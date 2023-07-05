Dünyada yaşanan mülteci sorunu yeni iş kollarının da türemesine sebep oluyor! Bu arada mültecinin zengini de VIP hizmet alıyor. Türkiye'de çoluk çocuk lastik botlara doldurulup Ege sularına bırakılan fakir (ki onlar da son derece yüklü miktarda para ödüyor.) mültecilerin yanı sıra VIP insan kaçakçıları da Avrupa'nın baş belası durumunda.

Dijital platformlarda dizi olarak seyretmeye alıştığımız kaçakçıların teknolojik yöntemleriyle çalışan gerçek bir çete İspanya polisince çökertilmiş. Üstelik çetenin lideri de Suriyeliymiş! Demek mültecilikten insan kaçakçılığına terfi etmiş!



VIP HİZMET 20 BİN EURO

Europol (Avrupa Polis Teşkilatı) çetenin 2017 yılından bu yana aktif olduğunu tahmin ettiklerini açıklayarak sofistike teknolojik araçları kullanarak Avrupa'ya yasadışı göçmen, uyuşturucu ve silah soktuğu bilgisini verdi. Avrupa Polis teşkilatının verdiği detaylarda çetenin uydu telefonları, konum belirlemeye yarayan GPS cihazları, hız botları gibi cihazlarla çalıştığı vurgulandı. Çetenin yasadışı göçmenler için kişi başına 7 bin Euro ile 20 bin Euro arasında değişen ücret aldığı da açıklanan detaylar arasında.



YOL, KİMLİK, GÜVENLİK

Suriyeli bir kişinin lideri olduğu suç şebekesi, ulaşım, bazı ülkelerde evrak işleri, uçak biletleri ve rota boyunca konaklama dahil olmak üzere yolculuğun tüm lojistiğini kolaylaştıracak bir ağ kurmuş.

20 bin Euro'ya kadar olan 'VIP hizmeti', İspanya anakarasındaki varış noktasından transfer ve İspanya'da konaklama gibi özel ekstraları içeriyormuş. Suç şebekesi, yasadışı operasyonlarının başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak için sıkı güvenlik önlemleri alıyormuş. Şüpheliler, düzensiz göçmenlerin getirilmesinin beklendiği kıyı boyunca birçok gizli noktaya fiziksel ve video gözetimi yerleştirmiş. Bir de "Para her kapıyı açmaz" diyorlar. Bu söz maalesef züğürt tesellisi!

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