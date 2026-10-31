Türk dünyasının asırlık yürüyüşü

Ankara'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "21. asır Türk dünyasının yüzyılı olacak" tarihi çıkışıyla küresel jeopolitikte yepyeni bir eksenin ilanı oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. yılı kutlama törenlerine Türk Devletler Teşkilatı'nın Türk liderleri de katıldı. Bir gün sonra Ankara Zirvesi yapıldı. 29 Ekim ve 30 Ekim günlerinde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile eş zamanlı olarak iki görüşmesi dünyanın çok dikkatini çekti.

Erdoğan, bir taraftan Asya jeopolitiğinin etkin gücü Türk devletleri liderleriyle tarihi kararlar alırken, diğer yandan da Trump ile ardı ardına yürütülen mekik diplomasisi, Batı ve Doğu dengelerini yeniden sarsacak küresel bir stratejinin arka planını gözler önüne serdi.



KRİTİK MESAJLAR

Kurulduğu günden bu yana Türk dünyasında stratejik iş birliğinin güçlendirilmesinde ve ortak geleceğin inşasında kritik bir rol üstlenen Türk Devletleri Teşkilatı, 13. Zirvesi için Ankara'da toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da ev sahipliğini yaptığı ve dönemsel olarak en çok ses getiren Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği tarihi konuşma, stratejik derinliği yüksek mesajlar içerdi. Zirvenin ana teması olan "Türk Yüzyılı:

Dilde, Fikirde, İşte Birlik" vizyonu çerçevesinde Başkan Erdoğan'ın tarihi hitabının öne çıkan bölümlerini analiz edelim.

Erdoğan, "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur.

Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar kardeşiz" diyerek birlik mesajını en üst perdeden verdi. Bu vurgu, jeopolitik risklerin arttığı küresel konjonktürde Türk devletlerinin dış müdahalelere ve iç çatlaklara karşı bir tahkimat oluşturma çabasıdır.

"Aile fotoğrafı" metaforu, teşkilatın sadece diplomatik veya ekonomik bir ortaklık olmadığını; köklü bir kültürel ve tarihsel bağa dayandığını simgeliyor. Cumhuriyetin 103. yılı kutlamalarıyla birleşen zirvede, "Önümüzdeki dönemi Türk asrı ilan edeceğiz" ifadesini kullanarak gelecek vizyonunu çizmişti. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu, TDT ortaklığıyla küresel ölçekte bir "Türk Asrı" vizyonuna genişlettiğini vurguladı. Bu, Türk dünyasının küresel güç dengelerinde artık pasif bir coğrafya değil, kurucu bir aktör olma iddiasını taşıyor.

Ticari ve lojistik entegrasyona değinen Erdoğan, "Türk dünyasını doğudan batıya uzanan güçlü bir ticaret, ulaştırma ve enerji merkezine dönüştürmek bizlerin elindedir. Trans-Hazar-Doğu- Batı Orta Koridoru, yarının ticaretine yön verecek stratejik bir hattır" vurgusunda bulundu. Savaşlar ve bölgesel krizler nedeniyle küresel tedarik zincirlerinin (örneğin Rusya üzerinden geçen Kuzey Koridoru'nun) aksadığı bir dönemde Orta Koridor, Asya ile Avrupa arasındaki en güvenli ticaret rotası olarak öne çıkıyor. Başkan Erdoğan Zengezur - Orta Koridor hattını vurgulayarak Türk devletlerinin ekonomik bağımsızlığını ve küresel ticaretteki vazgeçilmez rollerini pekiştirmeyi işaret ediyor. Erdoğan'ın, Dijital Entegrasyon ve "Büyük Türk Dili Modeli" ifadesi de çok dikkat çekiyor:

"Teknoloji ve yapay zekaya yönelik olarak, 'Ortak bir dijital ticaret platformu üzerinden ülkelerimizin pazarlarını tek bir çatı altında buluşturabiliriz.

Oğuz, Kıpçak ve Karluk dil gruplarını kapsayacak büyük Türk dili modelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara Türk devletlerinin katkı sunmasını bekliyoruz.'" Erdoğan'ın bu ifadeleri, zirvenin "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" felsefesinin günümüz teknolojisine uyarlanmış hali. "Büyük Türk Dili Modeli" vurgusu, ortak yapay zeka ve dijital ekosistemlerin inşa edilmesi anlamına geliyor.

Bu stratejik adım, kültürel entegrasyonu teknolojik bir tabana oturtarak geleceğin dijital dünyasında siber egemenliği koruma hamlesi olarak dikkat çekiyor. Bölgesel istikrara değinen Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermenistan ile yürüttüğü temasları destekliyorum.

Kalıcı barış için elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz" mesajını verdi. Bu stratejik vurgu, Kafkasya'daki istikrarın tüm Türk dünyasının batıya açılan kapılarını (Zengezur Koridoru dahil) doğrudan ilgilendirdiğinin bir ifadesidir.

Erdoğan, çözümün ve refahın bölgesel iş birliklerinden geçtiğini hatırlatarak yapıcı ama kararlı bir duruş sergiliyor. Başkan Erdoğan'ın Türk Devletler Birliği Ankara Zirvesi'ndeki tarihi konuşması; askeri-diplomatik başarıların getirdiği özgüvenle, Türk dünyasını ekonomik, dijital ve kültürel açıdan tek bir blok haline getirme stratejisinin bir manifestosu olarak değerlendiriliyor. Erdoğan'ın vurgulamaları, somut projeler (Orta Koridor, Dijital Ticaret Platformu, Yapay Zeka Dil Modeli) içeren işlevsel bir entegrasyon modelini hedefliyor. Ankara Bildirisi'nin imzalanması ve Türkiye'nin dönem başkanlığını devralmasıyla neticelenen zirve, salt bir kültürel birliktelikten öte kurumsal, askeri ve finansal bir entegrasyon modeline geçildiğini ilan ediyor. Türk Yatırım Fonu'nun aktif hale getirilmesi kararı, üye ülkelerin finansal bağımlılığını azaltarak kendi aralarında korumacı ve büyütücü bir kalkan oluşturmasını hedefliyor.



2027 YOL HARİTASI

Zirvede kabul edilen 2027 Yol Haritası, savunma sanayiinde ortak üretimi ve teknolojik iş birliğini masaya yatırarak, TDT'yi bölgesel çatışmalara karşı caydırıcı bir askeri-stratejik güce dönüştürme potansiyeli taşıyor.

Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru üzerinden Asya ve Avrupa arasındaki trilyon dolarlık ticaret trafiğinin merkez üssü olmasına yönelik ortaklaşa çalışmalar hızlandırılacak. Hazar kaynaklarının küresel pazarlara doğrudan Türk koridorları üzerinden ulaştırılmasının güvenliğini sağlayacak yol haritası hızlandırılacak.

Dünya siyasetinin Batı (NATO/ AB) ve Doğu (Rusya/Çin) kutupları arasında sıkıştığı bir dönemde, Ankara merkezli "Türk Ekseni" üçüncü bir küresel denge unsuru olarak doğuyor.

Bu eksen, mevcut bloklara körü körüne bir karşıtlık beslemiyor; aksine kendi egemenliğini koruyan, bağımsız bir jeopolitik çekim merkezi yaratmayı amaçlıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) liderlerinin sıkça vurguladığı "Türk Asrı" ve "Türk Dünyası Yüzyılı" vizyonu, Türk devletlerinin küresel siyasette, ekonomide ve askeri alanda birleşerek dünyanın en güçlü kutuplarından biri haline gelmesini ifade ediyor. TÜRK EKSENİ HAYIRLI OLSUN.