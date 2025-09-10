Çift başlı CHP bölünmenin eşiğinde

15 Eylül’deki şaibeli kurultay duruşmasına sayılı günler kala, CHP içerisindeki koltuk savaşı had safhaya yükseldi. Ziyaretçi akınına uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki çalışma ofisi, son haftalarda “2. genel merkez” görünümüne büründü.

CHP'de gözler 15 Eylül'deki şaibeli kurultay duruşmasına çevrildi.

Mahkemeden çıkabilecek olası bir mutlak butlan kararı durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kırmızı alarma geçen genel merkez kanadı ise "Kılıçdaroğlu'nu tanımayız" diyerek muhalif kanada meydan okuyor. Parti içerisindeki belirsizliğin zirve yaptığı bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde ise hareketli günler yaşanıyor.

ZİYARETÇİ AKINI

Edinilen bilgilere göre eski CHP liderinin Ankara'daki ofisi, son haftalarda adeta ziyaretçi akınına uğradı. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun, eski ve mevcut il-ilçe başkanlarından Parti Meclisi üyelerine kadar birçok parti yetkilisini ağırladığı ve değerlendirmeler yaptığı öne sürüldü. Partiye yakın kaynaklar, genel merkez baskısından bunalan birçok örgüt temsilcinin, olası bir mutlak butlan kararı durumunda hızla taraf değiştirerek Kılıçdaroğlu ile birlikte yeniden yol yürüyebileceğini savunuyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, temmuz ayında ilan edilen kongre takviminden de rahatsız olduğu iddia ediliyor. Mahkeme sürecini daha da belirsiz hale getirmek ve çıkmaza sokmak için harekete geçen genel merkez ani bir kararla kongre takvimini duyurmuş, 13 Ağustos'ta da mahalle delege seçimleri başlamıştı. Mahkeme kararını beklemeden bu sürecin başlatılması, "olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi" olarak yorumlanmıştı.

15 Eylül'de göreve geri dönmesi halinde Kılıçdaroğlu'nun, kendisi tarafından sıfırdan belirlenen bir kongre takvimi kapsamında partiyi olağan kurultaya götürmeyi arzuladığı da iddialar arasında yer alıyor. Kılıçdaroğlu kanadı, mutlak butlan kararı çıkması halinde 21 Eylül için planlanan olağanüstü kurultayın da mahkeme kararıyla iptal edilebileceğini savunuyor. Partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesi halinde parti içerisinde toplu istifaların başlayacağına yönelik söylentilere ilişkin, "Böyle bir durum olursa Kemal Bey istifa edene 'dur' demez.

Partide kalmaları için kimseye ricacı olmaz" değerlendirmesinde bulunuyor.

15 EYLÜL PROVASI

Özgür Özel'in, Gürsel Tekin'i İstanbul İl Başkanlığına sokmamak için yaptığı planlar bir 15 Eylül provasıydı ama işe yaramadı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme tarafından görevlendirilen Gürsel Tekin, 87 dakikada binaya girdi, göreve başladı.

Özgür Özel, CHP'li Gürsel Tekin'i İstanbul İl Başkanlığına sokmamak için çok uğraştı ama başaramadı. Günlerdir Özgür Özel, ekibi ve CHP medyasının, Gürsel Tekin'e etmedikleri hakaret ve tehdit kalmamıştı.

CHP medyasının linç kampanyası da başarılı olmadı. Aralarında vekillerin de olduğu bir grup, CHP İl Başkanlığı'nda toplanarak polislere zor anlar yaşattı.

Polislerin üzerine yürüme, ses yükselterek taşkınlık çıkarma girişimleri dikkatlerden kaçmadı. Özgür Özel ne yapacağını şaşırmış durumda. İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit ederek, ceza soruşturmalarını yapan savcıların, yargılama yapan hakimlerin hedef gösterilmesi ise yargı aktörlerine karşı bir savaş açma görüntüsü veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası, "İstanbullu kardeşlerimiz başta olmak üzere milletin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz" diyerek İstanbul olaylarını değerlendirdi.

