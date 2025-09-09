CHP’nin İstanbul’daki direniş hattı çöktü

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanan Gürsel Tekin, dün bina önünde basın toplantısı yaptı. Özgür Özel’in Tekin’i İl Başkanlığı’na sokmamak için kurduğu direniş hattı çöktü. Tekin polisle birlikte kalabalığın içinden geçerek binaya girdi.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu adına, "seçilmiş kayyum" gibi partiyi yönetirken, CHP'nin birikimini ve geleceğini ayaklar altına alarak kıdemli CHP'li Gürsel Tekin'i İstanbul İl Başkanlığına sokmamak için kurduğu direniş hattı çöktü. Günlerdir Özgür Özel ve ekibi, CHP medyası, Gürsel Tekin'e etmedikleri hakaret ve tehdit kalmamıştı.

Özgür Özel ve CHP medyasının linç kampanyası başarılı olmadı. Özgür Özel'in yakın ekibinden Genel Başkanları, TBMM Grup Başkan vekilleri, bazı milletvekilleri Gürsel Tekin'i durduracaklarını sanıyorlardı. Yanıldılar. Mahkeme kararı ile çağrı heyeti başkanı olarak görevlendiren Tekin İl Başkanlığı'na girdi, görevine başladı.

AÇIKLAMA YAPTI

Gürsel Tekin'e CHP İl binası önünde, su şişesi fırlatılarak saldırı girişimi oldu. Tekin binası bahçesinde meseleleri ortaklaşa çözme ifadelerinde bulunurken önemli mesajlar verdi. Gürsel Tekin, "CHP İl Başkanlığı baba ocağımız. Ben bugün ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan sorunun hiçbir parçasında yokuz. Ne yazık ki günün sonunda maalesef taraflar arasındaki sorun 1,5 yıldır süren sorun mahkeme koridorlarına düştü. Biz kayyum falan değiliz. Sorun değil isterse kurşun atsınlar. CHP'lilerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.CHP'de İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınması ile birlikte bu durumu farklı noktalara bağlamak isteyen CHP'liler göreve gelen Gürsel Tekin ve yeni isimlerin göreve başlamasını engellemek için girişimlere soyundu.

ZOR ANLAR YAŞANDI

Aralarında vekillerin de olduğu bir grup CHP İl Başkanlığı'nda toplanarak polislere zor anlar yaşattı. CHP'li vekiller polislerin üzerine yürüdü. Polislerin üzerine yürüme, ses yükselterek taşkınlık çıkarma girişimleri dikkatlerden kaçmadı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın hareketleri gerilimi arttırdığı gözlendi. İstanbul İl Emniyeti'nde görevlendirdiği polislerin karşılık vermemesi, alınan tedbirler, olası gerilim sahnelerinin tırmanışına mani oldu. Gürsel Tekin'in İl Başkanlığı'na adım adım yürürken, gazetecilerin sorularına verdiği cevaplar önümüzdeki günlere yönelikti. Tekin, "İlk günden itibaren biz 6-7 gün önce de girebilirdik. Sorunları çözelim anlayışı içinde olduk. Benim buradaki görevim provokasyona gelmek değil. Biz partimizin kurumsal kimliğini muhafaza etmek için çabalarımız olacak. Birileri CHP'yi parçalamak isteyebilir. Biz çok ciddi gayret sarf edeceğiz. İl Başkanımız Sayın Özgür Özel ne zaman isterse konuşur ve çözeriz. Baba ocağı hepimize yeter. Birilerini kovmak için gelmedik. Bizim kayyum dediniz bir sürü şeyler söylediniz. Kararda yazılı. Kayyum belediyelerimizde. Bizim parasal değerimiz yok. Biz tüm sorunların üstesinden geleceğiz" dedi.

Gürsel Tekin, İl Başkanlığı'na girdikten sonra, Özgür Özel'in talimatı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın binasının kapatıldığı açıklandı. Zihinlerden silinmeyecektir. Evet. Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk, irtikap iddiaları ile tıtuklanan Ekrem İmamoğlu'nun ortaya saçılan gayrı ahlaki girişimlerinin üstünü örtme çabaları, hukuku katletmeleri çıkışları sürüyor. 19 Marttan bu yana CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, dün de İstanbul'da yaşattığı girişimlerine demeli? Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum'un, isim vermeden, bazı muhalefet partilere yönelik ifadeleriyle pozitif hukuk düzenini ve yargısal süreçleri hedef alan adeta hukuksuzluğu meşrulaştırmaya çalışan saldırgan bir yaklaşım içinde oldukları görülüyor: "Ceza soruşturmalarını yapan savcıların, yargılama yapan hakimlerin hedef gösterilmesi ise yargı aktörlerine karşı bir savaş açma görüntüsü veriyor."

