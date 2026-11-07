Mekke Anlaşması güç dengelerini yeniden tanımlıyor

Her yüzyılda bir yeni dünya düzeni inşa ediliyor; yaşadığımız günlerde de 21. Yüzyıl (2040) düzeni inşa ediliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, jeopolitik hamleler yaparak yeni dünya düzeninde yerini alıyor. Son tarihi jeopolitik hamle olan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, TBMM'den onay aldı. Bu tarihi eşik, küresel sistemin tek kutupluluktan çok kutupluluğa evrildiği, bölgesel güç merkezlerinin kendi güvenlik mimarilerini kurduğu yeni dönemin en somut nişanelerinden birisi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında şekillenen bu pakt, sadece askeri bir iş birliği değil, küresel güç dengelerini yeniden tanımlayan stratejik bir vizyonun eseri TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti, MHP ve CHP'nin oylarıyla kabul edilerek yasalaşan bu anlaşma, Türkiye'nin ulusal güvenlik sınırlarını ve diplomatik nüfuz alanını kendi coğrafyasının çok daha ötesine taşırken, Özgür Özel'in Yeni Partisi takoz koyarak, HAYIR OYU verdiler. DEM, İyi Parti, TİP, EMEP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti de karşı çıktı. Mekke Savunma Anlaşması, Batı merkezli güvenlik konseptlerine körü körüne bağımlı olmak yerine, bölgesel sorunların yine bölgesel aktörler tarafından çözülmesi gerektiğine inanan proaktif bir dış politikanın sonucu olurken, Özgür Özel-Yeni Parti'nin karşı çıkışı, Büyük Türkiye yürüşüne engel olma amacı taşımıyor mu? "Büyük Türk Milletinin sesi TBMM'nin verdiği bu tarihi onay, 21. yüzyıl küresel düzeninde Türkiye'nin kurucu, oyun kurucu ve istikrar sağlayıcı bir ana aktör olmasını, küresel masada yerini perçinlemesinden Özgür Özel -Yeni Parti neden rahatsız olmaktadır?" sorusu akıllarda dolaşıyor. Özgür Özel ve arkadaşlarının geçmişte Libya, Suriye, Somali ve Doğu Akdeniz gibi bölgelerdeki askeri/ diplomatik varlığa yönelik karşı çıkışları unutulmadı. Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilliği döneminde TBMM'ye gelen sınır ötesi askeri tezkerelere karşı sert bir muhalefet yürütmüştü. Özgür Özel, "Askerimizin Libya çöllerinde yeri yok" diyerek tezkereye karşı çıkmıştı. Suriye ve Irak Tezkereleri: Süresi 2 yıl uzatılan Suriye tezkeresine de "hayır" oyu vermişlerdi. Ne oldu? Zaman içerisinde bölgesel dengelerin değişmesini okuyamadılar. Bugün, Libya ile yapılan Deniz Anlaşması ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatleri perçinledi. Suriye bölünmedi. Bugün de Yeni Dünya gelişmelerini okuyamıyor, Milli meselelerin partiler üstü olduğu gerçeğini maalesef göremiyorlar.

MEKKE ANLAŞMASININ ŞİFRELERİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansının aylık dergisi Brifing'in kasım sayısı için "Dış politikamızda bölgesel sahiplenmenin rolü: Mekke Savunma İttifakı" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nın bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirterek ortak barış vizyonunu paylaşan tüm bölge ülkelerini ittifaka katılmaya davet etti. Fidan, yazısında Mekke Savunma İttifakı'nın Türkiye'nin dış politika önceliklerinin kesişim noktasında yer aldığına işaret ederek küresel yönetişim sistemi, dış ilişkilerin kurumsal zemini ve Türkiye'nin gelecek vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Küresel yönetişim sisteminin sancılı bir dönemden geçtiğine ve Orta Doğu coğrafyasının küresel sınamaların merkezinde yer aldığına dikkati çeken Fidan, "bölgesel sorunlara bölgesel çözümler" vizyonunu paylaşan Pakistan ve Suudi Arabistan ile müşterek güvenliği güçlendirmek amacıyla Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması'nı imzaladıklarını belirtti. Bakan Fidan, caydırıcılığın güçlendirilmesi yoluyla bölgede istikrarın sağlanması hedefine işaret ederek ortak barış vizyonunu paylaşan tüm bölge ülkelerinin kapsayıcı bir anlayışla kurulan ittifaka katılabileceğini vurguladı.

