Müthiş bir dönüş hikayesi

Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina, doğum yapıp uzun süre kortlardan uzak kaldığı zorlu ameliyat ve rehabilitasyon sürecinin ardından muazzam bir geri dönüşe imza attı. Svitolina, başkent Roma'daki İtalya Açık finalinde ABD'li Coco Gauff'u 6-4, 6-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Svitolina, daha önce 2017 ve 2018 yıllarında kazandığı bu turnuvada 3. kez şampiyonluğa ulaşmış oldu. Şampiyonluk yolunda sırasıyla dünya 2 numarası Elena Rybakina, dünya 3 numarası Iga Swiatek ve finalde dünya 4 numarası Coco Gauff'u mağlup ederek inanılmaz bir performans sergiledi. Ekim 2022'de kızı Skai'yi dünyaya getiren ve kariyerine ara veren raket, 2023'teki dönüşünden bu yana çok güçlü bir grafik çizdi. Bu zaferle birlikte Svitolina, kariyerinin tekler düzeyindeki 20. WTA şampiyonluğunu kazandı.

UKRAYNALILARA ADADI

Ayrıca toprak zemindeki kariyer finallerinde 8'de 8 yaparak eşine az rastlanır bir rekora ulaştı. Anne olduktan ve ağır sakatlıklar geçirdikten sonra gösterdiği bu sarsılmaz iradeyle tenis dünyasına damga vuran yıldız oyuncu, kupayı savaşın gölgesindeki ülkesine ve evlerinde maçları takip eden Ukraynalılara adadığını belirtti.



ÇAĞLA'DAN FİNAL BAŞARISI

MİLLİ tenisçi Çağla Büyükakçay, İsveç'te düzenlenen W35 Bastad Turnuvası'nda final oynayarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Final karşılaşmasında Britt Du Pree ile karşılaşan deneyimli sporcu, mücadeleden 6-1 ve 6-1'lik setlerle mağlup ayrıldı. Bir başka temsilcimiz Berfu Cengiz ise WTA 250 Rabat ilk turunda, ev sahibi raket Yasmine Kabbaj karşısında 6-7, 3-6'lık setlerle mağlup oldu.



ALCARAZ WİMBLEDON'DA DA YOK

DÜNYA 2 numarası Carlos Alcaraz, devam eden bilek sakatlığı nedeniyle çim sezonunda katılacağı Queen's ve Wimbledon'dan, çekildiğini açıkladı. Barcelona'daki turnuvada sakatlanan ve bir süredir bileğinde atel bulunan İspanyol yıldız, 24 Nisan'da da Roland Garros'tan çekilmişti.



SİNNER RESMEN UÇUŞA GEÇTİ

ROMA finalinde Casper Ruud'u yenerek şampiyon olan Jannik Sinner, 24 yaşında Golden Masters yaparak tüm Masters'ları tamamlarken, hem üst üste 6. Masters şampiyonluğunu kazandı, hem de Masters'lardaki galibiyet serisi rekorunu da kırdı. Sezonun bütün toprak Masters'larını kazanan raket, 50 yıl sonra Roma'yı kazanan ilk İtalyan oldu. Djokovic'ten sonra tarihte Golden Masters yapan ikinci tenisçi olan Sinner'e "Bu ayrıcalıklı kulübe hoşgeldin" paylaşımı yapan Sırp efsane, oyuncuyu tebrik etti. Nadal'dan sonra ikinci aynı sezon toprak Masters üçlemesi yapmış olması toprakta da ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Evet en büyük rakibi şu an devre dışı fakat bu yüzden her şeyi kazanması beklendiği için de büyük bir baskı altında.

