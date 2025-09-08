Özgür Özel’in CHP’si Kılıçdaroğlu’nu kuşattı

CHP'deki kriz derinleşiyor.

"Ne olacak bu CHP'nin hali" konuşmaları, tartışmaları yoğunluk kazanıyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 15 Eylül'de görülecek olan CHP büyük kurultay davasında İstanbul'dakine benzer bir karar çıkması olasılığı gündemin bir numaralı konu olurken siyaset kulislerini hareketlendiren gelişmeler peş peşe yaşanıyor.

15 Eylül paniği ile Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kayyum' olarak geri dönmesinin önünü kesmek için çeşitli taktikler uyguluyor. Niyetleri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu korkutmak ve sindirmek. 3 gün önce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP'den ihraç etme haberleri sızdırtan Özgür Özel, önceki gün, kayyum olarak atandığı takdirde, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkez binasına sokmayacaklarını iddia etmişti.

Özgür Özel, dün akşam çıktı, 15 Eylül'de görülecek CHP 38.

Olağan Kurultayı iptali davasına sayılı günler kala, mutlak butlan kararıyla partinin başına gelme ihtimali konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı.

ÖZEL, KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Özgür Özel, "Kemal Bey, İstanbul kayyumuna (Gürsel Tekin) randevu vermedi.

Bundan sonra ben kendisinin KAYYIMLIĞI KABUL ETMESİNE İHTİMAL VERMEM.

Parti kamuoyu bu konularda çok hassas. Bu yüzden dikkatli konuşulması lazım" diyerek siyaset kulislerini daha da dalgalandırdı.

Uzun süredir Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP teşkilatı ve CHP medyasının linç etmesine ses çıkarmayan Özel, ilginç açıklamalarını sürdürdü:

"Ben Kemal Bey'i partimizin kuruluş haftası etkinliğine davet ettim. Aramızda gayet samimi bir görüşme geçti. İnşallah bu tartışmalar birkaç güne kadar sönecek. Eskiler yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız." Özgür Özel bu konuşması ile güya 15 Eylül davasına bakan Ankara Asliye Mahkemesi'ne mesaj verirken,Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir taraftan korkutma TAKTİKLERİ sürerken, diğer yandan KEMAL BEY'E SEMPATİK mesajları dikkat çekti. Özel'in, Kemal Kılıçdaroğlu gelmeyecek. Samimi konuşmalar yaptık yollu ifadesinden sonra, YAZILI VE SÖZLÜ MEDYAYA, CHP'den yeni bir taktik Kılıçdaroğlu sızdırmaları yapıldı. CHP medyasında, "15 Eylül'de kayyım atansa bile koltukta ancak 1 hafta oturabilir" derken, "eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Eylül'de olağanüstü kurultayda aday olmayacak" diye kulisler veriliyor.

EYLÜL'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY OLACAK MI?

Özgür Özel'in, Kemal Beyin, KAYYIMLIĞI KABUL ETMESİNE İHTİMAL VERMEM taktik açıklamasına karşın, Ankara 42. ASLİYE Hukuk Mahkemesinden MUTLAK BUTLAN KARARI çıkması durumunda, "Özgür Özel ve mevcut yönetim görevden el çektirilecek ve yüksek ihtimalle Kılıçdaroğlu partiye genel başkan olarak geri dönecek. CHP'nin 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayından önceki tüm parti yönetimi de 'Mutlak butlan' hâlinde görevi devralmış olacak. Bu durumda, CHP'nin 3 Kasım 2023 tarihindeki yönetimin tamamı yeniden göreve başlayacak" ağırlıklı görüşü devam ediyor. Siyaset kulislerine göre, Kılıçdaroğlu genel başkanlık görevini üstlenmeye sıcak bakıyor ve olası bir iç parti krizini kısa sürede kontrol altına almayı hedefliyor.

