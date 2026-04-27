Trump’a yapılan saldırı ile kimlere mesaj veriliyor?

ABD ile İRAN arasında savaş devam ederken, Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılımıyla düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı bir saldırı gerçekleşti. Trump ve çok sayıda üst düzey hükümet görevlisinin katıldığı etkinlikte büyük bir kaos yaşandı. Gizli servis ajanları, Trump'ı, eşi Melania Trump'ı ve başkan yardımcısı JD Vance'i hızla sahneden uzaklaştırdı. Etkinliğe katılan diğer davetliler ise ağır silahlı güvenlik görevlileri mekânı kontrol altına alırken masaların altına sığınarak korunmaya çalıştı. Saldırganın Los Angeles County'nin güneybatısındaki Torrance'ten gelen 31 yaşındaki makine mühendisi Cole Tomas Allen olduğu açıklandı. SALDIRGANIN sorgusunda hedefinin Trump yönetiminde görev yapan yetkililer olduğunu söylediği eylemi bilinçli şekilde planladığını itiraf etti. Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından, gerçekleşen saldırı girişimine ilişkin paylaşımda bulundu.

DETAYLARI NELER?

Trump, olayın hemen ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Bir adamın birden fazla silahla bir güvenlik kontrol noktasından geçmeye çalıştığını söyleyen Trump, olayda bir Gizli Servis görevlisinin "güçlü bir silahla yakın mesafeden" vurulduğunu ancak kurşun geçirmez yeleği sayesinde kurtulduğunu söyledi. Trump, saldırganın hedefinin başkan olup olmadığının ise henüz net olmadığını söyledi. Başlangıçta duyduğu sesin bir tepsinin düşmesi olduğunu sandığını aktaran Trump, daha sonra bunun silah sesi olduğunu fark ettiğini söyledi. Olayın meydana geldiği mekânın "PEK GÜVENLİ BİR TESİS OLMADIĞINI belirten Trump, güvenlik endişelerine rağmen medya galasını bir ay içinde yeniden planlamayı düşündüğünü ifade etti. ABD basınında yer alan haberlere göre Allen'ın geçen yıl Kamala Harris'in başkanlık kampanyasına 25 dolar bağış yaptığı ortaya çıktı. Saldırganın kız kardeşi Avriana Allen'ın, California merkezli haber kuruluşu CalMatters'ta yazılım geliştirici olarak çalıştığı ve seçmen rehberleri hazırlayan ekipte yer aldığı paylaşıldı. Saldırganın OTELE GİRDİĞİ YER bir önceden incelenmiş görünüyor. Görgü tanıkları saldırganın, güvenlik kontrolünün zayıf olduğu iddia edilen geçici bir alandan çıkarak saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti. Söz konusu alanda içecek servis arabalarının bulunduğu ve denetimin yetersiz olduğu öne sürüldu Yetkililer, şüphelinin tek başına hareket edip etmediğini de araştırıyor. ABD'de büyük yankı uyandıran saldırı girişimi, üst düzey siyasi isimlerin güvenliğini bir kez daha gündeme taşıdı. ABD Başkanı Trump'a yönelik suikast girişimi sırasında kaydedilen görüntülerde FBI Direktörü Kash Patel'in tavırları dikkat çekti. Silah sesleriyle birlikte çevrede panik yaşanırken Patel'in sakin ve kontrollü duruşu sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar bu tavrı profesyonellik olarak değerlendirirken, bazıları ise "rahatlık" olarak yorumladı.

NE ANLAMA GELİYOR?

1 Ocak'ta Amerika'da zamanlama açısından oldukça manidar terör saldırısı gerçekleşti. Saldırgan hâlen görevde ABD askeri olması çok boyutlu ve karmaşık bir terör saldırısı ile karşı karşıya olduğunu göstermişti. Las Vegas'taki Trump International Hotel'in önünde meydana gelen Tesla Cybertruck patlamasının faili Matthew Alan Livelsberger ise hâlen görevde olan 37 yaşında bir ABD ordusu Özel Kuvvetler askeri idi. Trump yazısı önünde patlayan Cybertruck görüntüsü de mesajın Trump ve destekçisi Elon Muska olduğu konusunda herhangi bir soru işaretine yer bırakmıyordu. 14 Temmuz 2024... Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a, Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında suikast girişimi düzenlendi. Trump'ın kulağından kan aktığı da görüldü. Ardından kurşunun, kafasının yanından kulağını sıyırarak geçtiği anlaşıldı. FBI olay yerinde öldürülen şüphelinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı. Trump ,"Korkmayacağız, bunun yerine inancımızla dirençli kalacağız ve kötülüğe karşı meydan okuyacağız" dedi. Trump'a bir mesaj verildiği değerlendirildi. 15 Eylül 2024... Donald Trump'a bir silahlı saldırı girişimi daha yapıldı. Trump, sık sık golf oynamak için gittiği yerde silah sesleri duyuldu. Trump'a yakın bir noktada duyulan silah sesleri büyük paniğe yol açtı. 22 Şubat 2026... ABD Gizli Servisi, Trump'ın Florida'daki malikanesinin izin verilmeyen kısmına giren silahlı bir kişinin vurularak öldürüldüğünü duyurdu. Florida'nın Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago malikanesinin kuzey kapısı yakınında elinde 'av tüfeğine benzer bir silah ve yakıt bidonu' taşıyan biri görüldü. Kimliği açıklanmayan kişiyi, Gizli Servis ajanları ve Palm Beach County şerif yardımcısı vurdu.

KURŞUN GEÇİRMEZ

Kendisine yönelik saldırılar üzerine Trump kurşun geçirmez cam içinde konuşmalara başladı. Trump "Kimse bizimle uğraşmak istemez. Dünyanın tarihinde gelmiş geçmişin en güçlü ordusu, Amerikan ordusunu kutlamaya devam edeceğiz. Bizim ordumuz bir numara. 2.5 asırdır ordumuz düşmanlarını yok etmeye devam ediyor. Ordu operasyonları için en büyük bütçeyi ayarladık. Bir trilyon doların üzerinde bir bütçe ayarladık. Düşmanlarımız için bizim ordumuzdan büyük bir korku yok" dedi. ABD'deki derin devlet, atanmış daimi bürokratik tabaka, istihbarat topluluğu (CIA, FBI), Wall Street elitleri ve CFR (Dış İlişkiler Konseyi) gibi oluşumların birleşimi olarak görülmektedir. Trump'ın "Amerika Önce" politikası, küreselciler ve ABD'nin dış politikasını belirleyen elit yapılarla çatışmaktadır. Analizler, Trump döneminde gerçekleşen bazı güvenlik olaylarında görevdeki veya emekli askerlerin yer almasını, derin devletin Trump'a yönelik karmaşık mesajları olarak değerlendirilmektedir. Trump'a yönelık son saldırı resimıne bakınca ABD-İran savaşı devam ederken ABD Silah Baronları- küreselcilerin 'Savaşı tırmandırma 'amacıyla Trump'a kritik zamanlarda mesajlar verdikleri iddia ediliyor. Yakalanan saldırganın Trump'ın rakibi olan Demokrat Parti (Kamala Harris) ile bağlantısı kurulmasına özellikle dikkat etmekte yarar var.