Özgür Özel’e ara seçim ve Mansur Yavaş şokları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçimi zorşamak için geçen hafta çıkışlar yaptı, muhalefet partilerini dolaştı, meydan okudu. "Hodri meydan" diyerek 50-55 milletvekilinin istifası sözünü verdi ama bir milletvekilinin istifasını sunamadı.

Yaptığı çıkışlardan umduğunu bulamadı. Peki Özel bu çıkışları neden yaptı? Görünürde ara seçim istiyordu ama aslında Ekrem İmamoğlu'nu milletvekili adayı yapmak, ceza almadan yolsuzluk dosyalarından ceza evinden çıkartmak amacıyla ara seçim arayışındaydı. Özgür Özel ara seçim çıkaramadı. Ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şoku yaşadı. Yavaş, Özel yönetimine 'seyredemeyiz" çıkışında bulundu.

Yavaş'ın bu çıkışının "Özgür Özel'in muhalefet tarzını yetersiz bulduğu, salon toplantıları ve mitinglerinin yetersiz olduğunu ifade edişi" olarak konuşuluyor.

DESTEK ALAMIYOR

Gerçekten Mansur Yavaş'ın Özgür Özel ile istediği her an baş başa görüşme yapabileceği mümkün iken Özgür Özel'in İspanya'da bulunduğu sırada, 'seyredemeyiz' çıkışını halka açık bir alanda yapması, CHP'de iç çekişmeleri tetikledi. Mansur Yavaş'ın CHP içinde sıkıntılı olduğu biliniyor. Anketlerde hem Ekrem İmamoğlu hem de Özel'in önünde çıkmasına karşın CHP'ye hakim olan yönetimden yeterli desteği almıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya'dan döndükten sonra Genel Başkanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nde düzenlenen CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Mansur Yavaş'ın çıkışını masaya yatırdı. Tüm yetkili kurulların katılımıyla geniş kapsamlı bir değerlendirme yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'da olduğu için Yavaş'la bir telefon görüşmesi yapan CHP lideri Özel, 25 Nisan'da partili tüm belediye başkanlarını Ankara'da toplayacağını, Yavaş'la da ayrıca yüz yüze görüşeceğini söyledi. CHP Sözcüsü Zeynel Emre "Kamuoyunda belirli çevrelerde belediye başkanlıkları ve meclis üyeliklerinden istifa edilme yönündeki bazı konuşmaların geçtiğini görüyoruz. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bizim böyle bir irademiz yoktur" dedi. Emre, Yavaş'ın toplu istifa gibi bir görüşü veya talebinin olmadığını sözlerine ekledi. Özel yeni eylem planı konusunda görüşlerini almak için Cumartesi günü partili belediye başkanları ile toplantı yaptı. Özel, Yavaş'la da ayrıca bir görüştü.



MUTLAK BUTLAN

Özel, 27 Nisan'da da Parti Meclisi'ni toplayacak. Bu toplantılarda belediyelere yönelik gelışmelerin yanı sıra istinaf mahkemesinde bulunan "mutlak butlan" davası dosyasından parti aleyhine karar çıkması halinde alternatif parti seçeneği dahil, izlenecek yol haritasının ele alınması bekleniyor. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin mutlak butlanın dayanaksız olduğu" hükmüne ilişkin kararı İSTİNAF MAHKEMESİ'ni bekliyor. Mayıs ayında istinaf'tan bir karar çıkacağı konuşuluyor. Bozularak, CHP'ye kayyum atanması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkanlığa dönmesi söz konusu olabilir.

Aynı zamanda şaibeli kurultay soruşturması da sürüyor. Soruşturma, 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet' suçlaması kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülüyor. Bu kapsamda dosyası ayrılan isimler şunlar: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Öze."

KURULTAY DAVASI

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde CHP 4-5 Kasım 2023 Kurultayı'nda oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla Ekrem İmamoğlu dahil toplamda 12 kişi hakkında 1 YILDAN 3 YILA kadar hapis cezası ve yine aldıkları ceza süresince de SİYASİ YASAK istenen davanın görüşülmesine devam ediyor. Kimler yargılanıyor? Kabul edilen iddianame kapsamında şüpheli sıfatıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Özgen Nama, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serhat Can Eş, CHP eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ve CHP eski Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar'ın bulunduğu 12 isim.



DİPLOMA İPTALİ

İstanbul Bölge 7'nci İdare Dava Dairesi, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline itiraz için açılan davayı reddeden mahkemeyi haklı buldu. İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi, İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptaline ilişkin yürütmenin durdurulması talebiyle açtığı davayı reddetmişti. Bunun üzerine İmamoğlu'nun avukatları konuyu istinafa taşıdılar.

İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge 7'nci İdare Dava Dairesi, "yürütmenin durdurulması" talebini inceledi. Daire, İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi'nin iptal isteminin ret kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle yapılan başvuruyu reddetti. Kararda, "İstinafa konu kararın yürütülmesinin durdurulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı" ifade edildi. Ekrem İmamoğlu da bu kararı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay, ilk mahkeme kararı ve İstınaf kararını uygun bulursa, Ekrem İmamoğlu siyaset yasağı pozisyonuna düşecek. Böyle bir SON KARAR CHP'nin yeni bir ismi, Cumhurbaşkanı adayı göstermesine yol açacak. Böyle bir durumda Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olması yolunda CHP yönetiminin tahkimatı yapacağını değerlendiren Mansur Yavaş'ın da hazırlıkları olduğu konuşuluyor. Mansur Yavaş'ın da MUTLAK BUTLAN kararını beklediği, son çıkışı ve rahatsızlığı göz önüne alınarak CHP'den istifa etmesinin de gündeme geleceği değerlendiriliyor. CHP içindeki son dalgalanmaların Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı olma arzusu nedeniyle Mansur Yavaş arasında bir mücadeleyi işaret ettiği siyasi kulislerde konuşuluyor.