Özgür Özel, kongre ve kurultay süreçlerine ilişkin yargı kıskacını aşmak için bir yıl içinde ikinci kez olağanüstü kurultay kararı aldırdı. İmzalar, gece yarısı seçim kurulu kapısı açtırılarak Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi. Özgür Özel, bu taktiğiyle, eğer olursa 21 Eylül'de olağanüstü kurultaya ayrı bir meşruiyet kazandırılacağını da hesaplıyor. Mahkemenin 15 Eylül'de CHP Olağanüstü kurultayının iptaline yönelik vereceği olası kararın, Özgür Özel'in 21 Eylül'de yapmaya çalıştıkları Olağanüstü kurultay hamlesini durduracağı belirtiliyor.

Çünkü, şaibeli olduğuna ilişkin soruşturmalarda elde edilen belge-bilgi-itiraflar ve kabul edilen iddianameler sonucu mahkeme, MUTLAK BUTLAN KARARI verirse, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 yılında yapılmış kurultayı YOK HÜKMÜNDE OLACAK. Görevde bulunan Özel yönetiminin o günden sonra aldığı 6 Nisan 2025 olağanüstü kurultayı ve bugün yapmaya çalışılan yeni kurultay geçersiz duruma gelecek.

Böyle bir HUKUKİ GERÇEKLİK ortadayken Özel, tuhaf açıklamalar yaptı: "15 Eylül'de partinin genel başkanlığına bir kayyım atanırsa o kayyım orada 6 gün durur, 6 gün sonra parti seçilmiş genel başkanını yeniden seçer."

MEHMET UÇUM'UN DİKKAT ÇEKEN İFADESİ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, muhalefetin mahkeme kararlarıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar ve partinin İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atanmasına yönelik muhalefetten gelen tepkileri eleştiren Mehmet Uçum'un dikkat çeken açıklaması şu şekilde: "Bir kısım muhalefetin ve bazı kesimlerin pozitif hukuk düzenini ve yargısal süreçleri hedef alan, adeta hukuksuzluğu meşrulaştırmaya çalışan saldırgan bir yaklaşım içinde oldukları görülüyor.

Ceza soruşturmalarını yapan savcıların, yargılama yapan hakimlerin hedef gösterilmesi ise yargı aktörlerine karşı bir savaş açma görüntüsü veriyor.

Bir kısım muhalefetin, bir an önce hukuk düzeni ve yargıya saldırganlığı bırakmaları, eleştiri hakkının sınırları içine çekilmeleri kendi faydalarınadır. Ceza soruşturmalarını yapan savcıların, yargılama yapan hakimlerin hedef gösterilmesi ise yargı aktörlerine karşı bir savaş açma görüntüsü veriyor. Elbette tüm bu saldırganlık, hukuk düzeninin işlemesine, yargısal süreçlerin ilerlemesine asla engel olamaz. Ayrıca hukuk düzenine ve yargıya saldıranların bundan siyasi ve sosyal menfaat elde etmeleri, geçmiş tecrübeler de gösteriyor ki, mümkün değil.

Unutulmasın ki, bir hukuk düzenini tanımayan o hukuk düzeninden doğan haklardan adeta feragat etmiş gibi olur.

Gayri meşru duruma düşer.

Yine o hukuk düzenine ilişkin değişim ve gelişim taleplerini ileri sürme imkanını kullanmaktan kaçınmış bir hale girer." GÜRSEL TEKİN KARARLI

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ve kayyım heyetinin il binasına gideceği belirtildi.

Tekin'in binaya girmesinin engellenmeye çalışılacağına dair duyumlar olurken, Gürsel Tekin'i il binasının kapısında CHP'li bazı milletvekillerinin karşılayacağı konuşuluyor.

Tekin, CHP İstanbul İl binasına gitmekte kararlı olduğunu açıkladı.

Tekin, "Arkadaşlarımın duygularını incittiler. Derdimiz sorun yaratmak değil, çözmektir.

Kucaklaşmaktır. CHP geleneğinde uzlaşma ve hoşgörü var. Çok kırgınım. Ama kucaklaşmak zorundayız" dedi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gidecek olan başkanlığa kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'e eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu'nun da eşlik edeceğini iddia etti.