ÖZEL DAVET ETTİ KILIÇDAROĞLU GELMEDİ

Partinin kuruluş haftası etkinlikleri kapsamında, CHP Genel Merkezi'nde Örgüt Temsilcileri Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğünü ve bu programa kendisini de davet ettiğini duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından gözler Kılıçdaroğlu'nun atacağı adıma çevrilmişti. Toplantının açılış töreni için hazırlanan salonda ilk olarak protokol bölümü gündem oldu. Özel'in yanındaki koltuğun Kılıçdaroğlu'na ayrıldığı görüldü. Ancak beklentilerin aksine, Kılıçdaroğlu'nun, Özel'in davetini reddederek programa katılmaması, iki kanat arasındaki sert çekişmenin bir başka kanıtı oldu.

İL BİNASINDA GERGİNLİK

Gürsel Tekin il binasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile görüştü. Görüşmede gerginlik yaşandı. Aytekin, elini masaya vurarak, "Buraya 5 bin polisle gelinir mi?" dedi. Tekin ise gerilerek "Elini masaya vurma" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdem Uygun il binasında fiziksel müdahaleye uğradı. Araya polis ekipleri girerek Uygun'u kurtardı.

CHP BİNAYI KAPATMA KARARI ALDI

CHP Genel Merkezi, Gürsel Tekin'in İl Başkanlığı'na gelmesinden kısa bir süre sonra binanın kapatılmasına karar verdiğini açıkladı. CHP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı. CHP, İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi'ni yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirdi" ifadeleri yer aldı. Yeni adres ise Bahçelievler İlçe Başkanlığı olarak açıklandı.

SONUÇ

KEMAL KILIÇDAROĞLU NE YAPIYOR?

İSTANBUL'DA Özgür Özel ve ekibinin kurduğu direniş hatları çökerken, E. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne yaptığı merak edilirken, ilginç gelişmeler oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul kayyumu Gürsel Tekin'e randevu vermediği iddiasını yakın çevresi yalanladı. İsim vermeden bir gazeteciye konuşan kişi Gürsel Tekin'in randevu isterse Kılıçdaroğlu'nun vereceğini, Kılıçdaroğlu'nun CHP kayyum olma konusunda aynı noktada olduğunu söyledi. Önceki gün, CHP lideri Özgür Özel, "Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştum dedikten sonra" Kılıçdaroğlu'nun Gürsel Tekin'e randevu vermediğini, "Kemal Bey, İstanbul kayyumuna randevu vermedi. Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem. Parti kamuoyu bu konularda çok hassas. Bu yüzden dikkatli konuşulması lazım. Kimseyi hedef göstermek istemem, çünkü boşu boşuna öfke patlaması oluyor. Partinin birliğe bütünlüğe ihtiyacı var. Aramızda gayet samimi bir görüşme geçti. İnşallah bu tartışmalar birkaç güne kadar sönecek. Eskiler yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız" demişti. Kılıçdaroğlu'nun yakınları, "Kılıçdaroğlu, 26 Haziran'da yaptığı açıklamanın bir milim gerisinde değil. Gürsel Tekin, Kemal Bey'den randevu istemedi. İsteseydi verirdi. Gürsel Bey, Özgür Bey'den randevu istedi, vermeyince Gürsel Bey de Ankara'ya gelmedi." 26 Haziran'da Kemal Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yapmıştı: "Mahkeme iddiaları inceleyip ortaya delilleri koyacaktır. Yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok. Ben görevi kabul etmesem karar kalır demek anlamsız. Kabul etmesem kayyum gelir. Kayyum gelince de ne zaman kurultayı toplayacağı belli olmaz. O döneme kadar partiyi kim nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilmez. CHP'nin DNA'sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz." KEMAL KILIÇDAROĞLU'nun 15 Eylül kararını beklediği konuşuluyor. CHP'DE ÖZGÜR ÖZEL'İN İSTANBUL DİRENİŞİ

ÇÖKTÜ. OLASI ANKARA'DAKİ DİRENİŞİNİN KADERİ 15 EYLÜL'DE BELLİ OLACAK. BAKALIM KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN CHP GENEL MERKEZİNE GİRİŞİNİ ENGELLEYEBİLECEKLER Mİ?