Özel’in oyunlarını bozan 3 Özlem

CHP’de ‘3 Özlem’, Özgür Özel’in planlarını bozdu. İstanbul İl Kongresi için şikayet dilekçesini veren Özlem Erkan, AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP’den ayrılan Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel; Özgür Özel’in elini kolunu adeta bağladı

Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel'in CHP'si arı kovanı gibi. Elini uzatan da etrafında dolaşan da yanar. Siyaset kulisleri çok canlı. Her günü bıraktık her saat CHP'de tuhaf, manidar olaylar yaşanıyor. Yolsuzluklar sarmalındaki CHP'de önümüzdeki günlerdeki 15, 21, 24 Eylül şifreleri kadar CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Türkiye'yi İngiliz gazetesi Financial Times kanalıyla yabancı ülkelere şikâyet etmesi gayri milli tavırlarının yeni bir örneği. Hayatı durduracakmış!

Özgür Özel, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, "Türkiye'de hayatı durma noktasına getirecek eylemler yaparız. Son derece etkili sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştireceğiz.

Eğer bir oyun oynuyorlarsa biz de o oyunu oynayabiliriz, ona benzer bir kurnazlıkla karşılık verebiliriz." iddiasında bulunuyor. On milyonlarca kişiyi bir araya getirebilirmiş!

KILIÇDAROĞLU SUSUYOR

İngiliz gazetesi Financial Times da Özel'in gayri milli bu laflarını alarak, "Geçmişteki tüm seçimler mahkemeye taşınabilir" diyerek Özel'e çanak tutuyor. Sorarlar insana, siz bu sözlerinizle Türkiye düşmanlarına yazılmış olmuyor musunuz? Neden çift yüzlü Batı'ya yol veriyorsunuz? Hayatı durduracak eylemler yapmak Atatürk'ün kurduğu CHP'ye yakışmaz, sizlere de yarar sağlamaz. Emperyalistlerin ekmeğine yağ sürmektir. Aziz milletimiz, CHP'nin milli, Atatürkçü, mümtaz seçmenleri de hayatı durduracak eylemlerden hoşlanmaz. Özgür Bey, tehditler ve hakaretlerle bir yere varamazsınız.

15 Eylül'deki davada olası kararla Kemal Kılıçdaroğlu'nun girişine engel olacakları hayaliyle CHP Genel Merkezinde nöbetlere başladılar. 15 Eylül olası mahkeme kararı 21 Eylül'deki olağanüstü kurultayın, 24 Eylül'de İstanbul'da yapılacak il kongresinin kaderini belirleyebilir. 15 Eylül'deki kurultay ve 21 Eylül'deki olağanüstü kurultaya yönelik Kılıçdaroğlu'nun ekibi ne düşünüyor, Ekrem İmamoğluÖzgür Özel tandemının taktikleri neler? Kılıçdaroğlu susuyor. 15 Eylül'e 4 gün kala Kılıçdaroğlu, eski TBMM başkanlarından Cahit Karakaş'ın cenaze töreninde de suskunluğunu sürdürdü. Kılıçdaroğlu'nun yakınları konuşuyor. Bu ekip, mahkemeden görev devralmayı, kurultayı durdurmayı ve yeni bir olağan kurultay sürecini başlatmayı hedefliyor.

YETKİSİ SORGULANIYOR

Mahkeme görev verirse yeniden döneceğini, bir buçuk yıl kalacağını, yapacağı çalışmalara ilişkin yakın kadrosu ile yol haritası çizdiğini söylüyorlar.

8-9 ildeki delege seçimlerindeki "rüşvet ve irade sakatlanması" iddiaları ile Özgür Özel'in delege imzalarını gönderme yetkisi sorgulanıyor. Özel grubu, önceki kurultaylar için "mutlak butlan" yerine çağrı heyeti tayin edilebileceğini, gelecek kayyumun Kılıçdaroğlu olsa bile 45 gün içinde olağanüstü kurultay yapmak zorunda olduğunu hayal ediyor. Mutlak butlan kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezine sokmamaya çalışacaklar.

Girdikten sonra ikinci genel merkez (korsan) planlıyorlar.

