Zeka her zaman mutlu etmiyor

Bilim insanları bir takım araştırmalar yapıyor ve bunu bilimsel makalelerle yayımlıyorlar.

Ancak bu araştırmalar bir gazete köşesine hatta sayfasına sığmayacak kadar uzun olduğundan medya genellikle insanların duymayı istediği kısımlarını alarak bu araştırmaları popülerleştiriyor.

Hadi medya bunu yapıyor ya psikologlar, çocuk gelişimcileri? Onlar da mı bu makalelerin tamamını okumuyor anlamıyorum.

KOCA PROFESÖRLER

Bize yıllarca klasik müzik dinletmenin anne karnındaki bebeğin zekasını geliştirdiği masalı anlatıldı. Ancak şimdi öğreniyoruz ki bu deney bebeklerle bile yapılmamış. 36 genç öğrencinin kullanıldığı bu araştırmanın etkisi ise sadece 15 dakika sürmüş. Bu araştırmayı yapanlar bile bunu genellemezken koca koca profesörler yıllarca bunu anne adaylarına empoze ettiler. Bir çok anne de koca göbeklerine kulaklık takıp çocuğun dahi olması hayaliyle aslında günlük hayatta bir kez dahi dinlemediği eserleri dinletti.

EN İYİSİ SİZİN SESİNİZ

Klasik müzik dinlemenin rahatlatıcı etkisi illa ki vardır ama göbeğe kulaklık takacağınıza bu eserleri rahatlatmak için dinleseniz hem bebeğe hem de kendinize fayda sağlayabilirsiniz. Daha iyi duysun diye kulaklık takmak bir işe yaramıyor, çünkü ona sadece uğultular ulaşıyormuş. Oysa ki bebek annesinin sesini 4 aylıktan itibaren tanıyor ve tepki veriyor. Onunla konuşmak, iletişim kurmak belki bebeğinizi dahi yapmaz ama sizinle bağını güçlendirir.

İyisi mi siz Mozart'ı kendiniz dinleyin bebeğinize de kendi sesinizi ve sevginizi armağan edin. Siz dinlerken o da duyduğu kadar artık.

Böylece onu dijital dünyanın radyasyon dolu ortamından da korumuş olursunuz.

HUZURLU ANNE ETKİSİ

Bu arada klasik müzik bebeğinizi dahi yapmayacağı gibi arabesk de kıro yapmıyormuş yani sizi arabesk rahatlatıyorsa rahatlıkla bu müzik türünü dinleyebilirsiniz.

Mutlu ve huzurlu anne, eşittir mutlu ve huzurlu bebek demek. Şuna da parantez açmak istiyorum. Zeka her zaman mutluluk getirmiyor, benden söylemesi!