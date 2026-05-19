Türk dünyası fotoğrafında Kuzey Kıbrıs

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, yakın coğrafyada artan çatışmalar ve büyük güç rekabetleri karşısında,diplomatik hamlelerini çok boyutlu bir şekilde sürdürmektedir. TÜRK Devletler Teşkilatı'nın anlam ve önemine baktıktan sonra, Başkan Erdoğan'ın önceki gün katıldığı Kazakistan ziyaretinin dünyaya verdiği derin mesajları analiz edelim. Değişen küresel dengeler karşısında Türk dünyasını uluslararası arenada karar alıcı ve dikkate alınan bir güç bloğu haline geldiği gözleniyor. TDT'nin Ekonomik Entegrasyon anlamı: Hazar geçişli uluslararası doğu-batı orta koridorunun geliştirilmesi ve ticari engellerin azaltılmasıyla bölgenin lojistik ve ekonomik potansiyeli çok artmıştır. Orta Koridor-ZENGEZUR'un canlandırılması, Türkiye'yi küresel güzergâhları yeniden şekillendiren stratejik merkeze dönüştürüyor.

KAZAKİSTAN MESAJLARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan 'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katıldı. TÜRK DEVLETLERİ BAŞKANLARI Astana'daki bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdi. Muhtelif alanlarda akdedilen 12 belgeye ilave olarak Tokayev ile 'Ebedi Dostluk ve Genişletilmiş Stratejik Ortaklık Bildirisi'ni imzaladı. Enerji alanında Kazak petrolünün Bakü-Tiflis-Ceyhan Hattı üzerinden aktarımı konusunda, Kazakistan'ın Azerbaycan ile vardığı mutabakatı üzerinde önemli değerlendirmeler yaptılar. Türkiye Petrolleri ile Kazak muadili arasında petrol ve gaz sahalarının işletilmesine dair belgeler imzalandı. Erdoğan, Kazakistan dönüşünde, çok önemli bir gelişmeyi vurgulayarak "Türkiye için bu zirvenin bir diğer önemi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman'ın zirveye katılımıydı" dedi. Orta Doğu'daki ABD ile İran arasındaki savaşın ve Netanyahu'nun Lübnan'a saldırdığı bir süreçte Kıbrıs Adası jeopolitiğin merkezine oturuyor. ABD'nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından Rum komando kuvvetlerinin silahları yenilendi ve Amerikan M16-M5 tipi tüfekleri teslim edildi.

ERDOĞAN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Doğu Akdeniz'de enerji satrancı oynanırken , kritik bir süreçte,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'yı Türk Devletler Teşkılatı'na ..olmalarını sağlaması ve son Kazakistan zirvesıne KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın katılımını sağlaması gerçekten hayati bir gelişmedir. Hatırlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan üst üste üç Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında tüm dünyaya "KKTC'yi tanıyın" çağrısında bulundu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev' de KKTC'nin tanınması gerektiğini açıkça ifade etti Erdoğan ve Aliyev'in destekleriyle KKTC TDT'ye gözlemci üye oldu. Erdoğan geçen yıl da KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet Yerleşkesi, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür" demişti. 2026 yılı sonbaharda ev sahipliği yapacağımız 13. Zirve ile dönem başkanlığı Türkiye'ye geçecek. Erdoğan bu konu ile ilgili Kazakistan dönüşünde önemli vurgulamalar yaptı. Türk Yüzyılı kapsamında Erdoğan, Türk dünyası ile ilişkilere her zaman önem veren bir iktidar olduklarını ve Türk Devletleri Teşkilatı ile bunu taçlandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Türk dünyası çalışmalarına verdikleri öneme binaen Türk dünyasından sorumlu bir başkanlık kurduklarını ve Türkiye'de ilk "Türk Dünyası Vizyon Belgesi"ni hazırladıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Türk dünyasının ekonomik, kültürel, stratejik açılardan potansiyeli çok yüksek. Biz, bu potansiyeli harekete geçirmek, diplomasi, enerji, ticaret, ulaştırma, güvenlik, savunma başta olmak üzere her alanda daha ileri atılımlar yapmak için gayret gösteriyoruz" dedi.



SONUÇ

KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN hedefi TDT içerisinde gözlemci üyelikten çıkarak asil üyeliğe geçmek ve Türk halkları arasındaki ilişkileri daha üst düzeye götürmek. Gelişmeler gösteriyor ki, KKTC'nin TDT ülkeleri ile ticari ve turizm ilişkilerinin geliştirilmesi gündeme giriyor. TDT üyesi diğer ülkelerle KKTC'nın ilişkileri pekişiyor.