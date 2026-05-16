CHP’de Temmuz ayı çok sıcak geçecek

Meteoroloji uzmanların tahminine göre bu yıl Temmuz ayı çok sıcak geçecek.

CHP'de moraller bozuk. Teşkilatlarda büyük huzursuzluk gözleniyor. CHP'de liderlik zafiyeti var. Özgür Özel son gelişmeler karşısında DAĞILMIŞ bir görüntü veriyor. CHP kulisleri CANLI VE HAREKETLİ.

Son 15 gündür CHP'den kaçanlar ve itirafta bulunan CHP Belediye Başkanları Özgür Özel için uykusuz gecelere yol açmıştı. Ancak, Temmuz ayında CHP'li Belediyelerle ilgili yolsuzluk iddiaları üzerine açılmış çok kritik davaların görülecek olması ve önümüzdeki haftalarda da CHP'den istifa etmeyi düşünen 11 belediye başkanının ateşinin Özgür Özel'i PANİKLETTİĞİ konuşuluyor.

BÜTÜN DAVALAR

Temmuz ayı davaları şöyle:

1)Ankara İstinaf Mahkemesi, CHP hakkındaki MUTLAK BUTLAN davası kararını verecek. 3 ihtimal var.

Tutuklu, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek, tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın özellikle, CHP kurultayına ilişkin yaptığı itirafların istinaf mahkemesinde görüşen davayı çok etkilediği ve Mutlak Butlan-TEDBİR kararının çıkacağı öne sürülüyor. Böyle bir karar, Özgür Özel'in Genel Başkanlığının sona ermesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geriye dönmesine yol açacak.

2) 1 TEMMUZ'da, 2023 tarihli CHP kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla Ekrem İmamoğlu ve 12 önemli CHP'li hakkında Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi karar verecek.

3 yıla kadar ceza ve Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ihtimali bulunuyor.

3) 6 TEMMUZ'da Ekrem İmamoğlu'nun diploması ile ilgili karar verilecek. Ekrem İmamoğlu, 'resmi belgede sahtecilik' suçlamasının bulunduğu diploma davası İstanbul 59'uncu Asliye Mahkemesinde 6 Temmuz'da görülecek. İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi, İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın reddedilmesine oy birliğiyle karar vermişti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi tarafından diploma davasına ilişkin verilen karar şu şekildedir:

Talebin Reddi: İstanbul 5. İdare Mahkemesi, İmamoğlu'nun 31 yıllık diplomasının "açık hata" ve "yokluk" gerekçeleriyle iptal edilmesi işlemine karşı açtığı davayı reddetmişti. Bu ret kararı üzerine İmamoğlu avukatları istinafa başvurarak yürütmeyi durdurma talep etmişti... İstinaf Kararı: İstanbul Bölge 7. İdare Dava Dairesi, istinaf dilekçesindeki gerekçelerin yürütmenin durdurulmasını gerektirir nitelikte olmadığına oybirliğiyle karar vererek bu talebi reddetti. Davada, İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararı üzerine İstanbul 59'uncu Asliye Mahkemesi mütalaası kararı verecek. (NOT: Mütalaa, mahkeme hüküm kurmadan önce sunulması gereken yasal bir ön şarttır. Ceza yargılamasında Cumhuriyet Savcısının, delillerin toplanıp tartışılmasından sonra davanın esası (sonucu) hakkında verdiği nihai kanaat ve görüş metnidir.)

4)6 TEMMUZ'da Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı Casusluk Davası'na da devam edilecek.

5)10 TEMMUZ'da ,CHP'nin İstanbul İl kongresinin şaibeli olduğu iddiasıyla açılmış davaya devam edilecek. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi dün davaya 10 TEMMUZ'DA devam kararı aldı. Ayrıca,Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yeniden birleştirme talebine ilişkin muvafakat gönderilmesine ve Gürsel Tekin'in İl Başkanı olarak görevine devam kararları verildi.



