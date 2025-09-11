102 yıllık CHP yolsuzluk girdabında

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları üzerine açılan soruşturmalar sürerken, kentte yolsuzluk dal budak sardı. İstanbul yolsuzluk iddiaları kadar büyük ölçekli olduğu konuşuluyor. Genel bir değerlendirme yaptıktan sonra Antalya yolsuzluk iddialarına ışık tutan detayları aşağıda vereceğim.

Yolsuzluk soruşturmaları gölgesinde kalan CHP'nin 102. yıl toplantıları sönük geçti.

9 Eylül 1923'ten 9 Eylül 2025'e uzanan 102 yılda, CHP'de çok kurultay kavgaları oldu, hizipler birbirini yedi, içinden ideolojik çekişmeler sonucu farklı partiler ortaya çıktı ama CHP tarihinde ilk kez yolsuzluklar dolayısıyla soruşturmalara sahne oluyor.

Bir asrı aşan ömründe CHP bugünkü kadar demokrasi için bir kara leke ve belirsizlik durumuna düşmemişti. Yolsuzluk iddiaları girdabında kıvranan CHP'yi adliye koridorlarına düşüren yine kendileri. Dava eden de CHP'li, yolsuzlukla suçlayanlar da CHP'li, tutuklananlar da CHP'li. Özgür Özel şapkasını önüne koyup CHP'yi düştüğü girdaptan kurtaracağına, gerçeklerle yüzleşeceğine, siyaset üretmeye soyunmak yerine haksız ve mantıksızca iktidarı suçlayarak tabanını motive etmeye çalışıyor.

MEYDAN OKUYOR

Yargıya meydan okuyor, hakimleri tehdit ediyor, Türkiye'yi yabancılara şikâyet ediyor, savruluyor. İstanbul'da yaşandı. Marjinal grupları manipüle etme adına CHP'lileri bir kez daha polisle karşı karşıya getirdi. 15 Eylül olası mahkeme kararını kırmak için provalar yaptı. Hele hele hakimleri, savcıları tehdit ederken, mahkeme kararlarını yok sayma yoluna girerken, CHP adına yine yargı kurumlarına tıpış tıpış gitmesi, üst mahkemelere itirazlarda bulunmasına, YSK'nın aldığı hukuki bir karara sevinmeler, üst mahkemelerden kendi işlerine gelen kararların çıkacağını söylemeler, ne iştir Özgür Bey?

Hani yargı tarafsız değildi?

İşinize gelince memnunsunuz.

İstanbul'da CHP İl Olağanüstü Kongresi yapılması yolunda YSK'nın aldığı karardan sonra birbirinize çak çekmeler ne iştir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin 24 Eylül Çarşamba günü yapılmasına ilişkin karar verdi. Görevden alınan Özgür Çelik, yönetim ve denetim kurulları üyeleri oylamaya giremeyecek. Mahkemenin atadığı Gürsel Tekin ve çağrı heyeti de oy veremeyecek.

İmamoğlu iddianamesi ekimde (20-25 gün sonra) mahkemeye verilecek. Özgür Özel, İstanbul'dan fışkıran yolsuzluk belgeleri, ifşaatlar, bizzat Ekrem İmamoğlu'nun göreve getirdiği genel müdürleri, yakın danışmanlarının ifşaatlarını görmüyor.

20-25 gün sonra Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk, irtikap iddiaları üzerine İstanbul savcılığının hazırladığı iddianame mahkemeye verilecek. Orada yer alacağı tahmin edilen belge, bilgi, ifşaatlar karşısında Özgür Özel ne yapacak hep birlikte göreceğiz.

ANTALYA VURGUNU

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında Antalya merkezli yayın yapan Kanal V televizyonuna kayyum atandı. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tutuklu başkanı Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, iş insanı Emin Hesapçıoğlu ile belediye bürokratları bulunuyor. Muhittin Böcek 5 Temmuz'da gözaltına alındı ve aynı gün tutuklandı.

Soruşturma dosyasında yer alan ayrıntılar şöyle: "2024 yerel seçimleri sırasında Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in iş insanı Y.Y'nin ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaştığı öne sürüldü. Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında Gökhan Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Y.Y. tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edildi." Böcek'in eski gelini gözaltına alınmasının ardından yurt dışı çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Gözaltı kararı çıkarılan oğlu Gökhan Böcek'in yurt dışında olduğu aktarılmıştı.

Gökhan Böcek 20 Temmuz'da tutuklandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

H. ÇETİN'E DİKKAT

Muhakkak dikkatinizi çekmiştir. CHP'nin belirsizlik durumu karşısında Hikmet Çetin devreye girdi. Çetin'in MHP Lideri Devlet Bahçeli ve yardımcısı Feti Yıldız'a yaptığı ziyaretler, CHP'deki yargı süreciyle birleşince siyasi arenada büyük bir merak uyandırdı.

Çetin, açıklamasında, "Terörsüz Türkiye sürecini başlattığı için Bahçeli'ye teşekkür ziyareti gerçekleştirdiğini" dile getirdi.

Ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u, ardından Feti Yıldız'ı ziyaret etti. Son günlerde CHP'de yaşanan yargı sürecini değerlendirirken kayyum atamalarında MHP'nin de rahatsız olduğunu vurguladı ve görüşmeye ilişkin detay vermedi.

Çetin, Kılıçdaroğlu ile ilgili sorulara yanıt verirken özellikle 15 Eylül'de görülecek davaya atıfta bulundu. "Mahkemenin Kılıçdaroğlu'nu kayyum ataması durumunda ne olur?" sorularına Çetin, "Ben onun tekrar partinin başına geçmek istediğini düşünüyorum. Kayyum olarak atanırsa çok kötü olur. Sokağa çıkamaz" dedi.

Feti Yıldız ise, "Hikmet Bey çok değerli bir insan. Kamuoyu tarafından bilinen bazı davalarda haksızlık yapıldığını söyledi.

Düşüncelerimi sordu. Ben de dünyanın her yerinde devletin cezalandırma hakkı ile sanığın temel hak ve özgürlüklerinin çatışma halinde olduğunu söyledim. Yargılama sırasında hatalı uygulamaların düzeltilmesi gerektiğini çünkü zaman içinde bazı temel muhakeme ilkelerinin kabul edildiğini, söz konusu ilkelerin yüzlerce yıllık bir birikimin sonucu olarak oluştuğunu anlattım. Bu ilkelerin kaynağının sadece anayasa olmadığını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile de bağlı olduğumuzu, pozitif hukuku anlattım, negatif haklar konusuna örnekler verdim." dedi.

SONUÇ

Tecrübeli siyaset ve devlet adamı Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu'nu açıklamaları ile zorluyor. Mutlak butlan kararı bekleyen Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa dönme arzusunda. Çetin, "Kayyum olmam" diyor. Şimdi kulislerde CHP adliye koridorlarına düşmüşken Çetin'in siyasi bir diplomasi yürüttüğü gözleniyor. Bir fonksiyon icra ettiği düşünülüyor. CHP'nin yolsuzluk sarmalından kurtarılması, bir temizlik yapılması, CHP'nin kurucu kodlarına dönülmesi gibi bazı konular konuşuluyor. Ekim ayında İmamoğlu iddianameleri çıkacak.

Mahkemeler başlayacak.

CHP içinde ve dışında çok önemli tartışmalar olacak.

Şimdi gözler Hikmet Çetin'in önümüzdeki günlerde kimleri ziyaret edeceğine çevrildi.

Hikmet Çetin'e dikkat.