ORTA YOL BULUNAMADI

CHP Milletvekili Bülent Tezcan'ın araya girip, hem Özgür Özel hem de Gürsel Tekin'le konuşarak orta yol arayışında bulunduğu öğrenildi. Cuma günü orta yolun bulunduğu ama İmamoğlu'nun karşı çıkması üzerine Özel'in geri adım attığı, il binasına girişteki riskli gelişmelerin yaşandığı iddia ediliyor. Nitekim Gürsel Tekin de, "CHP Genel Merkezi ile sıkıntıyı çözmüştük, ne oldu ise Cuma gecesi vazgeçtiler" açıklamasını yaptı. Tekin'in Sarıyer'deki mevcut il binasına girmesinin ardından Özgür Özel yönetimi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı kapattı, il binasını genel başkana devrederek mevcut binanın il başkanlığı statüsünü kaldırdı. Bu durum, kayyum olarak atanan Tekin'in yeni belirlenen il başkanlığı binasına gitmesini zorlaştırmak içindi. Böylece CHP'nin sürekli olarak yeni bir il binası belirleyerek, Tekin'in çalışmalarını sabote etmeyi planladığı ifade ediliyor.

Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da açtığı ofis CHP ikinci genel merkezi gibi çalışıyordu.

İstanbul'da birisi Gürsel Tekin'in, diğeri görevden alınan Özgür Çelik'in ikinci il başkanlığı binası olarak çalışacak. Partinin kuruluş haftası etkinlikleri kapsamında CHP Genel Merkezi'nde Örgüt Temsilcileri Meclisi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış töreni için hazırlanan salonda Özel'in yanındaki koltuğun Kılıçdaroğlu'na ayrıldığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun, Özel'in davetini reddederek programa katılmaması, iki kanat arasındaki sert çekişmenin devam ettiğini gösterdi.

RANDEVU İSTEMEDİ

İstanbul'da Özgür Özel ve ekibinin kurduğu direniş hatları çökerken, Kılıçdaroğlu'nun ne yaptığı merak ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'e randevu vermediği iddiası yalanlandı. Kılıçdaroğlu'nun yakınları, Gürsel Tekin'in randevu isterse Kılıçdaroğlu'nun vereceğini ve CHP'de göreve yeniden dönme konusunda aynı noktada olduğunu söylüyorlar.

Kılıçdaroğlu'nun yakınları, "Kılıçdaroğlu, 26 Haziran'da yaptığı açıklamanın bir milim gerisinde değil. Gürsel Tekin, Kemal Bey'den randevu istemedi. İsteseydi verirdi.

Gürsel Bey, Özgür Bey'den randevu istedi" bilgisini verdi. 26 Haziran'da Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yapmıştı: "Mahkeme iddiaları inceleyip ortaya delilleri koyacaktır.

Yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok. CHP kayyuma teslim edilmez. Buna izin veremem." Özgür Özel'in talimatı ile CHP'nin 60 milletvekili İstanbul'da Gürsel Tekin'i durdurmak için bulundu. CHP'nin TBMM'de 137 milletvekili bulunuyor. 77 milletvekilinin İstanbul'a gelmemesi dikkati çekti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 30 civarında milletvekili olduğu belirtiliyordu.

77 firenin bir manası olduğu ifade ediliyor. 21 Eylül'de olağanüstü kurultay olur mu, olmaz mı tartışmaları sürüyor.

Eğer olursa, 196 İstanbul delegesi katılmayacak.

Bunun yanında 10 il delegesinin de bu kurultaya katılmayacakları konuşuluyor.

Velev ki yapılsa bile, 15 Eylül'de olası mahkemeden mutlak butlan kararı çıkarsa, bu kurultay olmayacak. Evet, Özgür Özel'in İstanbul direnişi çöktükten sonra Ankara'da 15 Eylül'de ne olacağına ilişkin senaryolar baş döndürüyor.