EN ÖNEMLİSİ DİPLOMA DAVASI

TEMMUZ ayının çok önemli davası, Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası olacak. 16 Şubat 2026'da yapılan duruşmada, mütalaa açıklanması bekleniyordu.

Ancak, İstanbul 59'uncu Asliye Mahkemesi, İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararının dosyaya girmesi için davayı 6 Temmuz'a erteledi.

İstanbul 5'inci İdare Mahkemesi, 23 Ocak tarihinde İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davanın reddedilmesine oy birliğiyle karar vermişti. İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararının dosyaya girmesi üzerine, mahkeme MÜTALAA kararını verecek. Özkan Yalım'ın ek ifadesi CHP'yi sarsmayı sürdürüyor.

İtiraflarında yeni bir bölüm çok konuşuluyor. Özkan Yalım, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına aday olduğu kurultay öncesinde 200 bin TL verdiğini söylemişti. Özel'in WhatsApp üzerinden irtibata geçip, "Ne kadar para verebilirsen o kadar ayarla" dediğini anlatıyor. Özkan Yalım, 1 milyon Tl hazırladığını söylüyor.

Denizli'de MAVİ ÇANTA bombası patlıyor. Nitekim, 14 Ekim'de Özgür Özel Denizli'ye gidiyor. Özkan Yalım bu arada Özgür Özel'e 1 milyon TL'yi getirdiğini söylüyor. O da kara kutusu olan Demirhan'a yönlendiriyor.

Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. Tutuklu Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e para verdiği iddiaları siyasi kulislerde, CHP'nin kurumsal niteliğini zedeleyip zedelemediği tartışmalarını başlatırken, CHP hakkında kapatma davası iddialarını tırmandırdı.

Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü çatı davası iddianamesi açıklandıktan sonra sorumluluk konusu gündeme düşmüştü.

İddianamenin 257 ve 258'inci sayfasında 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 69 maddesi uyarınca Yargıtay Başsavcılığı'na kapatma davası konusunda 'bildirimde' bulunulmuştu. Bu gelişme CHP'de kapatma davası gündeme gelebilir tartışması başlatmıştı. İstanbul Başsavcılığı kapatma davası açın demiyordu. Dava açma yetkisi Yargıtay Başsavcısı ait. Yargılamayı da Anayasa Mahkemesi yapar. CHP'nin rüşvet ve hileyle ele geçirildiği iddiası kritikti. Özkan Yalım'ın iddia ettiği paralar konusu, eğer mahkemeler tarafından ispatlanırsa, CHP'nin kurumsal sorumluluğu oluşur tartışmaları sürüyor.



YENİ İSTİFALAR VE İTİRAFLAR

CHP kulisleri çok hareketli.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa etmesinin, CHP içinde rahatsız olan belediye başkanlarının önünü açtığı değerlendiriliyor. Yeni itiraflardan ve CHP'den istifa edecek yeni belediye başkanları kulisleri yoğunlaştı.

Özgür Özel'in CHP'den ihraç ettiği Eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın yaptığı açıklamalar CHP'deki yeni gelişmeleri işaret ediyor. CHP kulislerinde, son 2 iddia öne çıktı: "Yeni bir itirafçı daha olabilir. Önümüzdeki dönemde 5 kişinin daha etkin pişmanlıktan faydalanacağı" ve "CHP'den 11 Belediye Başkanı daha istifa etmeyi düşünüyor." Soruşturmaların bu illerde başka gelişmelere yol açabileceği değerlendiriliyor. Köksal, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimdi.

Özgür Özel yönetimi mobbing uyguladı. CHP'den kaçtı. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın da Eskı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim. Özgür Özel yönetimi ile arası limoni. Özgür Özel yönetiminin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın il başkanı ve vekillere de tavırlı oluşunun, önümüzdeki aylarda yeni gelişmelere konu olacağı ve CHP'den kaçışların hızlanacağı konuşuluyor. ÖMÜR GEÇER. CHP'DE HİZİPÇİLİK VE KAVGA BİTMEZ.