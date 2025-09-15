CHP'de 6 gün 6 gece nöbet

15 Eylül 2025, CHP için kritik gün. Türk siyasetini yakından ilgilendiren kurultay davasında çıkacak karar ne olacak? Nefesler tutuldu.

Ekrem İmamoğluÖzgür Özel CHP'si, şaibeler ve yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmalar çok kritik bir eşikte. 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP Büyük Kurultayı'nda ŞAİBELER olduğuna ilişkin soruşturma incelemeleri sonucu, CHP hakkında Ankara 42'inci Asliye Hukuk Mahkemesi bugün bir karar verebilir. Gözler, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in ne yapacakları üzerine çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimi, olası karar sonrası Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez Binasına sokmamak için ablukaya aldı. 6 gün 6 gece nöbet başlattılar. Bugün çıkacak karara göre CHP'nin etrafında insan zinciri kurarak, 21 Eylül'deki olağanüstü kurultaya kadar binayı güya direniş koridoru altına aldılar. 81 il başkanını Ankara'ya çağırdılar. Pazar günü(dün) Türkiye'nin her yerinden yığma yaparak, miting düzenlediler.

CHP yönetiminin yığma mitingle "meydandaki kitleyi görüp de CHP'ye kayyum atamayı cüret eden kimseyi tanımıyoruz" görüşünde oldukları konuşuluyor.

Özel'in dava ile ilgili gelişmeleri kurmaylarıyla birlikte izleyeceği açıklandı. MUTLAK BUTLAN KARARI verildiği takdirde Kılıçdaroğlu'nun bugün evinde de, ofisinde de olmayacağını, Ankara'ya yakın bir ilçede birkaç günlüğüne dinlenmeye çekileceği yakın ekibinden belirtildi.

'BENİM SON UYARIM'

Önceki gün CHP'ye yakın medyada karar istenildiği gibi çıksa bile Kılıçdaroğlu'nun ortamın yatışması için en az bir hafta genel merkeze gitmeyeceği yazılmıştı.

Kılıçdaroğlu bu haberi yalanlayarak, "Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir.

Lütfen provakasyonlarla toplumu yanıltmayın" açıklaması yaptı.

Özel'in, 'Benim geldiğim zaman sıvışıp kaçıyor mahkeme kararı ile gelen şahıs" diyerek hakkında ileri geri laflar eden Özel'e Gürsel Tekin çok sert bir karşılık verdi.

"Bizim suskunluğumuz, korkaklığımızdan değildir. Bizim suskunluğumuz CHP'nin kurumsal kimliğini muhafaza etmektir. Bu benim son uyarım olsun. 'Hayır kardeşim, siz de ne biliyorsanız konuşun' derseniz o zaman ben de konuşmak zorunda kalırım.

Bizim için ekranlarda, şurada, burada yalanla, iftirayla, olmayan şeylerle çok kıymetli seçmeninizi gaza getirerek bize saldırtmalar falan umut ederim ki son olur. 'o' ifadesi kendisine hiç yakışmamıştır.

Bir yere kaçmayacağımı yedi düvel bilir." CHP İstanbul İl Çağrı Heyeti Başkanı Tekin, Pazar-Pazartesi günü ne yapacağını soran gazetecilere, 'Sariyer'deki İstanbul İl Başkanlığı'na gideceğim.

Uzun zamandır görüşmelerimizi erteledik. Eski ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz, partidaş ve yoldaşlarımız bizi ziyarete gelecekler.

Sohbet edeceğiz, konuşacağız" dedi. Bazı medya kuruluşlarının tavrını eleştirdi: "Öyle şeyler yaptılar ki, benim garip ablam sizi referans kabul edip sizi izliyor.

Yalanlarınızla, iftiralarınızla, sahtekarlığınızla ağlattınız ablamı.

Çağırın diyorum. Benim garip ablam, teyzem, halam o da izlesin bizi sizin ekranlarınızda. Başka bir şey istemedik sizden. Bir arkadaşlık hukukumuz çerçevesinde diyorum. Bugün bütün televizyonlar 'Aman gelin yayın yapalım' derken ben de size çıkmak istiyorum, bekliyorum. En kısa zamanda, yarın en azından 15'er dakika aklınıza gelebilecek ne varsa sorun."

CEZA DAVASI AÇTI

Şaibeli Kurultay-İstanbul Kongresi ve yolsuzluklar sarmalındaki CHP'nin önümüzdeki aylarda ne gibi gelişmelere gebe olduğunu Yülsek Mahkeme Eski Duayenleri ile konuştum. Duayen hukukçular, Ekrem İmamoğlu ile ilgili yolsuzluk iddianamesinin Ekim'de İstanbul Başsavcılığı tarafından mahkemeye verileceğini belirterek, dikkat çeken bilgiler verdiler. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı kurultay için önemli. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırlamıştı. İddianamede, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verildi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin aralarında İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de arasında bulunduğu 12 şüpheli hakkında "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis cezası istenen "kongre" iddianamesi İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın son seçiminde "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlanmıştı.

GÜNEY DAHİL 10 İSİM

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında olduğu 10 parti yöneticisi için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti. İddianamede;

CHP İstanbul İl Kongresi'nde Çelik'in desteklenmesi için şüphelilerin bazı delegelere para verme, bazı delegelere ise yakınlarını işe yerleştirme vaadinde bulunduğu öne sürülmüştü. HTS kayıtları ve tanık beyanları iddianamede delil olarak gösterilmişti.

Ankara 26 Asliye Ceza Mahkemesi ve İstanbul 72. ASLİYE Ceza Mahkemesi'nin vereceği kararların istinaf ve Yargıtay'da temyiz talepleri de olabilecek.

İNGİLİZ MEDYASININ İLGİSİ

SONUÇ

CHP ile ilgili haberler ne tesadüf dünyaya yayın yapan İngiliz BBC, Reuters, Financial Times gazetesinde anında ve birinci haber olmaya devam ediyor. Özgür Özel'in özel demeç verdiği Financial Times "Hayatı durduracak mahkemeler açacağız. Kitlesel mitingler yapacağız" gibi gayet tehlikeli iddialara ve aziz milletimizi çok rahatsız eden açıklamalara çanak tutarak yayın yaptı. Ardından, Reuters 5 başlıkta CHP'ye açılan kurultay davasını inceliyor: Özel yerine Kılıçdaroğlu gelirse ne olur? diye soruyor. Bağımsız Türkye'nin iç siyasetine yönelik manidar ifadeler kullanıyor. İngiliz BBC'de dün CHP'ye kayyum ihtimali Türkiye demokrasi tarihinde nerede konumlanıyor? başlıklı bir analiz yayınladı. İngiliz medyasının CHP ilgisinin ardında ne olabilir acaba? Özel'in Türkiye'yi yabancılara şikayet eden laflarının manşete çekilmesinin muhakkak bir sebebi var. Ne amaçla yapıldığına ilişkin tahminlerimiz var. GERÇEKLERİN BİR GÜN ORTAYA ÇIKMAK GİBİ BİR HUYU VARDIR.