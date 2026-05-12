Adaylık borsası CHP’yi sarstı

CHP'ye Antalya'ya Muhittin Böcek bombası düştü. Parti içindeki adaylık borsası gündemi etkiledi. Tutuklu Antalya Belediye Başkanı Böcek 8.5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi. Muhittin Böcek'in verdiği ifade CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kabusu olacak. CHP Malatya Mılletvekili Veli Ağbaba'nın nefesini kesecek özellikler taşıyor. Muhittin Böcek, 'Oğlumun söylediği adaylığım için istenen 1 milyon EURO (53 milyon lira) vermesi ifadesi doğrudur' derken, detaylı açıklamalar yaptı.

Muhittin Böcek ifadesinde, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in toplantı sırasında söylediği sözler sonrasında parti genel merkezinin adaylık ve kampanya çalışmaları için maddi ve manevi yardım talepleri konusunda gereğini yapması için Gökhan'a söylemde bulundum. Adaylık sürecinden bir süre önce oğlum yanıma gelerek, Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba tarafından arandığını ve 1 milyon EURO istendiğini söylemesi üzerine 'Sen gereğini yap' dediğini ifade etti" dedi.

'TALİMAT VERDİM'

Gökhan Böcek'in, Özgür Özel'in talebi üzerine Antalya'da lansman sırasında 200 bin dolar verilmesine yönelik ifadesi hatırlatılan Muhittin Böcek, "Bu konunun detayını bilmiyorum, fakat yukarıda da izah ettiğim gibi ben genel merkezin bu yönde bir talebi olacağından karşılanması hususunu kendisine bildirmiştim.

Ben Gökhan'a daha önceden seçim çalışmaları sırasındaki talepleri karşılaması yönünde talimat vermiştim" diye konuştu. Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek de etkin pişmanlık kapsamında 2 Mayıs 2026'ta verdiği ifadeyi aynen tekrarlayarak, ek ifadelerde bulundu:

"Büyükşehir Belediye seçimlerinde benim resmi bir görevim yoktu. Ancak bir aile bireyi olarak babam Muhittin Böcek'e destek olmak amacıyla yanında bulundum. 5-20 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara iline gitmiştim. Bu gitme nedenim Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba tarafından aranarak bizzat şahsım aranmıştır. Veli Ağbaba ile görüştüm. CHP Genel Merkezi'ne benden destek istediklerini, tarafımdan 1 milyon Euro verilmesi istendi. Ben Veli Ağbaba'yı aradım, parayı ayarladığımı söyledim. O da bana ertesi gün genel merkeze gelmemi ve parayla birlikte görüşeceğimizi söyledi.

Sonrasında uçakla sırt çantası içerisinde istenilen parayı Ankara'ya götürdüm. Ankara'da doğrudan CHP Genel Merkezi'ne gittim. Danışmaya uğradığımda 6. katta beni beklediklerini söylediler. Ben Veli Ağbaba ile görüştüm.

Getirdiğim parayı beni görüştürdüğü kişiye teslim etmemi istedi. Ben de teslim ettim. CHP Genel Merkezi'nce yine seçim döneminde Veli Ağbaba tarafından şahsım aranarak otobüs alınması istendi. Daha sonra otobüs alımları nakde dönüştü" ifadelerini kullandı.



'DESTEK PARASI GELİRDİ'

Gökhan Böcek'in devamındaki ifadeleri de çok önemli. Gökhan Böcek, Konyaaltı belediye başkanlığı seçim sürecinde partiye 15 milyon lira destek verildiğini kaydetti. Böcek şöyle söyledi: "Kemal Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden bize destek parası gelirdi. Bu son dönemde ise biz genel merkeze verdik. 2024 yılındaki yerel seçimlerde babam Muhittin Böcek'in aday olduğu seçimde Genel Merkez bize maddi destekte bulunmadı. Daha önceki seçimlerde destek sağlanıyordu. Bu seçimde yardım yapılmadı.

Zaten sizi Büyükşehir'e aday yapıyoruz, bir de yardım mı yapacağız şeklinde Veli Ağbaba tarafından bana beyanda bulunuldu." Peki genel olarak ne oldu? Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek avukatları eşliğinde ayrıntılı beyanda bulundular.

Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken, ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade verdi.

Başsavcılık binasında gerçekleştirilen işlemlerde, her iki şüpheli avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu. İfade sürecinde; dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği öğrenildi.

SONUÇ

MUHİTTİN BÖCEK ÇOK GEÇ ADAY OLMUŞTU. Bugün şaibeli olduğu iddialarıyla davalık olan 4-5 Kasım kurultayında Özgür Özel'i Genel Başkan seçtirerek CHP'nin kontrolünü ele geçiren Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehır Belediye Başkanlığı için CHP Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı düşünüyordu. CHP Antalya teşkilatı da mevcut başkan Muhittin Böcek için bastırıyordu. (NOT: Veli Ağbaba, Özgür Özel'in çok ama çok yakın dostudur.) MUHİTTİN BÖCEK'İN BOMBA İTİRAFLARI sonrası CHP'de neler olabilir? Özgür Özel kabusu olan Muhittin Böcek'i CHP'den ihraç edebilir mi? Muhittin Böcek, ARTIK CHP'DE KALAMAZ. CHP'DEN İSTİFA EDEBİLİR. BAŞKA BİR PARTİYE KATILABİLİR. EVET. ANTALYA-UŞAK AFYONKARAHİSAR BOMBALARI CHP'DE DEPREM ETKİSİ YARATMIŞ

DURUMDA.

PARA TESLİM SÜRECİ

Muhittin Böcek ifadesinde, seçim sürecinde Antalya'daki bazı iş insanları ve esnafların kendisine destek vermek istediklerini söylediğini, bu nedenle para toplama sürecine girdiğini anlattı. Paraların Euro ve Dolar cinsinden verildiğini, ancak taşınmasının daha kolay olması nedeniyle özellikle Euro talep ettiğini belirtti. İfadenin en dikkat çeken bölümü paranın taşınması ve teslim süreci oldu. Böcek, 100, 200 ve 500 Euro'luk banknotlardan oluşan yaklaşık 1 milyon Euro'yu siyah bir çantaya koyduğunu, bu çantayı özellikle ucuz ve dikkat çekmeyecek şekilde seçtiğini anlattı. Böcek, seçim süreci devam ederken ikinci bir para talebiyle daha karşılaştığını öne sürdü. İddiaya göre, yapılan bir görüşmede "seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyaç olduğu" belirtilerek kendisinden destek istendi. Böcek, ne kadar gerektiğini sorduğunda "7-8 milyon TL nakit olursa iyi olur" yanıtı aldığını iddia etti.