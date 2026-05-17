Erdoğan’ın Türkistan, Trump ve Putin’in ise Çin ziyaretleri analizi

Yeni Dünya Düzeni inşası sürerken son bir hafta içinde Asya'da jeopolitik hamleler gerçekleşiyor. Türkiye'yi Yeni Dünya düzenine hazırlayan Başkan Tayyip Erdoğan Kazakistan'da tarihi temaslar yaptı. Erdoğan Türk Devletler Teşkilatı'nın kardeşlerimiz olan liderleri ile yeni yol haritası çizerken, ABD Başkanı Donald Trump da birbirine çok yakın havzada Pekin'de Çin lideri Şi Cinping ile jeopolitik görüşmeler gerçekleştirdi.

NE TESADÜF, Rusya Devlet Başkanı Putin de Trump'ın 13- 15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Çin ziyaretinden hemen sonra 19-20 Mayıs tarihlerinde ÇİN'e gidiyor. Erdoğan, Trump ve Putin'ın ASYA'da gerçekleştirdiği ziyaretler ardı ardına gelmesi çok dikkat çekti. Asya'daki bu zirvelerin anlam ve önemi çok büyük. Çünkü, Yeni Dünya düzeni inşa edilirken DÜNYA YENİDEN PAYLAŞILIYOR. Başkan Erdoğan, "TÜRKİYE'Yİ BİR KUTUP

BAŞI YAPMA" paradigmasıyla gece gündüz çalışırken, AMERİKA- RUSYA-ÇİN de 3 küresel güç olarak yeni dünyaya hazırlanıyor. EVET. YENİ DÜNYA ÇOK KUTUPLU OLACAK. ERDOĞAN'IN KAZAKİSTAN SEFERİ. Başkan Erdoğan TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI'NIN Türkistan'daki zirvede tarihi temaslarda bulundu ve konuşmalar yaptı. Dünyayı saran ateşin sıcaklığı ikili görüşmelere damgasını vurdu.



PUTİN DE GİDİYOR

Erdoğan, "Türkiye kutup başı olacak" paradigmasını destekleyecek 3 büyük zirve ülkemizde düzenlenecek. 7-8 TEMMUZ 2026 NATO Zirvesi, Antalya'da "COP31 İklim Zirvesi", Ankara'da sonbaharda TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI ZİRVESİ Erdoğan'ın KAZAKİSTAN ziyaretine katılan değerli kardeşim Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, çok önemli bir gelişmenin haberini verdi. ANKARA'da TDT'nin "güvenlik mimarisinin" temellerini atmasının beklendiğini belittti. TDT'ye Ankara'da eklenmesi planlanan öncelikler şöyle:

1- Güvenlik ve Savunma İşbirliği: Avrasya coğrafyasındaki askeri ve savunma sanayii entegrasyonu, bölgesel güç dengeleri çerçevesinde ele alınacak. Ortak güvenlik stratejilerini kurumsallaştırma adımları karara bağlanacak.

2- Ulaştırma ve Enerji Hatları: "Orta Koridor" ulaştırma ağının tam kapasiteyle işletilmesi ve yeni enerji geçiş hatlarının güvenliği özel bir protokole bağlanacak.

3- Dijital Ticaret ve Entegrasyon: Üye devletler arasında gümrük süreçlerinin dijitalleştirilmesi ve ticari engellerin kaldırılması imza altına alınacak.

PEKİN'de kritik jeopolitik görüşmelerin oluyor. ÇİN Devlet Başkanı Trump'la görüştü. Putin'le görüşecek.

Şi, "Trump'la şimdiye kadar yeni bir ikili ilişki, yapıcı stratejik ve istikrarlı bir ilişki kurduk ki bu da bir dönüm noktasıdır.

Bir gün önce gerçekleşen ilk görüşmelerinde Şi, Tayvan konusunda bir Amerikan başkanına şimdiye kadarki en sert uyarısını yaparak, meselenin yanlış ele alınmasının süper güçler arasında "çatışmalara" yol açabileceğini söylemesi dikkatleri çekti. Çin ziyaretinin yansımaları devam eden ABD Başkanı Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda İran gündemini değerlendirdi.

