Sivrisineğin birleştirici gücü

Bugünlerin ortak konusu: Sivrisinek!

Daha doğrusu ortak dert... Oturduğunuz bir kafede "sivrisinek" der demez bu kelimeyi duyan biri hemen "ay di mi yaa! Vallaha yıldık. Ne gece uyuyoruz, ne gündüz rahatça oturabiliyoruz" cümlesiyle başlıyor dertleşmeye.

Sivrisinek derdi büyüdükçe insanlar arasında yaş, dil, din, ırk ve cinsiyet farkı da kalmıyor. Herkes ısırık yaralarını gösterip kendi bulduğu çözümü paylaşıyor. Gerek kafedeki teyzeden, bakkaldaki amcadan gerekse uzman doktordan duyduğum elma sirkesi, fesleğen, lavanta, sinkov ve kaşıntı kremi... ne kadar yöntem varsa denedim ama ne sinekleri uzak tutmayı ne de ısırıklarının kaşıntısını geçirmeyi başaramadım.

TÜM SUÇ DİŞİ SİNEKLERDE

Çözüm arayışım sırasında sivrisineklerle ilgili bir sürü gereksiz bilgiye de sahip oldum. Mesela sandığımız gibi sivrisineklerin sırf bizi sinir etmek için kulağımızın yanında vızıldamadıklarını öğrendim. Kulağınıza kadar geldiyse aslında ayaklarınızı çoktan delik deşik etmiş ve anca kafaya ulaşmış. Çünkü aslında sivrisineklerin çoğu, kafa yerine ayakları tercih ediyormuş zira ayaklar, sivrisinekleri cezbeden kokuları yayan bakterileri besliyormuş! Bir de bu vızıltıların tüm suçlusu dişilermiş. Çünkü asıl kan emiciler dişi sivrisineklermiş.

Zavallı erkekler çiçek nektarıyla yaşayıp gidiyormuş. Nedeni de dişilerin yumurta üretmek için yeterli enerjiyi toplaması için kan emmesi gerekmesiymiş.

BOYU KÜÇÜK TEHLİKESİ BÜYÜK

"Yazık ne var ki, bebeleri için emiyorlarmış kanımızı" diye düşünürken bir anda sivrisineklerin ne kadar önemli bir virüs ve bakteri taşıyıcısı olduğu geliyor aklıma... Hatta öyle ki dünyanın en öldürücü hayvanları arasında aslan ve kaplanı bile geçmiş durumda. Hem de sivrisineğin öldürücülüğü yaydıkları hastalıklardan ötürü kitlesel. Öyle ki anne karnındaki bebeğin beyin gelişimini bile etkileyecek kadar önemli bir konu. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sivri sinek sorununun bir trol atağı değil gerçek olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. İnanmazsa sivrisinek yaralarımı göstermeye hazırım. Bir çaresi olmalı. Yoksa sivrisineğin birleştirici gücü sizin için pek iyi olmayacak gibi!