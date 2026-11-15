Özgür Özel şovlarla önde İmamoğlu geriledi

Ankara Spor Salonu'nda toplanan Yeni Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda yaşananlar ve yansıyan görüntüler, Özgür Özel'in liderlik konsolidasyonu ile Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk sürecinden kaynaklanan fiili geri planda kalma durumunu iki farklı eksende ortaya koydu. Kurultay salonundaki organizasyon, görsel düzenlemeler ve karar mekanizmaları doğrudan Genel Başkan Özel'in liderliğini merkeze aldı. Kurultayda Özel genel başkanlık için tek aday olarak yer aldı. Parti Meclisi (PM) üye sayısının 80'den 150'ye çıkarılması ve tüzükteki çarşaf liste kuralına rağmen seçimin blok liste ile yapılması kararlaştırıldı. Blok liste formülü, parti içindeki güç mücadelesinde Özgür Özel'in kendi kadrosunu kurarak Ekrem İmamoğlu kanadını yönetimde sınırlandırma amaçlı olduğu gözlendi. Kurultayın yapıldığı salona Özel'in " CHP Genel Merkezi'nden TBMM'ye yaptığı yürüyüşün dev fotoğrafı asılmıştı. Özel, salona kendisine özel hazırlanan "Pusulamız Millet" şarkısı eşliğinde girerek lider odaklı bir koreografi sergiledi. Ayrıca Manisa İl Başkanlığı'nın açtığı "Şartlar ne olursa olsun Spil Dağı gibi genel başkanımızın arkasındayız" pankartı, örgütün doğrudan Özel etrafında kenetlendiği görüntüsü pekiştirilmesine çalışıldı. Yolsuzluk/ Rüşvet iddialarıyla yargılanmakta olan İmamoğlu'nun ardı ardına yapılan itiraflarla giderek düşüşün yarattığı siyasi ağırlık kaybı gözler önüne serildi.

'GERÇEKLERİ ÇARPITIYOR'

Bu durumdan faydalanan Özel' ve çekirdek kadrosunun İmamoğlu'nu aktif bir siyasi güç odağından ziyade "mağduriyet ve dayanışma" sembolüne dönüştüren bir atmosfere yöneldikleri gözlendi. Nitekim Özel'in İmamoğlu'na ziyaretlerinin sayısının düşmesi daha önce İmamoğlu'nu öne çıkaran ifadelerin azalması nihayetinde Yeni Parti Genel Merkezi'nde İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ofisine yer verilmemesi İmamoğlu'nun gerilemesi işaretlerini vermişti. Özel'i ve çekirdek kadrosunun, İmamoğlu'nu tamamen dışlamak yerine, onu "mağduriyet ve direniş sembolü" konumunda tutarak tabanın duygusal bağını korumaya çalıştığı gözleniyor. Kurultay salonunda gözlerin aradığı bir diğer başlık ise tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na verilen yerdi. Özel konuşmasında İmamoğlu'nu selamlayıp dayanışma mesajı verse de bu vurgunun konuşmanın genel akışı içinde oldukça sınırlı ve mesafeli kaldığı gözlendi. Özel'in kurultaydaki konuşması, yeni bir siyasi başlangıç vaat etmekten ziyade keskin bir hesaplaşma metni görünümündeydi. Özel, konuşmasında gerçekleri çarpıtıyor, doğru konuşmuyor. Şaibeli olduğu mahkeme kararlarına yansıyan CHP 2023 kurultayı hakkında, "Seçimler, medeni hukuktan sorumlu bir asliye mahkemesi kararıyla lağvedildi. Çünkü müesses nizam milletin zamanını geriye sarmaya karar vermişti. 14 kez yenilen kadroları (son yapılan kongrenin yönetimini yani Kemal Kılıçdaroğlu) kayyım olarak partimize atadılar. Kemal Kılıçdaroğlu atanmadı. Özel'in şaibeli olduğu secimle gelen kurultay iptal edilince otomatik olarak 2023 kurultayını yapan yönetim göreve geldi.