İran'ın direncinin farkında olduğunu ve hiçbir şeyi hafife almadığını vurgulayan Trump, yine de istemesi halinde İran'a kısa süre içinde büyük zarar verebileceklerini savundu. İran'ın tüm altyapısına zarar vermediğini ifade eden Trump, "Her şeyi iki günde yok edebiliriz" dedi.

İran ile diplomaside tekrarlanan aksaklıklara atıfta bulunan ABD Başkanı, "Tahran'ın müzakerelerde güvenilmez ve öngörülemez.

Bize istediğimiz her şeyi vereceklerdi, ama her anlaşma yaptıklarında, ertesi gün sanki o konuşmayı hiç yapmamışız gibi davranıyorlar. Bu herhalde beş kez oldu. Onlarda bir sorun var" dedi. Trump ayrıca olası bir çözümün askeri veya diplomatik olabileceğini ve bunun İran'ın tutumuna bağlı olacağını kaydederek, "Ya şiddetli olacak ya da şiddet içermeyecek, ben şiddet içermeyenini tercih ederim" diye konuştu.

3 Kasım'da ABD'de yapılacak kongre seçimleri hakkındaki bir soruyu da yanıtlayan Trump, "Seçimlerin İran konusunda ne olacağına karar vermesine izin vermeyeceğim" diyerek Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı yönündeki söylemini yineledi.



ÇİN ZİYARETİ BAŞARI

ABD Başkanı Donald Trump, 2 günlük Çin ziyaretinin ardından Washington'a dönerken, gezisini "harika bir başarı" şeklinde nitelendirdi. ABD Başkanı Trump, Washington'a dönüşünde Beyaz Saray'a girerken basın mensuplarına kısaca ziyaretini değerlendirdi. Trump, "Bu (ziyaret) harika bir başarıydı.

Çok iyi anlaşmalar ve ticaret anlaşmaları yaptık. (Çin'le) İyi ilişkilerimiz var. Muazzam bir başarıydı. Bence bu gerçekten tarihi bir andı" değerlendirmesini yaptı. Beyaz Saray'ın görüşmeyle ilgili açıklamasında, iki tarafında Hürmüz Boğazı'nın enerji akışının serbestliğini desteklemek için açık olması gerektiği konusunda anlaştığı ve İran'ın nükleer bombaya sahip olmaması konusunda ortak görüşe sahip oldukları belirtildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 19-20 Mayıs'ta Çin'e resmi ziyaret düzenleyeceği bildirildi. Putin'in Çin ziyaretinin ABD Başkanı Trump'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği Çin ziyaretinden hemen sonra gerçekleşecek olması dikkat çekti. Ziyarette, Putin ve Şi'nin Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacağı kaydedilen açıklamada, uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacakları aktarıldı. Açıklamada, Putin ve Şi'nin "2026- 2027 Rusya ve Çin Eğitim Yılları" adlı etkinliğin açılış törenine katılacağı ve görüşmelerin ardından üst düzey ortak bildiri ile hükümetler arası, kurumlar arası ve diğer bazı ikili belgelerin imzalanmasının planlandığı ifade edildi. Putin ve Şi, son olarak Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Eylül 2025'te Çin'de görüşmüşlerdi.

SONUÇ

Bir hafta içinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRKİSTAN, Trump ve Putin'in ardı ardına Şi Cinping ile Pekin de görüşmelerinin yankılarını gelecek aylarda daha net göreceğiz. Dünyanın çivisinin çıktığı, 3. Dünya Savaşı'nın nükleer silahların tartışıldığı bir dönemde bu zirvelerin adeta 2'NCİ YALTA KONFERANSI manasına geldiği değerlendiriliyor. Hatırlayalım. 4-11 Şubat 1945'te Kırım'da düzenlenen Yalta Konferansı'nda; ABD (Roosevelt), İngiltere (Churchill) ve SSCB (Stalin) liderleri dünyayı paylaşmışlardı. Yaşadığımız günlerde de 21. yüzyıl inşası sürüyor. ALASKA'DA TRUMP-PUTİN BULUŞMASI çok önemli jeopolitik gelişmelere konu olmuştu. YENİ DÜNYA DÜZENİ İNŞA EDİLİRKEN, TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATINI CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN İLMEK İLMEK KURDU. EVET. TÜRKİYE YENİ DÜNYANIN 'KUTUP BAŞI' OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA YÜRÜYOR.