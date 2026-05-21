Birilerinin moralini bozan muhteşem Efes-26 Tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı 50 ülkenin katılımı ile muhteşem savaş tatbikatları ile devam ediyor. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'in muhteşem savaş planlarıyla Türk Ordusu düşmanların nefesini kesecek. Efes tatbikatı Türk karasuları ve uluslararası sularda icra edilirken, birilerinin morallerini bozacak derin mesajlar veriyor. Türkiye'nin çelik kanatları şov yaparken, kahraman denizciler TCG Anadolu gemisinin merkezde olduğu çıkarma harekatıyla düşmanlara korku salıyor. ATAK helikopterleri, Bayraktar TB3 ve Zırhlı Amfibi Hücum Araçları boy gösteriyor. Tam teçhizatlı deniz piyadelerinin ve ana muharebe tanklarının sis perdeleri arasından sahile iniyor. Doğanbey körfezinde müşterek taarruz gerçekleştirirken, Türk savunma sanayisinin modern silahları kahraman Mehmetçiklerin muharebe kabiliyetiyle göz dolduruyor. Türk Ordusunun askeri kapasitesinin ulaştığı noktanın verdiği derin mesajlar var. Küresel aktörlere verilen mesajlar, Türkiye'nin bölgesel güç-küresel aktörlüğünün gerçek resimleridir.

TARİHİ GÜNLER

Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'le beraber tarihi günlere tanık oluyoruz. Aziz milletimizin gurur kaynağı, kahraman Mehmetçiğin 86 milyonluk ülkemizi huzur içinde yaşatan gücüne-savaşma kabiliyetini gözyaşlarımızı tutarak seyrediyoruz. Doğanbey körfezinde atılan bombaların sesi Ege'de çınlıyor. Doğanbey körfezinden müjdeyi veriyorum. Türk Donanmasını Akdeniz'in, adalar denizi Ege'nin, Karadeniz'in en güçlü konumunu sağlayan Cumhurbaşkanımız, ilk TÜRK uçak gemisini 2027 yılı sonbaharında denize indirecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kahraman denizciler aynı anda 50 savaş gemisini vatanımız için, 24 savaş gemisini dostlarımız için inşa ediyor. Tersanelerimiz gece gündüz çalışıyor. Evet, EFES Tatbikatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koordinasyonunda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin katılımıyla iki yılda bir İzmir Seferihisar'daki Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen, Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı birleşik/müşterek fiili atışlı askeri tatbikatıdır. 50 ülkeden 10 binin üzerinde askeri personel sahada yer alıyor. Gerçek mühimmat kullanımı, amfibi (çıkarma) harekatı, özel kuvvetler operasyonları, paraşüt atlayışları ve yakın hava desteği gibi senaryolar sahneleniyor. Tatbikat kapsamında, yerli ve milli savunma sanayi ürünleri sergileniyor. Son teknoloji sistemlerin boy gösterdiği savunma sanayii sergilerini gururla geziyoruz. Tatbikata yabancı gözlemci daveti kapsamında, Ankara'da askeri ataşeliği bulunan ülkelerin askeri ataşelerine, katılımcı ülke askeri erkânına, NATO makamlarına ve savunma sanayi firmalarınca teklif edilen ülkelerde görevli personele katılıyor. Libya'nın kaderini değiştiren bir gelişme oldu Efes-26 tatbikatında. Libya'yı bölmek istediler, Türkiye engel oldu. Libya'da iki ayrı yönetim oluşturmaya çalıştılar. Türkiye Bingazi ve Trablus yönetimlerinin askerlerini bir ve beraber olarak EFES-26 tatbikatında bir araya getirdi. Modern savaşların önemli bir enstrümanı olan haberleşme amacıyla birlikler arasında etkin bir haberleşme sistemi tesis edildi. Bu kapsamda tatbikatın Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri desteği yerli ve milli savunma sanayi firmaları tarafından üretilen çok kanallı emniyetli muhabere sistemleriyle sağlanıyor. Söz konusu sistemler üzerinden bilgisayar destekli muharebe sahası uygulamaları, mesaj aktarma sistemleri, uzaktan görüntülü görüşme ve emniyetli ses ve veri servisleri başarı ile çalışıyor.

KARDEŞ LİBYA

Türkiye'nin ev sahipliğinde icra edilen EFES-2026 Tatbikatında Libya'nın doğusundan 331, batısından 171 personel olmak üzere toplam 502 personel, Türk Silahlı Kuvvetleri ile müşterek olarak eğitim yapmakta. Flintlock-2026'da ülkemizin desteğiyle başlatılan bu süreç, Libya ordusunun Libya toprakları dışında ilk defa EFES-2026 tatbikatına katılımıyla devam etmekte. Tatbikata Libya bayrağı altında, tek Libya olarak katılan, Libya askeri personeline; Bot, Mayın/ EYP, Tahkimat ve Beka, Özel Kuvvet Harekâtı, SAT/SAS, İlk Yardım ve Sıhhi Tedavi, Amfibi Harekât, MEBS ve Muharebe Enkazı Arama Kurtarma alanlarında eğitimler verilmekte. Türk Silahlı Kuvvetleri; Libya'da "Tek Libya, Tek Ordu" hedefi doğrultusunda somut adımlar atarak, yürütülen faaliyetlere destek vermekte; Türkiye'nin katkılarıyla icra edilen bu çalışmalar, taraflar arasındaki koordinasyon ve operasyonel uyumun geliştirilmesine önemli katkı sağlamakta. Aynı şekilde; yeniden yapılanma sürecine olan desteğimizin bir parçası olarak Suriye Ordusu çekirdek bir unsur ile EFES 2026 Tatbikatına katılım sağlamakta. Suriye toprakları dışında ilk defa bir tatbikata katılan Suriye ordusuna olan eğitim desteğimiz devam edecektir. Sonuç: Kahraman Türk Ordusu bugün (perşembe) Başkomutanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önünde tarihi tatbikatını dostlara mutluluk, düşmanlara korku salacak bir tempo ile tamamlayacak.