'da bir belediye başkanı ofisinde yapılan konuşmaları dile getirmişti. CHP'yi yakından takip ettiğini bildiğimiz bir arkadaşımız, söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken, CHP yönetiminin son planının "yeni partiyle yola devam etmek" olduğunu dile getirdi. "Aylardır CHP'de yaşanan çalkantılı süreci yakından izliyorum. Çok defa farklı stratejiler konuşuldu. Ama ilk kez üst düzey bir parti yetkilisi, bir genel başkan yardımcısının ağzından 'yeni parti kurarız yola devam ederiz' ifadesi çıktı." Paylaşımını şöyle devam etti: "CHP'nin mevcut yönetimi artık baba ocağından ayrılmayı yeni bir partiyle yola devam etmeyi düşünmenin ötesinde dile getiriyor. 'Yeni partiyle yola devam ederiz' dendiğine göre çoktan bunun altyapısı hazırlanmış olmalı." Barış Yarkadaş'ın yeni bina baktığı ifadesi çok önemli.



GÜRSEL TEKİN'E BARİKAT

Öte yandan, mahkeme tarafından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin yarın CHP il binasına gidecek ama bina Özgür Özel'in ekibi ve teşkilat mensupları tarafından kuşatılmış durumda. Tekin il binasına girebilecek mi? Özgür Özel, kayyum olarak atandığı takdirde, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da CHP Genel Merkez binasına sokmayacaklarını iddia etti.



SONUÇ

KEMAL Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi anlatan CHP'nin aksaçlısı Hikmet Çetin, "Kendisine ziyarete gittiğimde 'İstanbul'u satın aldılar' diye sitem ediyordu. Kemal Bey iddiaları kurcalıyor. Açıkçası CHP'nin içine düştüğü bu durumu görünce üzülüyor ve şaşırıyorum. Parti kendi içinden bu ortama davetiye çıkaracak malzemeyi veriyor" açıklaması yaptı. 15 Eylül'e kadar CHP'de köprünün altından daha çok sular akacağa benziyor. 15 Eylül sonrası mı? CHP'de kavga bitmez. Hizipçilik bitmez. Hesaplaşma bitmez.