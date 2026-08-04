Başkan Erdoğan’a suikast düzenleyen hain 10 yıl nasıl saklandı?

UNUTMAYALIM. SU UYUR DÜŞMAN UYUMAZ. Derin ABD/ CIA istihbarat servisince kurulmuş aparat FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe teşebbüsünün üzerinden 10 yıl geçti. O gece tanklara ve silahlara karşı göğsünü siper eden demokrasi kahramanlarını bir kez daha minnetle andık, nur içinde yatsınlar. Gazilerimize şükranlarımızı sunarız. 15 Temmuz 2016'daki CIA APARATI FETÖ darbe girişimi sırasında Başkan Erdoğan'a suikast düzenlemek amacıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine giden hain timde yer alan Burkay Karatepe'nin MİT ve Emniyet güçlerinin operasyonuyla yakalandı. FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin Türkiye içinde 10 yıl nasıl saklandığını, kimlerden destek aldığını, yabancı istihbarat servislerince nasıl kullanıldığı FETÖ tehlikesinin geçmediğini gösteriyor. MİT ve Emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Bu hainin 10 yıl Türkiye içinde nasıl saklandığını incelemekle gerekli dersleri alacağımız söz konusu olacak. Erdoğan, TBMM'de uyarılarda bulunmuş, aradan geçen 10 yıla rağmen, "FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış olsa da tehlike hâlâ devam etmektedir" demişti. "Dikkatli olacağız, tetikte olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz" diyerek uyarılarını sürdüren Erdoğan, "Fırsatını bulduğu ilk anda kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Unutursak Allah muhafaza eski sıkıntıları tekrar yaşarız. O yüzden, "Unutmayacağız, unutturmayacağız!" uyarısında bulunmuştu.

YENİDEN GÜNDEMDE

FETÖ artıklarının ve firarilerinin de ne gibi yeni tezgahların kurgulanmasında oldukları yeniden gündeme geldi. 19 ülkede 2 bin 765 firari FETÖ mensubu var. FETÖ hain firarileri çoğunlukla Amerika ve Almanya'da. Türkiye istiyor, vermiyorlar. Koruyorlar, bakıyorlar, hainliklerine devam etmeleri için fırsat veriyorlar. Almanya'da 746 hain, ABD: 423, Hollanda 217, Belçika: 140, Yunanistan: 133, İsviçre: 91, İngiltere: 81, Fransa: 57, İsveç: 49, Norveç: 40, Finlandiya: 25, Avusturya: 21. Bu gerçekler ışığında, Başkan Erdoğan'a suikast düzenlemeye teşebbüs eden hain Burkay Karatepe'nin 10 yıl Türkiye içinde saklanmasını ve 19 ülkedeki 2 bin 765 firari FETÖ'cülerin Türkiye'ye teslim edilmemesini derinlikli düşünmekte büyük fayda var. FETÖ, yalnızca bir terör örgütü değil, derin ABD ve Avrupa istihbarat servislerinin besledikleri, sahaya sürdüğü taşeron bir yapı olduğu unutulmamalı. Bu hain FETÖ'cülerin bugüne kadar içte ve dışta korunması, gelecekte de Türkiye'ye karşı kullanma sinsi planlarının devamını gösteriyor. Nitekim Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK, FETÖ ile mücadele konusunda göreve geldiğinden bu yana önemli açıklamalar yapıyor. Akın Gürlek, 'Gerek yurtiçinde gerek yurtdışında FETÖ ile mücadelenin etkili biçimde devam edeceğini anlatırken, "FETÖ sürekli kendisini güncelleyen bir örgüt Gerek yeni eleman kazanma faaliyetleri gerek finansal yapılanması yakından takip ediliyor. Yurtdışından yöneten bir yapısı var. Yani bu örgütün bağlantıları ülke içinde ama beyni yurtdışında. Zaten böyle bir destek olmasa şimdiye kadar ayakta kalması mümkün değildi' dedi. FETÖ örgütü ile mücadelenin önemli bir ayağını yurtdışı yapılanması oluşturduğunu vurgulayan Bakan Gürlek," Özellikle ABD ve Avrupa ülkeleri ile aramızda uluslararası sözleşmeler, anlaşmalar bulunmasına rağmen dost ve müttefik dediğimiz ülkelerden şu ana kadar olumlu bir cevap almadık. Bu da FETÖ terör örgütünün onlar tarafından korunduğunu gösteriyor.

