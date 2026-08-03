Emperyalistlerin prangası kırılacak

Başkan Erdoğan, AK Parti İl Danışma Kurulu'nun toplantısında, "Terörsüz Türkiye sürecimizi herhangi bir yol kazası olmadan bugüne kadar getirmeyi başardık. Halkımız, ülkemize ekonomik faturası 2,3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor" diyerek Meclis'in çalışmalarından bahsetti. Erdoğan, "40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, 40 yıldır enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi adeta tüketen, 40 yıldır on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu meselenin çözülmesi hususunda ciddi bir beklenti, toplumumuzda ciddi bir talep var. Halkımız, ülkemize ekonomik faturası 2.3 trilyon doları aşan bu sorunun artık kalıcı biçimde çözülmesini istiyor. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elbette siyaset kurumunun da desteğiyle bizim başaracağımıza inanıyor. Biz de bu inancın boşa çıkartılmasını asla ve asla istemiyoruz. Meselenin çözümü noktasında toplumun farklı kesimlerinde oluşan güçlü mutabakatın heba edilmemesi, gündelik siyasetin gelip geçici hesaplarına kurban edilmemesi gerektiği inancındayız. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile zaten ilk günden itibaren yapıcı ve samimi tavrımızı pek çok defa ortaya koyduk. Çözümsüzlükten yana değil, çözümden yana olduğumuzu; bunun için son derece hasbi bir mücadele verdiğimizi her kritik kavşakta aziz milletimize çok net biçimde gösterdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de aynı yapıcı tavrı sürdüreceğiz. Hazırlıklarını tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz" dedi.

YASA BEKLENİYOR

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Terörsüz Türkiye'nin tarihi sorumluluk olduğunu aktaran Bahçeli, Türkiye'nin, uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Yasa metni Meclis'ten geçse dahi, uygulamanın fiilen başlayabilmesi için Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahada terör örgütünün gerçekten silah bıraktığını ve feshedildiğini tespit ve teyit edilmesi söz konusu olacak. Sürecin şeffaf yürümesi için "Gözetleme ve Denetleme Mekanizması" kurulacak ve güvenlik birimleri düzenli olarak kurulu bilgilendirecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çerçeve yasanın 15 maddeden ibaret olduğunu açıkladı. Gürlek, "Burada genel af düzenlemesi yok. Şahsa özel bir düzenleme yok. Şu anki pakette sadece PKK mensuplarına ilişkin düzenleme var" dedi. Çerçeve yasa af niteliğinde olmayacak. Düzenlemede PKK kurucusu Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacak PKK terör örgütünün eylemlerine katılmış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacak. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri, örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alacak.

IRAK'LA ORTAK ÇALIŞMA

Irak'ın bu süreçteki stratejik özellikleri ve oynadığı rol çok önemli. Türkiye içinde silahlı gücü kalmayan ve Irak'a çekilen terör örgütün fesih ve silah bırakma sürecinin tamamlanabilmesi için Irak'taki varlığının sonlandırılması gerekiyor. MİT Başkanıİbrahim Kalın; IrakCumhurbaşkanı NizarAmedi, Başbakan Zeydi,Irak Yüksek Yargı KonseyiBaşkanı Faik Zeydan,Kerkük Valisi MuhammedSeman Ağa'yı ziyaretetti. Erbil'de MesutBarzani ve NeçirvanBarzani, Süleymaniye'deBafıl Talabani ile biraraya geldi. Bu temaslarınodak noktasındaPKK'nın tasfiyesi vardı.Terör örgütü PKK'nınkampları, lojistik hatlarıve finansal kaynaklarıağırlıklı olarak Iraktopraklarında (özellikleKandil, Gara, Sincar veMahmur) yer almaktadır.Irak'ın kuzeyindeki MahmurMülteci Kampı'ndasiviller ile PKK militanlarıve ailelerindenoluşan yaklaşık 16 binkişinın yaşadığı ifade ediliyor. Kamptaki kişilerin bir bölümü Irak vatandaşlığına geçerken, tesislerde yaklaşık 2 bin PKK üyesinin barındığı tespit edildi.

SONUÇ

Türkiye, 50 yıllık emperyalist prangayı kırıyor. PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi ve silah bırakması, Türkiye'nin yarım asra yakın süredir sürdürdüğü güvenlik, dış politika ve sosyo-ekonomik dinamiklerde köklü bir dönüm noktası anlamını taşımaktadır. Bu sürecin gerçekleştirilmesi; ülkemizde İÇ CEPHE'nin pekişmesi, sınır güvenliğinin sağlanması ve bölgesel jeopolitikte Türkiye'nin elinin güçlenmesi açısından hayati bir öneme sahip olunmasıdır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin başta turizm, tarım ve sanayi olmak üzere ekonomik yatırımlar için cazibe merkezi haline getirecektir. Türkiye'nin sınır ötesi operasyon yükünün azalması ve komşu ülkelerdeki (Suriye ve Irak) istikrarsızlık kaynaklı güvenlik risklerinin bertaraf edilmesi ve TERÖRSÜZ BÖLGE mottosu gerçekleşmesinin önü açılacaktır. Türkiye'nin terör kartını kullanan emperyalist dış aktörlerin müdahale alanını daraltarak bölgesel denklemde daha bağımsız ve aktif bir strateji izlemesi söz konusu olacak.