MEKKE İTTİFAKI BÜYÜYOR

Diplomatik kaynaklar ve son gelişmeler ışığında, ittifaka katılmayı bır çok ülke planlıyor, diplomatik temasların hızlandığı gözleniyor. KATAR: Türkiye ile halihazırda ileri düzey askeri ortaklığı bulunan ve Katar'daki Tarık bin Ziyad Askerî Üssü gibi hazır altyapılara sahip olan ülke, ittifaka hem finansal derinlik hem de Körfez'de operasyonel bir merkez sağlama potansiyeliyle öne çıkıyor SURİYE: Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin ittifaka katılmayı değerlendirdiklerini açıklaması ve ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile askeri iş birliği anlaşması imzalaması, Şam'ın ittifakın genişleme halkası olacağına işaret ediyor. MISIR: Bölgesel güvenlik mimarisinde Türkiye ve Suudi Arabistan ile birlikte "Bölgesel Dörtlü" (R4) mekanizmasının bir parçası olan Mısır, ittifakın Akdeniz ve Kuzey Afrika ayağını sağlamlaştırmak adına en güçlü potansiyel üyelerden birisi. Orta vadede katılım hamlesini işaret edecek diplomatik temaslar hızlandı. BANGLADEŞ: Bangladeş politikası çerçevesinde bu savunma ve ekonomik eksene olumlu yaklaştığını açıklayan Dakka yönetimi, Güney Asya'da Pakistan'ın yanına eklenebilecek güçlü bir ortak adayı olarak devreye girdi.

LİBYA ,LÜBNAN, ÜRDÜN, İRAN: (Uzun Vadeli Diyalog) İttifakın genişlemesinde rol alacak ülkeler olarak gözleniyor. Türkiye açısından bu ittifak NATO yükümlülüklerine helal getirmiyor. Ankara, Batı ittifakı içindeki yerini korurken, eş zamanlı olarak "E3" ülkeleriyle (İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya) stratejik görüşmeler yürüterek köprü işlevini sürdürüyor. Mekke İttifakı ortak üretim, istihbarat paylaşımı, lojistik destek (mühimmat, yakıt, yedek parça) ve Suudi Arabistan'da kurulacak kalıcı sekreterya ile kurumsal bir askeri blok yaratıyor. İttifak, bölgedeki devlet dışı aktörlerin yarattığı istikrarsızlığa karşı kolektif bir duruş sergilemeyi, bölgesel ticaret rotalarının güvenliğini bizzat sağlamayı amaçlıyor.

BEDR İTTIFAKI DA GENİŞLİYOR

Türkiye'nin mimarisinde yürüyen BEDR İTTIFAKI da MEKKE İTTIFAKI'NIN ASYA kolu olarak gündeme girdi. Bedir İttifakı Ekim'de Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan, taraflar arasında savunma sanayii üretimi, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve teknik askeri eğitim alanlarında çok taraflı bir ortaklık ağını kurmayı amaçlayan stratejik bir anlaşmasıdır. Bedir İttifakı'nın kurucu çekirdeğini, Türkiye/Katar/Pakistan/ Endonezya oluşturuyor. Bedir İttifakı, savunma-endüstriyel ve lojistik ortaklığa dayandığı için genişlemeye açık bir yapıya sahip. Bu doğrultuda, özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya'daki diğer müttefik Müslüman ülkelerin süreç içerisinde genişleyeceği değerlendiriliyor. Can Azerbaycan, Türk Devletler Teşkilatı'nın bazı üyeleri, Malezya'nın Genişleme haritasında adı en somut ve ilk sırada geçen ülkeler. Bazı Afrika Müslüman ülkeleri de savunma alanında kurduğu bu yeni ekosisteme yoğun bir ilgi gösteriyor.