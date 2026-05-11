Emperyalistlerin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs planları

Gözlerin ABD ile İran arasındakı savaşın nerelere evrileceğine çevrilmişken Orta Doğu'daki savaşın rüzgarları Doğu Akdeniz'e esiyor.

Kıbrıs Adası jeopolitiğin merkezine oturuyor. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı İsrail- Yunanistan-Güney Kıbrıs Rumları tarafından sinsi askeri-siyasi planlar karşısında Türkiye gardını alıyor.

Ege ve Akdeniz hareketlenmeler artarken Türkiye'nin yeni bir "Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu"nu ile hazırlık yapıyor. MAVİ VATAN STRATEJİSİ olası gelişmelere göre şekillendiriliyor. Katil-Siyonist Netanyahu'nun Kıbrıs Rumlarını silahlandırdığı, Güney Kıbrıs'ta daha çok toprak satın alarak, kirli tezgahlar kurduğu ve kirli ittifaklarla Türkiye'yi rahatsız etmeye çalıştığı bir süreçte, MAVİ VATAN TAHKİM ediliyor.

MAVİ VATAN TAHKİMATI

Ege denizi ile ilgili Türkiye'nin Ege'de 6 mil, Karadeniz ve Akdeniz'deki karasularının 12 deniz mili olduğu yasa maddesi hâline geliyor. Son zamanlarda Yunanistan'ın Ege Denizi'nde karasularını 12 deniz miline genişletme yönündeki niyetini yeniden dile getirmesi, Türk-Yunan ilişkilerindeki hassas dengeleri bir kez daha gündeme taşıdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8 Haziran 1995 tarihinde tarafından oy birliğiyle kabul edilen tarihi bir kararımız var. CASUS BELLİ. Bu karar, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde karasularını 6 deniz milinin ötesine (özellikle 12 mile) çıkarma ihtimaline karşı net bir cevap niteliğindedir.

TBMM, böyle bir adım atılması halinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne, askeri önlemler de dahil olmak üzere tüm yetkilerin verilmesini ve bu durumun Yunanistan ile dünya kamuoyuna "dostane bir üslupla" duyurulmasını kararlaştırıyor. Bu karar, uluslararası hukuk açısından Türkiye'nin meşru savunma hakkını ve Ege'nin özel coğrafi koşullarını gözeten "equity" ilkesine dayanmaktadır.

Türkiye ve Yunanistan Ege'de altı millik karasuyu mesafesini uyguluyor. Cumhurbaşkanı'na Türkiye'nin henüz Münhasır Ekonomik Bölge ilan etmediği alanları "Özel Statülü Deniz" ilan etme yetkisi verecek.



DOĞU AKDENİZ HARİTASI

Türkiye, güney sahilleri (Anadolu) ile Libya'nın kuzeydoğu kıyıları arasındaki "ortay hat" prensibine dayalı bir sınırlandırma savunmaktadır.

Libya Anlaşması:

27 Kasım 2019'da Libya ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakatı, Türkiye'nin batı sınırlarını teyit etmiş ve Yunanistan- GKRY-Mısır arasında oluşturulmak istenen çapraz alanı engelledi. Türkiye, KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'nin haklarını garanti altına alarak, Ada'nın batısında ve güneyinde kendi kıta sahanlığı ile KKTC'nin ruhsat sahalarını birleştirdi. Türkiye, Doğu Akdeniz'de 200 millik MEB ilan etme hakkını, kıyı komşusu ülkelerle (GKRY hariç) müzakere ederek nihai sınırları belirlemeyi hedeflemektedir.

Kıbrıs Rum kesimi silahlanmanın yüksek olduğu bölgeler arasında sayılıyor. Dünya Bankası'nın verilerine göre adanın Güneyindeki Rum yönetiminin silahlı kuvvetlerinde 13 bin aktif personel görev alıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarında ayrıca İngiltere'ye ait iki egemen üs bölgesi var. Bu bölgelerdeki en önemli tesisler Akrotiri ve Dhekelia askeri üsleri. Adada ayrıca çatışmayı önlemek adına iki kesim arasındaki tampon bölgeden sorumlu barış gücünde yaklaşık bin asker bulunuyor.

İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Yunanistan'ın Kıbrıs çevresindeki askeri varlıklarını güçlendirmek amacıyla donanma unsurlarını bölgeye yönlendirdiler. Bu ülkelerin savaş gemileri ve hava savunma sistemleriyle Doğu Akdeniz'de devriye ve güvenlik görevleri yürütmesi bekleniyor.

Türkiye de Doğu Akdeniz'deki gelişmelere karşı askeri tedbirlerini artırdı. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini güçlendirmek amacıyla 6 adet F-16 savaş uçağını ve hava savunma unsurlarını adaya konuşlandırdı.

Fransa ve GKRY arasında imzalanan savunma anlaşmalarıyla, Fransa adada kalıcı askeri varlık elde ediyor ve ve daimî asker yerleştirme çabaları göze batıyor. Macron'un Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisi Rum bölgesi civarında dolaşıyor. Jeopolitik mücadelede askeri kapasitesini artırarak bir "üs" veya "savunma merkezi" konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir. Rum yönetimi, AB'nin SAFE programından sağlanan 1 milyar 200 milyon euro civarındaki kredi ile kara, deniz ve hava kuvvetlerini modernize ediyor.Fransa'dan tanksavar sistemleri (MILAN) ve modern devriye gemileri temin edilmesi çalışmaları sürüyor. ABD'nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından Rum komando kuvvetlerinin silahları yenilendi ve Amerikan M16-M5 tipi tüfekleri teslim edildi.



KÖYLERİ SATIN ALIYOR

Geçen hafta, Rum kesimi Limasol kentine bağlı Trozena köyü İsrailliler tarafından satın alındı. İsrail bağlantılı bir şirketin Trozena köyünde çok sayıda arsa ve konut satın aldığı belirlendi. Kıbrıs Rum kesiminde İsraillilerin büyük arazi satışlarıyla ilgili gelişmelerin, adanın demografik yapıyı İsrail-İran çatışmalarının ardından GKRY'ye giden İsraillilerin sayısının 20 bine ulaştığı belirtildi. İsraillilerin siyonist okulları ve sinagoglar kurarak kapalı alanlar (gettolar) yaratırken, Rum kesiminde önemli ekonomik birimleri ve geniş toprak alanlarını, organize ve kapsamlı bir şekilde satın aldıklarına tanık olunuyor.