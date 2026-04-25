TBMM 23 Nisan resepsiyonu’nda güzel tablolar

TBMM'nin açılışının 105. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Meclis'te düzenlenen resepsiyon güzel tablolara sahne oldu. TBMM resepsiyonunda bu yıl siyasi birlik, diyalog ve Terörsüz Türkiye sürecinin yarattığı olumlu atmosfer öne çıktı. 23 Nisan resepsiyonu, siyasetin farklı kesimlerini bir araya getirirken dikkat çeken temaslar yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parti liderleri ve milletvekillerinin bir araya geldiği, güzel ve anlamlı sohbetlerin yapıldığı fotoğraf kareleri 'birlik tablosu' oldu.



SOHBETİ TAKİP EDİLDİ

Başkan Erdoğan'ın bir basın mensubunun, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz, bir temas olur mu?" şeklindeki sorusuna, "Ben iktidar partisiyim, o ana muhalefet partisi. Bir defa bizim kitabımızda yok, yok. Niye görüşmeyelim?" sözleri sıcak bir atmosfer yarattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP milletvekillerinin yoğun olarak Resepsiyona bu yıl katılması dialog-siyasette yumuşamayı gündeme taşıdı. TBMM'nin Terörsüz Türkiye sürecine yönelik siyasi partilerin ortaklaşa bir çözüm metninde anlaşmış olmaları resepsiyonun diyalog tablosuna yansıdı. Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbeti misafirler tarafından dikkatle takip edildi. Erdoğan ve Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Partililerle sohbet etti. Erdoğan bir basın mensubunun, "Terörsüz Türkiye süreci ne aşamada?" sorusu üzerine "Gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te yürütülen çalışmalara ilişkin bir soru üzerine Kurtulmuş, işin bu noktaya gelmesi için yoğun bir emek sarf edildiğini, samimi bir mesai harcandığını belirtti.



KURTULMUŞ AÇIKLADI

Kurtulmuş komisyon raporunda, katılan bütün siyasi partilerin ittifakıyla oluşmuş bir irade bulunduğunu ifade etti. Kurtulmuş, "Komisyonun ortaya koyduğu bu rapor bir yol haritasıdır. Bu yol haritasını takip ederek en kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, Türkiye'nin selameti ve başlanmış işin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesi için önemlidir. Burada tüm partilerin ittifakla üzerinde durduğu husus, kritik eşik olarak tanımlanan, örgütün kendisini feshinin ve silahları bıraktığının devletin güvenlik birimleri tarafından bir şekilde gözlemlenmesi ve bunun da rapor edilmesi beklentisidir. Burada örgütün silahları bırakması konusunda zamana yayılmış bir durum var. Bunun bir an evvel düzeltilmesi ve çok hızlı bir şekilde örgütün silahları bırakmasıyla birlikte, yine Komisyon raporunda yer alan ifadelerle birlikte bu yasal düzenlemelerin yapılması gerekir" dedi. Kurtulmuş, siyasi partilerle yakın zamanda bir görüşme yapıp yapmayacağının sorulması üzerine, "Her türlü konunun konuşulacağı yer Meclis'tir, millet adına karar verecek olan yer Meclis'tir. Bu Meclis'te bu komisyon Cumhuriyet tarihimizin en zor meselesini ele aldı ve yüz akıyla bir rapor ortaya koyarak sonuçlandırdı. Bu konunun gerçekten milletimizin kahir ekseriyetinin 'Tamam, oldu, böyle olması gerekiyordu' diyebileceği bir şekilde sonuçlanması için üzerime düşen her türlü gayreti ortaya koyarım" değerlendirmelerinde bulundu.



'SINIRLAYICI TEDBİRLER'

Resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Doğu'daki savaşın, tüm bölgeyi ve küresel ekonomiyi etkileyen boyutlarının olduğunu belirtti. Orta Doğu'daki savaşın ekolojik ve ekonomik maliyetinin bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti: "Ümit ederiz ki bu başlayan ateşkes barışla sonuçlansın, böylece farklı bir ortam oluşsun ama şu anda barış olsa bile bu tahribatın etkisi belli bir süre maalesef devam edecek. Biz de bir taraftan bu etkileri sınırlandırmaya dönük tedbirler aldık. Eşel mobil sistemine geçtik biliyorsunuz. Aksi takdirde hem petrol fiyatları hem de bunun çeşitli sektörlere yansımasıyla daha fazla bir etkilenme söz konusu olacaktı. Bütçeden imkanlarımızı zorlayarak bu alanda etkileri sınırlayıcı tedbirler aldık. Bir taraftan da daha orta vadeli olarak ekonomimizi bu yeni şartlara hazırlayıcı çalışmaları sürdürüyoruz. Bütün dünya gibi biz de kısa vadede etkileniyoruz ancak orta vadede Türkiye'nin, güvenli liman ve istikrarını koruyan bir ülke olarak, bu süreçlerden güçlenerek çıkacağına da inanıyoruz." 23 Nisan resepsiyonunda ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK gazetecilere önemli açıklamalar yaptı. Bakan Gürlek, "Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nde bir daire başkanlığı kurduk. Bu şekilde faili meçhul bazı dosyaları, her dosya değil, bunları arkadaşlarımız inceleyecekler bakacaklar eksiklik varsa ilgili Savcı, Başsavcı arkadaşa iletecekler" diye konuştu.

Geçen yıl 23 Nisan Resepsiyonu'nda oluşan tablonun meyvelerini bu yıl net olarak TBMM'ye yansıdı.

Orta Doğu'da yaşanan savaşlar,"Terörsüz Türkiye" sürecinin, ülkemizin geleceği için hayati bir miras ve zorunluluk olduğunu apaçık gösterdi. Terörsüz bir Türkiye yeni nesillere bırakılacak en büyük ve gurur verici mirastır. Terörsüz Türkiye sadece güvenlik sorunu değil, aynı zamanda toplumsal huzur, kardeşlik ve ekonomik kalkınma demektir. Birlık ve beraberliğimizin tahkim edildiği bir süreçte tabandan yükselecek enerjiyle, BÜYÜK TÜRKİYE yolunda emin adımlarla yürünecektir.