RAPORLAR VAR

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında Avrupa'nın PKK terör örgütüne çeşitli şekillerde destek sağladığını işaret eden binlerce sayfalık raporlar var. Aparat FETÖ Örgütü, Avrupa'da bazı istihbarat çevreleri, siyasi yapılar ve sözde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle eğitim kurumlarından medya organlarına, ticari şirketlerden farklı sivil oluşumlara kadar geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürüyor. FETÖ'nün Avrupa'daki en kapsamlı yapılanması Almanya'da. Örgüt üyelerinin iltica başvurularında en fazla tercih ettiği ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya, aralarında eski savcılar Zekeriya Öz, Fikret Seçen ve Celal Kara ile eski subay İlhami Polat'ın da bulunduğu birçok firariye ev sahipliği yapıyor. Darbe girişiminin kritik isimlerinden Adil Öksüz'ün de Almanya'da bulunduğu değerlendirilirken, örgütün medya yapılanmasında önemli görevler üstlenen Abdullah Aymaz'ın da bu ülkede yaşamını sürdürdüğü belirtiliyor. Darbe girişiminden sonra firar eden eski asker, polis ve yargı mensupları da burada yaşıyor. Almanya'daki siyasi atmosferden de faydalandığı öne sürülen örgüt, faaliyetlerini Berlin merkezli Diyalog ve Eğitim Vakfı üzerinden yürütüyor. Almanya genelinde örgütle bağlantılı olduğu en az 24 özel okul, yaklaşık 300 dernek ve 150 eğitim destek kursu faaliyet gösterdiği değerlendiriliyor. Farklı şehirlerde üniversite öğrencilerinin barındığı ve kamuoyunda "ışık evleri" olarak bilinen çok sayıda öğrenci evinin de bulunduğu belirtiliyor. Berlin, Köln, Stuttgart, Ludwigsburg, Böblingen, Karlsruhe, Hannover, Freiburg, Hamburg ve Mannheim gibi kentlerde faaliyet gösteren bu eğitim kurumları, göçmenlerin topluma uyumuna katkı sundukları yönündeki söylemlerle kamuoyu ve siyaset üzerinde etki oluşturmayı hedefliyor. Özel okul statüsünde faaliyet gösteren bu kurumlar, eyaletlere göre "BIL-Schulen", "Tüdesb" ve "Diyalog" gibi farklı dernekler tarafından işletiliyor. FETÖ terör örgütünün Almanya'da binlerce şirket kurduğu, basım, dağıtım, yayıncılık ve yapımcılık alanlarında faaliyet gösteren ticari yapılarının yanı sıra kendisine yakın iş insanlarını bir araya getiren dernekler oluşturduğu da ifade ediliyor. İngiltere'de , FETÖ mensuplarına barınma imkanı sağlayan ülkeler arasında öne çıkıyor. Örgütün bu ülkede okul, yardım derneği, kültür merkezi ve öğrenci evleri gibi geniş bir ağı var. Anadolu Müslümanları Vakfı, Yardım Zamanı Derneği, Koza Kadınlar Derneği, Eksen Vakfı ve Mevlana Camii gibi kuruluşlar ağın parçaları. Örgütün finans kaynakları arasında gösterilen iş insanı Akın İpek'in yanı sıra çok sayıda örgüt mensubu İngiltere'de yaşıyor. İsveç hem PKK hem de FETÖ ile bağlantılı çok sayıda firariye ev sahipliği yaptığı raporlanıyor. FETÖ örgütün sözde "İsrail imamı" Harun Tokak İsveç'te bulunuyor. Norveç, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sırasında NATO görevinde bulunan ve daha sonra iltica talebinde bulunan bazı FETÖ mensubu askerlerin öncelikli tercih ettiği ülkelerden birisi.



SONUÇ

FETÖ türü yapılanma ABD- CIA, Almanya-BND, Fransa ve İsrail-Mossad elinde bulunan en önemli, en etkili ve en tehlikeli silah. Yabancı İstihbarat Servisleri, bu silah üzerinden devletleri kontrol altına almayı planlıyor. Kurdukları sinsi tuzakları uzun bir süredir uygulamada tutuyorlar. FETÖ belasını Aziz milletimizle beraber Başkan Erdoğan ters yüz etti. Üzerimize kurulu oyunu yerle bir etti. Ancak bu tehlikenin bittiği, riskin geçiştirildiği anlamına gelmez. Daha bu mücadelede yapılacak çok iş olduğu görülüyor. Fırsatını bulduğu ilk anda kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız.