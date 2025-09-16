Ekim ayı CHP için kritik öneme sahip

CHP’nin, 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı’nın ve 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline yönelik dava dün görüldü. Mahkeme, tarafların dinlenilmesinin ardından 24 Ekim 2025 tarihine ertelendi. Ayrıca Ekim ayında Ekrem İmamoğlu hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddianamesi de mahkemeye verilecek. Bu sebeple Ekim ayı oldukça önemli.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın kararını 24 Ekim 2025 tarihine kadar erteledi. Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nde MYK toplayarak kararı beklediği sırada, Kemal Kılıçdaroğlu evindeydi.

Karar sonrası Özel çalışma ofisine gitti. Kendisini bekleyenlerle görüşme yaptı.

SUSKUNLUĞUNU KORUDU

Ara kararını açıklayan mahkeme kararı erteledi. Mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ve Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müzekkere yazarak karar ve gerekçeli kararının dosyaya kazandırılmasına hükmetti. Ayrıca mahkeme, CHP'den 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının seçimde oy kullanan ve kullanmayan, seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesinin istenmesine ve İstanbul İl Kongresi'nde seçime katılan, katılmayan, oy kullanan kullanmayan delege listesinin istenmesine karar verdi. ÖZGÜR ÖZEL ve ekibinin, olası mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar dönmesi durumunda CHP Genel Merkezi'ne sokmamak için yaptığı yığınaklar boşa çıktı.

KISMİ RAHATLAMA

Özgür Özel ve ekibinin mahkemenin duruşmayı erteleme kararıyla KISMİ BİR RAHATLAMA yaşadığı gözlenirken, mahkemenin olası MUTLAK BUTLAN KARARI ile CHP Genel Başkanlığı'na yeniden dönmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 40 gün daha beklemesi gerekecek. 24 Ekim'de 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, erteleme kararı bağlamında, önemli yeni bilgiler isterken, önünde alabileceği karara ilişkin Pazartesi günü olduğu gibi 4 senaryo var:

1) Hem esas hakkında karar hem tedbir kararı verebilir.

(MUTLAK BUTLAN kararı ile Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkanlığa döner.) Bu karar en güçlü senaryo. 24 Ekim'de çıkma ihtimali çok yüksek.

2) Davanın esasında karar vermeden direkt tedbir kararı verebilir. (Kemal Kılıçdaroğlu gelir.) 3)Esas hakkında karar verebilir.

Çağrı heyeti kayyım görevlendirir. (Bu karar 45 gün içinde CHP'yi mevcut delege ile Olağanüstü Kurultay'a götürmektir.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir karar alınırsa, mevcut delege ile kurultay dolayısıyla, gelmek istemediği konuşuluyor.) 4- Davanın reddine karar verebilir. (Mahkemenin mevcut belgelere ilave olarak dikkat çeken yeni belgeler istemesi nedeniyle, bu senaryonun olmayacağını gösteriyor.)

İTİRAFLAR OLACAK

Ekim ayının ilk haftalarında İstanbul Başsavcılığı'nın Ekrem İmamoğlu hakkındaki rüşvet, yolsuzluk, irtikap iddianamesi de mahkemeye verilecek. Bu iddianame de ortaya çıkacak yeni belge-itiraflar da mahkeme önünde olacağından, vereceği kararın çok önemli olacağı ifade ediliyor.

BU NEDENLE, EKİM AYI ÇOK ÖNEMLİ. İSTANBUL VE ANKARA MAHKEMELERİ (CHP HAKKINDA CEZA DAVALARI), SAĞLAM DELİLLERE, BELGELERE, İTİRAFLAR İÇERECEĞİNDEN CHP KURULTAYI'YLA İLGİLİ KARARI DETAYLI İNCELEMELERE DAYANMIŞ OLACAK. Öte yandan CHP'nin duayeni Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bomba bir iddiada bulundu:

"Kemal Bey'in 'mutlak butlan' için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum. Kemal Bey'e dikkat ederseniz 'Ben neredeysem Genel Merkez orasıdır' gibi şeyler söyledi bir ara. Hazırlığı ona göre yapıyor. Rahat rahat partiyi yönetemez. Ben Özgür Özel'in hiçbir şekilde vazgeçeceğini tahmin etmiyorum. Özgür Özel bu direnişten de Türkiye'nin her yanını gezmekten vazgeçmeyecek. Her Çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde olmaya devam edecek."

