Ankara’da kritik adımlar ve imzalar

Ne büyüksün Türkiye. Ankara tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Başkentte tarihi adımlar ve imzalar atıldı. Tarihi adımların ilki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa kemal Atatürk'ün manevi huzurunda yaşandı. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile birlikte kuvvet komutanlarını belirleme şurası öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkomutan Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne çok anlamlı ve 100 yıllara yönelik özel cümleler yazdı: "Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısı öncesinde, Şûra üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Zat-ı âlinizle birlikte Malazgirt Zaferimizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şûra toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun." Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu ifadeleriyle kahraman Türk ordusunun gelecek yıllarının hedefini net olarak işaret etti.

50 YILLIK PRANGA

TBMM'de emperyalistlerin Türkiye'ye bela ettiği 50 yıllık prangayı kıran imzalar atılıyor. AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak "Çerçeve Kanun Teklifi"ni milletvekillerimize imzalatıyor. AK Parti milletvekillerinin tamamı imzalarını attı. MHP lideri Devlet Bahçeli ve beraberindeki milletvekilleri de tarihi imzayi atti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın "menzile varmak üzereyiz" mesajıyla işaret ettiği sürecin en önemli ayağını oluşturan bu düzenlemenin ismi, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" oldu. "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan bu yasa teklifinin öne çıkan detayları şunlardır: Partilerin ortak imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulacak. Yasanın tam metnini hafta sonu öğreneceğiz. Gelecek hafta TBMM'den çıkması bekleniyor. Sürecin ilk ve vazgeçilmez şartı, terör örgütünün silahlarını tamamen ve geri dönülemez şekilde bırakması olacak. Bu nedenle silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan (teyit ve tespit edilmeden) herhangi bir hukuki düzenleme yürürlüğe girmeyecek. Teklif, devletin kırmızı çizgilerini koruyor. Bu nedenle terör suçlarının tamamını kapsayan bir af düzenlemesi bulunmuyor. Terör saldırısı talimatı verenler ile güvenlik güçlerini şehit edenlere yönelik bir af gündemde değil. Ayrıca herhangi bir kişiye özel statü tanımlanmıyor ve PKK/KCK dışında hiçbir örgüte yönelik hukuki düzenleme yapılmıyor. Yasanın süresi 6 ay olarak belirlendi. Örgütün tamamen silah bıraktığının tespit ve teyit edilmesiyle birlikte, MGK kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 'eve dönüş' için 6 aylık başvuru süresi başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bir kurul, TBMM bünyesinde ise bir İzleme Komisyonu kurulacak. TBMM Komisyonu gerektiğinde tavsiyelerde bulunabilecek. 10 yılın altında hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yılın üstündeki suçlarda ise 10 yıllık ceza ertelemesi yapılacak.

5 TEMEL HEDEF VAR

"Terörsüz Türkiye" sürecinin temel hedefleri, ilkeleri ve hassasiyetleri şöyle: Yasal düzenleme ile Türkiye prangalarından kurtulacak; daha güçlü bir ekonomi, demokrasi, yatırım ortamı ve kalkınma ile daha güçlü bir iç cephe oluşturulacak. İç cepheyi güçlendirmek, Türkiye'nin milli güvenliğinin en önemli teminatı olacak. Sürecin vizyonu; "Terörden arındırılmış bir Türkiye, terörden arındırılmış bir Suriye, daha istikrarlı bir Irak, daha huzurlu bir Orta Doğu ve daha güçlü bir bölgesel iş birliği" olmak üzere 5 temel hedefi içeriyor. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen tüm süreçlerde şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetleri temel ilke olarak gözetiliyor; onların onurunu ve aziz hatıralarını incitecek hiçbir tasarrufa müsaade edilmiyor. Terörün etkisini kaybetmesi; bölge ülkelerinin kendi geleceklerine daha güçlü şekilde yön vermelerine, dış müdahale alanlarının daralmasına, ekonomik kalkınma ve ticaret koridorlarının güçlenmesine, enerji ve ulaştırma projelerinin daha güvenli şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacak. PKK elebaşı Abdullah Öcalan kapsam dışı olacak. Ayrıca 180 civarında örgütün sözde yöneticisi de kapsam dışı sayılacak. Bunların Irak'ta denetimli bölgelerde olması Türkiye tarafından takip edilecek. Merkezi Kandil'de olan terör örgütün ağırlığının Kuzey Irak'ta olduğu biliniyor. Erbil'de ve Süleymaniye'de toplanma merkezleri oluşturulacak. Askerlerimizi ve polislerimizi şehit edenler de kapsam dışı olacak. Kuzey Irak'taki mağaralar boşaltılacak, silahları Irak hükümeti alacak. PKK terör örgütünün Kuzey Irak'taki kampları boşaltmaları ve silah bırakan örgüt mensuplarının Erbil ve Süleymaniye'deki merkezlerde toplanmasının 1.5-2 ayda tamamlanması bekleniyor. Silah bırakanlar Erbil ve Süleymaniye'de kalacak, tekrar Kandil'e çıkmayacak.

TÜRKİYE YÜZYILI

Irak'ın kuzeyinde 2 bin 800 kişinin olduğu söyleniyor. Türkiye ve Suriye bu süreçte ortak çalışıyor. Türk vatandaşı olan 1500 civarındaki PKK militanından suça karışmamış olanlar Türkiye'ye gelebilecek. Silahları teslim alınacak. Süreç başarılı olursa yeni adımlar atılacak, başarısız olursa yeni önlemler devreye girecek. Silah bırakma ve kampların boşaltılması süreci tamamlandığında MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Milli Güvenlik Kurulu'na bir rapor sunacağı ifade ediliyor. MGK'dan olumlu karar çıktığı takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlayacağı ve böylece örgüt mensuplarının Türkiye'ye gelişiyle ilgili sürecin başlayacağı ifade ediliyor. TÜRKİYE YÜZYILI STRATEJİSİNİ BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLMEK İLMEK ÖRÜYOR.