İşte bu noktada manidar bir kulis var. Geçen hafta Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel'in son tahlilde ayrılıp Ekim Partisi kuracakları konuşulurken bir üst düzey CHP'linin Ankara Balgat'ta bir binayı gezdiği duyulmuştu. O üst düzey ismin Özgür Özel'in çok yakın yoldaşı Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut olduğu öğrenildi. Bulut'un CHP'nin ikinci genel merkezi olarak da o binayı kullanabileceği konuşuluyor. Özgür Özel'in 24 Eylül'de yapılacak İstanbul İl Kongresi'nde tek aday olarak Özgür Çelik'i görevlendirecek. Özgür Çelik ve 10 ismin İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına 6 Ocak 2026'da başlanacak. Ceza alırsa, istinaf-yargıtay aşamaları olacağından yeniden göreve seçilebilir.

Özlem Çerçioğlu

CHP BEYKOZ'DA DÜŞTÜ

CHP'de 3 Özlem, Özgür Özel'in planlarını bozdu. İstanbul İl Kongresinin şaibeli olduğu gerekçesiyle davayı açan CHP'li. İstanbul İl Kongresinin iptaline yönelik şikâyet dilekçesini 14 Ağustos'ta sunan Özlem Erkan, 6 Nisan 2025'te düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultay'da Parti Meclisi üyeliğine aday olmuştu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den ayrıldı, AK Parti'ye katıldı.

Özlem Vural Gürzel

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel de CHP'den ayrıldı.

Gürzel, partisi tarafından yalnız bırakıldığını ve AK Parti ile MHP üyelerinden destek gördüğünü söylemişti. Gürzel, "Beykoz Belediyesi seçilmiş başkanı ve özel kalemi tarafından yargılama ile hiçbir bağlantımın bulunmamasına rağmen tarafıma yöneltilen ağır iftiralar ve gerçek dışı suçlamalarla birlikte durumum artık katlanılamaz bir hale gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Özlem Erkan

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ise "Beykozlu, Beykozluyu asla satmaz. Bağımız güçlüdür. Duruşumuz ise bir ahlak meselesidir. Kumpası kuranların kirliliğini kullanmaya umarım kimse tenezzül etmez" ifadelerini kullanmıştı. CHP'li Belediye Meclis üyeleri Murat Uzun, Uğur Gökdemir ve Nevzat Cebeci istifasını açıklamıştı. Belediye Meclisi dağılımında son duruma göre AK Partili ve MHP'li Meclis üyesi sayısının 13, CHP'li Meclis üyesi sayısının da 13 olduğu, 5 bağımsız Meclis üyesi bulunduğu öğrenildi.

UMDUĞUNU BULAMADI

Yolsuzluk iddiaları soruşturmaları bağlamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, tutukluluk sürecindeki savunmasını yürüten avukatları Hüseyin Ersöz ve Doç. Dr. Erkan Sarıtaş'ı azlettiği belirtildi. Nedeni henüz açıklanmadı.

Karalar'ın avukatlarına yönelik azil kararı almasının gerekçesine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı. Özel İstanbul ofisinde çalışıyor. Gürsel Tekin'in çalışmalarına mani olmak için CHP Genel Merkezi, CHP Sarıyer'de bulunan İl Başkanlığını Bahçelievler'e aldı. Kendisini ziyaret eden DEM Parti eşbaşkanları ile burada görüştü.

Üç gündür diğer muhalefet partilerinin yanlarına gelmesi için dil döken Özgür Özel umduğunu bulamamıştı.

Muhalefet partilerinin hemen yanına geleceklerini, destek vereceklerini düşünüyordu, olmadı. Sadece DEM Parti İstanbul ofisinde ziyaretine geldi.

Çözüm süreci kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun sekizinci toplantısı başladı. CHP, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısını CHP İstanbul İl Kongresi ile ilgili konulara alet etmeye kalktı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in, "Bu millet bize bakıyor, ne yapacağız diye merak ediyor. Ama içinden bir şey çıkmıyor.

Bugüne kadar bir arpa boyu yol alamadık" sözleri rahatsızlık yarattı.