AVUKATIN TALEBİ

Özel ve ekibinin olası Mutlak Butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar dönmesinde düzenlenen yığınaklar boşa çıktı.

CHP Genel Merkez binası için 6 GÜN-6 GECE nöbetleri binaya makarna-yağ-peynir stoklamaları gereksiz duruma düştü. Mahkemenin erteleme kararı verdiği sırada Özgür Özel, yönetim kadrosunu toplamıştı. Çıkan erteleme tarihine göre yol haritasını çizdikleri öğrenildi.

İptal davasını açan Hatay Belediyesi eski Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı mahkemede konuştu: Savaş, CHP hakkında açılmış ceza soruşturma

dosyasındaki delillerle açık bir şekilde faillerin kurultay sonucunu Özgür Özel lehine değiştirmek için siyasi partiler kanununa muhalefet ederek kurultayı kriminal faaliyetlerle sakatladıklarını, kurultayın kamu düzenine aykırılığı nedeniyle mutlak butlanla batıl olduğunu belirtti.

YENİ BELGELERİN ÖNEMİ

Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve de Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilmesini talep etti. Kurultayın mutlak butlan sakatlanmış olduğunu bundan ötürü yok hükmünde sayılacak olmasından önceki kurultayda seçilmiş Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki Parti Meclisi ve Yönetim Kurulu üyelerinin nihai olarak verilecek karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevlerini iadesini istedi. CHP'nın avukatları, davanın reddini istedi. Mahkemenin görevsiz olduğunu iddia ettiler. 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, mevcut belgelere ilave olarak, önemli yeni belgeler istedi. Mutlak butlan davasında verilen ara kararların anlamı: Mahkeme, daha önce İstanbul yönetimi için tedbir kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ara kararını istemişti. Şimdi buna ek olarak, İstanbul İl Kongresi'nin iptalini esastan reddeden Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını, il kongrelerinin yapılmasına yönelik YSK ve Sarıyer İlçe Hukuk Kurulu kararlarını da incelemek için istedi. Mahkeme, 21 Eylül'de delege çağrısıyla yapılacak CHP Olağanüstü Kurultayı'na yönelik delege listelerini, oy kullanacak ve kullanmayacak delege tam listesini talep etti. Mahkemenin 24 Ekim'de kesin kararı verme sürecinde elinde çok detaylı iddianameler, Ankara ve İstanbul'da görülecek ceza davaları dosyaları, ilçe seçim kurulları listeleri olacak. Detaylı karşılaştırmalar yapılacak. Çankaya İlçe Seçim Kurulu ve CHP bu listeleri gönderecek.

KILIÇDAROĞLU NE YAPACAK?

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki çalışma ofisinin önünde, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava sürecine yönelik açıklama yaptı. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye zarar vermemek için sessiz kaldığını, açıklama yapmak istemediğini söylerken, "Düşündüğü, yazdığı çok şey vardı, hâlâ da var; gelecekte de olacak" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun "ahlaksızlığın kurumsallaşması" başlıklı yazılarının, dış politika ile ilgili makalelerinin olduğunu ve halen bu konular üzerine çalıştığını belirten Çelik, şunları kaydetti: "O kadar kötü bir süreçle karşı karşıya kaldık ki, bazı televizyoncuların, bazı gazetecilerin yalanlarıyla karşı karşıya kaldık. Ahlaksızca iftiralarla karşı karşıya kaldık. Genel Başkanımızın bu 'mutlak butlan' kararının çıkmasıyla birlikte 'genel merkeze gideceği, orada yataklar alınacağı' gibi ahlaksızca açıklamalar yapıldı. 'Mutlak butlan' davası, Genel Başkanımızın gündemi değildir, dava Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılmadı. Yürütülen soruşturmalarla ilgili Sayın Genel Başkanımızın hiçbir bilgisi ve ilgisi olmadı. Israrlı bir biçimde partiye zarar verecek her yaklaşımın ötesinde durmaya çalıştı. Ancak bu anlaşılmadı, bazı siyasilerin yönlendirmesiyle olsa gerek ve birçok gazetecinin, yalanlarıyla, iftiralarıyla ısrarlı bir biçimde karşı karşıya kalındı."

SONUÇ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimi kısmi rahatlama yaşıyorlar ama 40 gün sonra çıkacak kararla moralleri bozulabilir. Çünkü, Ankara 42. Asliye Mahkemesi, 2 erteleme yaptı ama 24 Ekim'de muhakkak bir karar vereceği, duayen yüksek yargı uzmanlarınca belirtiliyor.