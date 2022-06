Ergen (!) rezervasyon

Çocuklarla üç gün tatile gitmek için 2 ay otel aradım. Biri 8, biri 12 yaşında iki kız çocuğu... Otel ararken aklım sıra kendi isteklerimi bir köşeye atıp onların seveceği seçeneklere yöneldim.

Havuzu olsun, kaydırağı olsun, her şey dahil olsun mutlaka dondurma da olsun vs... Yani yılda bir kez tatile çıkıyoruz yeter ki mutluluk olsun!

Ama ne mümkün... Şimdiki çocukları mutlu etmek oldukça zor. Her şeyi onlar mutlu olsun diye yaptıkça maalesef hep bir memnuniyetsizlik!



SIKINTI BÜYÜK

Daha birinci dakika, otele adım attık...

Kızım yemek ye yok, kızım kaydırağa git yok, haydi havuza girin yok... Biz oturuyoruz, onlar da oturuyor! Ufaklık bir iki saat içinde hemen ortama adapte oldu.

Kendine bir arkadaş buldu ve durumun tadını çıkarmaya başladı. Ancak ergenlik gerçekten hayatın en zor bölümü hem ergenin kendisi için hem de anne babası için. Ne çocuksun ne yetişkin, arafta kalmışlığın sıkıntısı çok büyük.

Biz böyle büyük kızı eğlendirmeye, memnun etmeye uğraşırken tatilin son günü İstanbullu bir çiftle tanıştık. Onlarda da 13 yaşında bir kız çocuğu... Meğer aynı şeyleri yaşıyorlarmış. İki aile bir olup kızların arkadaş olması için çalıştık. Başarınca biz mutlu, onlar mutlu... O saate kadar otelde hiçbir şey yapmayan kızlar, bize "bay bay" deyip gülen yüzlerle son gecenin tadını çıkardı. Ertesi gün çıkış yapacağız erkenden kalkıp üç gündür gidin kayın diye yalvardığımız ama hep reddettikleri kaydırağa da gitmişler...

İşin özü şu ki ağzınızla kuş tutsanız ebeveyn olarak ergeni eğlendirme şansınız yok gibi. O yüzden size tavsiyem eğer bir ergenle tatile çıkacaksanız erken rezervasyonu değil, ergen çocuğu olan bir aileyle aynı zamanda tatile çıkmayı kovalayın.

Yoksa olacaklardan ben mesul değilim!



EN UZUN GÜN

Bu gün 21 Haziran yani yaz gün dönümü... Başka deyişle Kuzey Yarımküre'de yaz başlangıcı... Küçük bir hatırlatma yapalım. Bugün Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 90 derecelik açı ile düşer. En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gündüz süresi uzar, gece süresi kısalır. Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar.

Gündüz süresi kuzeye gidildikçe uzar.

Bu nedenle, ülkemizde en uzun gündüz Sinop'ta, en kısa gündüz Hatay'da yaşanır. 23 Eylül tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi'ne teğet geçer.

Yengeç Dönencesi'nin kuzeyi, güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır. Öğlen saat 12.00'de Yengeç Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

