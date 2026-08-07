50 yıllık emperyalist pranga kırılıyor

Büyük Türkiye yürüyüşü sürüyor. Mevzubahis vatan olduğundan Türk devleti, "Terörsüz Türkiye" stratejik vizyonu bağlamında etkin çalışmalar gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Terörsüz Türkiye stratejik vizyonu bağlamında kritik güvenlik ve siyaset zirvelerine ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı öncesinde MHP lideri Devlet Bahçeli ile baş başa görüştü. Erdoğan ile Bahçeli'nin Külliye'deki görüşmesinin ana gündem maddesinin TBMM'ye sunulan kanun teklifi ve Türkiye'nin terörden tamamen arındırılmasına yönelik yürütülen sürecin en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmesi olduğu öğrenildi. Milli Güvenlik Kurulu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası güvenlik konularının detaylıca değerlendirildiği belirtildi. TBMM'ye 360 milletvekilimizin imzasıyla (nitelikli çoğunluk) "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin sunulması sonrasında Başkan Erdoğan milli birlik mesajı yayınladı.

YOL HARİTASI

TBMM Adalet Komisyonu çerçeve yasa teklifini görüşecek. 48 saatlik sürenin ardından teklif TBMM Genel Kuruluna gelecek. Sürecin yasalaşması noktasında atılacak adımlar; yasanın kabul edilmesinden sonra Cumhurbaşkanlığında kurulacak Özel Kurul ve MGK'nın kararının Resmî Gazete'de yayımlanması ile başlayacak. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" başlığıyla TBMM Başkanlığı'na sunulacak teklifin yol haritası şu şekildedir: Teyit ve Tespit Mekanizması: Teyit-tespit mekanizması için 8 üyeli özel kurul yol haritasını yönetecek. Yasanın uygulanması ve denetiminden sorumlu bir kurul oluşturulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında oluşturulacak "Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu" sekiz üyeden oluşacak. Meclis Bünyesinde İzleme Kurulu: Yasa ile TBMM bünyesinde ayrıca bir İzleme Kurulu oluşturulacak. Kanunla kurulacak bu komisyon, Meclis İçtüzüğü hükümlerine tabi olmayacak. Yasadan yararlananların siyasete dönüşü otomatik değil, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu'nun uygun görüşüne bağlı olacak. Kurul gerektiğinde alt komisyonlar kurabilecek ve uygun gördüğü kişileri toplantılara davet edebilecek. Çalışmaları hakkında TBMM'ye düzenli bilgi verecek olan kurul, dönemsel değerlendirmelerinin ardından adli, idari ve yasal düzenleme talebinde de bulunabilecek. Kurulun sekreterya hizmetlerini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği yürütecek. Teklifte dikkat çeken en önemli düzenlemelerden biri de kapsam maddesi oldu. Kapsama başka örgütlerin girmemesi için "silah bırakan, kendini fesheden örgüt" gibi genel ifadeler yerine "PKK, KCK ve bağlı yapılanmalar ile ilişkili örgütler" ifadesi yasanın kapsamında net olarak tanımlandı. Teklifin ilk maddesine göre bütün işlemlerin başlayabilmesi için PKK/ KCK'nin ve bağlantılı oluşumların fiilî varlığına son verdiğinin, kontrolündeki silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi gerekiyor. Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi ve kararın Resmî Gazete'de yayımlanması şartı aranacak. Bu koşul gerçekleşmeden soruşturmaların, davaların veya cezaların infazının ertelenmesi mümkün olmayacak. Dolayısıyla kanunun yürürlüğe girmesi, kendiliğinden bir tahliye veya erteleme kararı doğurmayacak. Kapsam Dışı Bırakılanlar: Örgüt faaliyeti çerçevesinde askerlerimizi, polislerimizi ve vatandaşlarımızı şehit eden militanlar kapsam dışındadır. 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarla, bu tarihten önce işlenerek müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen dosyalar düzenlemeden yararlanamayacak. Bu hüküm nedeniyle terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan ve PKK üst yönetimindeki 110 civarındaki isim yasa kapsamı dışında tutulmuştur. Erteleme Süreleri ve Yasal Süreç: Örgütün faaliyetleri kapsamında veya lehine işlendiği kabul edilen suçlarda iki farklı erteleme süresi uygulanacak: 15 Yıl ve Altı: Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl ertelenecek. 15 Yıl Üstü ve Müebbet: Üst sınırı 15 yıldan fazla olan suçlar ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda erteleme süresi 10 yıl olacak. Soruşturma aşamasındaki kararı Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma aşamasındaki kararı ise davaya bakan mahkeme verecek. Erteleme süresi boyunca dava zamanaşımı işlemeyecek; kişinin bu süre içinde yeni bir terör suçu işlemesi halinde erteleme kaldırılacak ve yargılamaya devam edilecek. Sürenin yeni bir terör suçu işlenmeden tamamlanması halinde soruşturma için kovuşturmaya yer olmadığına, dava için ise düşme kararı verilecek.

ŞARTLAR NELER?

Teklif otomatik bir tahliye öngörmüyor. Erteleme kapsamına giren suçlar nedeniyle verilmiş tutuklama ve adli kontrol kararları; dosyanın bulunduğu aşamaya göre hâkim, mahkeme, bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay'ın ilgili ceza dairesi tarafından yeniden değerlendirilecek. Koşulların bulunması halinde tutuklama ya da adli kontrol kararı kaldırılabilecek. İstinaf veya temyiz incelemesinde bulunan dosyalar ise bozulup ilk derece mahkemesine gönderilecek. Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, silah bırakma ve fesih tespitini teyit eden MGK kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından 6 ay içinde yazılı başvuru yapması gerekecek. Başvurular, kişinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı'na veya görevlendirilecek kurumlara yapılacak. Başvuru yapmayan kişiler hakkındaki mevcut süreçler aynen devam edecek. MGK kararının yayımlanmasından önce işlenen ve yasa kapsamına giren bir suç nedeniyle yeni bir soruşturma açılması Özel Kurul'un iznine bağlı olacak. Verilen erteleme kararları özel bir sisteme kaydedilecek ve sadece erteleme döneminde yeni bir terör suçu işlenip işlenmediğinin belirlenmesi amacıyla yargı mercileri tarafından kullanılabilecek. Emperyalistlerin Büyük Türkiye yürüyüşünü durdurmayı hayal ettikleri, Türkiye'ye takmaya çalıştıkları prangalar kırılıyor. Prangaların kırılmasını sağlayan Terörsüz Türkiye sürecini kararlılıkla ve büyük devlet refleksi ile yürüten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye minnettarız.