CHP GENEL MERKEZİ

Özgür Özel diyor ki; "Biz oradan çıktıktan sonra CHP Genel Merkezi işgal altındadır" Hukukun verdiği kararı tanımıyor. Bugün hukuken görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini suçluyor. Özel'in bizzat seçtiği Belediye Başkanları tek tek Yeni Parti'den kaçıyor. Çıkıyor konuşma üslubuna bakmadan gerçekleri saklayarak gidenleri, "Giden gitsin, kaçan kaçsın, topuklayan topuklasın. Korkaklar gidecek, yüreksizler gidecek" diyerek yüzü kızarmadan suçluyor. Özel, hem yargı kararlarıyla şekillenen geçmiş sürece hem de eski partisine yönelik son derece sert ve hırçın bir dil tercih etti. Siyasetin yeni bir dil ve umut inşa etme sanatı olduğu düşünüldüğünde, kuruluş kurultayında öfke ve meydan okumanın bu denli baskın çıkması, partinin kapsayıcılık iddiasını daha ilk günden zedeleyen bir unsur olarak öne çıktı. Kurultayın sembolik kırılması ise davet listesinde yaşandı. Özel- Yeni Parti yönetimi, aralarında iktidar partilerinin de bulunduğu 27 siyasi partiye davetiye gönderirken, içinden çıktığı Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) bu listenin dışında bıraktı. Ortaya çıkan tablo siyasi nezaketten uzak bir "kan davası" izlenimi yarattı. Geçmişle kurulan bu keskin ve rövanşist ilişki biçiminin devam ettirileceğini işaret etti. Kurultaya Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalistler Partisi, İlerici İttifak, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Avrupa Parlamentosu temsilcilerinin yanı sıra çeşitli yabancı büyükelçilik temsilcileri davet edildi. AK Parti ve MHP kurultaya temsilci göndermedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurultay salonuna çelenk gönderdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'ın kurultaya davet edildiler ancak kurultaya gelmediler.

BLOK LİSTE SAVAŞI

Partinin en yetkili organı PM üç ana blok halinde şekilleniyor. TBMM grup yönetiminde yer almayan 77 mevcut milletvekilinin "vefa" gerekçesiyle "Parti Yasama Grubu" kontenjanından listeye girmesi bekleniyor. Özgür Özel bu taktikle 80 milletvekilinin hepsini PM üyesi olmasını sağlayarak liste dışı kalmaları halinde istifa ederek CHP'ye dönmelerinin önünü kesmeyi planladı. ÖRGÜT GRUBU içinde il başkanlarının yer almasını sağlayacak. Partiye Özel mi, Ekrem İmamoğlu mu hakim olacak? Bu soru, Yeni Parti'nin önümüzdeki yıllardaki en temel fay hattını oluşturuyor. Yeni Parti'nin kurulmasını İmamoğlu sağladı. Özel'i genel başkan seçtirmişti. Özel CHP'de iken en yetkili organ Parti Meclisi'nde (60 isim vardı) İmamoğlu'na yakın 35 isim buradaydı. İmamoğlu konforu elinde tutuyordu. Yeni Parti'nin kontrolü hususunda da iki isim arasında örtülü bir rekabet ve güç mücadelesi yaşandığına dikkat çekiliyor. Özel, parti örgütüne ve yasama grubuna göründüğü kadar hakim. İmamoğlu ise hem belediye imkanları hem de "cumhurbaşkanı adayı" sıfatıyla seçmen tabanı ve politika geliştirme kadroları üzerinde ağırlığa sahip. Bugün oylanacak 150 kişilik PM'de kimin ekibinin daha fazla yer bulacağı, bu "eş başkanlık" benzeri ikili yapının uyum içinde mi yoksa gizli bir bilek güreşinin süreceğini gösterecek. Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti'nin kuruluş sürecinde Parti Meclisi (PM) dışında bırakılan Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ın durumu, siyasi kulislerde farklı açılardan değerlendiriliyor. Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak 1. Olağan Kurultay öncesinde bu isimlerin partideki konumu ve geleceğine dair yansıyan bilgiler şu şekilde. Hakkındaki İddianameler ve Eleştiriler: Bu dört ismin adı çeşitli yolsuzluk, rüşvet ve İBB soruşturması iddianamelerinde geçiyor. Özgür Özel'e çok yakın Veli Ağbaba ve Burhanettin Bulut ve Ekrem İmamoğlu'na çok yakın Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat'ın kurultayda aday olup olmayacağı bugün (Pazar) yapılacak PM ve YDK seçimleriyle kesinlik kazanacak. ÖZEL açık liste sevdasından vazgeçti. CHP'de iken delege seçimlerinde AÇIK LİSTE nutukları atan Özgür Özel Yeni Parti'nin ilk kurultayında bu sevdadan vazgeçti, eski takdikleri BLOK listeye döndü. Seçimlerin blok liste yöntemiyle yapılması eğiliminin ağır basması, parti içi muhalefetin ve bireysel çıkışların önünü kesecek bir hamle olarak okunuyor.