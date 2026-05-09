CHP’den kaçan kaçana itiraf eden edene

CHP'de huzur yok. Fay hatları çatladı. Bölünmüşlük had safhaya çıktı. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda ve davalarda ardı ardına gelen itiraflar, Afyonkarahisar ve Uşak Belediye Başkanları ile ilgili olaylar, moralleri çok bozmuş durumda. Parti içindeki bölünmüşlük ve kavgaların son yapılan birçok ankette oy oranlarını düşürdüğü, yüzde 30'un altına düşüş olduğunu gösterirken, CHP'de liderlik zafiyeti de göze batıyor. Özgür Özel'in toparlayıcı ve kucaklayıcı yönetim gösterememesinin partiden kaçışları hızlandırdığı gözleniyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal; parti içindeki kavgalardan, bölünmüşlükten ve kendisine parti içinden yapılan saldırılardan muzdarip olarak CHP'den istifa etmeye karar verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan ve Özgür Özel'in CHP'den ihraç ettiği eski milletvekili Barış Yarkadaş; Burcu Köksal'ın CHP'den istifa ederek Salı günü AK PARTİ'ye katılacağını söyledi.

"CHP BENİ YORDU"

Burcu Köksal da TV'ye bir açıklama yaptı: "Bu süreçle ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Tüm Türkiye her şeyi öğrendi. İki tarafla mücadele etmek için seçilmedim. CHP BENİ ÇOK YORDU.Memleketime hizmet için milletvekilliğini bırakıp belediye başkanı oldum. Ama CHP ile mücadeleden yoruldum. Ben hizmet etmek istedim. Memleketime hizmet etmektir benim çabam. Ama CHP beni çok yordu" dedi. Afyonkarahisar'da İl Özel İdaresi'ne bağlı bir otoparkın belediyeye kazandırılması için girişimlerde bulunduğunu söyleyen Köksal'ın yakın çevresine yaptığı değerlendirmede; CHP'li üyelerin söz konusu teklifi reddettiğini belirttiği ifade edildi. Köksal'ın bu durumu "kırılma noktalarından biri" olarak değerlendirdiği öne sürüldü. Burcu Köksal'ın, sosyal medya üzerinden kendisine ve ailesine yönelik hakaretlerle ilgili de rahatsızlık duyduğu belirtildi. Köksal'ın, "Bana ve aileme özellikle sosyal medyada CHP üyesi olduğunu bildiğim kişiler tarafından sistematik küfürler, hakaretler ve saldırılarda bulunuldu. Bir avukat olarak bunların hepsini toparladım. Hem eski bir parlamenter hem de belediye başkanı olarak dosya halinde CHP'nin ilgili disiplin kurullarına yolladım" dediği aktarıldı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifası CHP'yi karıştırırken, CHP'den zorlukla ihraç edilen Özkan Yalım'dan Uşak bombası geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek; tutuklanan Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlıktan faydalandığını açıkladı. Gürlek gelişmeyi şu sözlerle duyurdu: "Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlıktan beyanda bulunduğunu duydum. Etkin pişmanlıktan faydalanacak olanların samimi olması lazım, bildiklerinin tamamını anlatması lazım. Gökhan Böcek'in de etkin pişmanlık beyanları alındı." UŞAK BOMBASI Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu Özkan Yalım, cezaevinden yazdığı mektupta CHP'ye binalar, arsa ve araç satın aldığını itiraf etti... Yalım şunları kaydetti: "CHP beni ihraç etti ama şunu bilmenizi isterim. Uşak, Türkiye'de 81 il içinde kiracı konumunda olmayan CHP örgütüne sahiptir. 10 yıl önce söz verdiğim gibi 4 katlı bina aldım, Uşak merkezde ve genel merkeze bağışladım. Vekil olduktan sonra bağış yaptım. Kendi ilçem olan Sivaslı'da arsa bağışladım ve partililerimizle en büyük ilçe binası yaptık. Diğer 4 ilçeye de bina aldık." Özkan Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya itirafçı olup kirli düzeni tek tek anlatmıştı. Murat Altınkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracına VIP dönüşümün belediyenin kasasından yapıldığını açıkladı. Öyle ki dönüşümün maliyeti olan 170 bin EURO belediyeye ait Uşak Sosyal Tesisleri Limited Şirketi tarafından karşılandı! Altınkaya; Özkan Yalım ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen Mercedes Benz marka iki aracın, İstanbul'da bir dizayn şirketinde VIP araca dönüştürüldüğünü, Özgür Özel'in kullandığı aracın 170 bin EURO + KDV tutarındaki dönüşüm bedelinin belediyeye ait Uşak Sosyal Tesisleri Limited Şirketi tarafından ödendiğini anlattı. Geçen hafta CHP'de önemli toplantılar oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "Seyredemeyiz" çıkışı üzerine Özgür Özel tüm CHP'li belediye başkanları ile Ankara'da toplantı yaptı. Bu toplantıda bazı belediye başkanlarının "MUTLAK KARARI ÇIKARSA ne gibi eylemler ortaya koyalım" değerlendirmeleri yapıldı. Bu gelişmeler, Özgür Özel'in Ankara İstinafı yakından takip ettiklerini işaret ediyordu. Bir yol haritası çizildiği açıklandı. Özgür Özel ve yönetimini çok tedirgin eden bir kritik dava daha var. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde CHP 4-5 Kasım 2023 Kurultayında oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla Ekrem İmamoğlu dahil toplamda 12 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve yine aldıkları ceza süresince de SİYASİ YASAK istenen davanın görüşülmesine 1 Temmuz'da devam edilecek.

KRİTİK SORUŞTURMA

Kabul edilen iddianame kapsamında şüpheli sıfatıyla; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Özgen Nama, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serhat Can Eş, CHP eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ve CHP eski Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar'ın bulunduğu 12 isim yer alıyor. Özgür Özel'in kaderini belirleyecek bu soruşturma da çok önemli. Soruşturma, "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçlaması kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülüyor. Bu kapsamda dosyası ayrılan isimler şunlar: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın."